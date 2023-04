Egyetlen tanfolyam is elég a csúcsfizetéshez Magyarországon: kapkodnak azok után, akik elvégezték

Az alternatív energiaforrások elterjedésével megnőtt a villamosipari szakmák iránti érdeklődés, egyre többen jelentkeznek ilyen irányú felnőttképzésekre is. Az ágazat stabil és kiszámítható munkahelyeket ígér.

Az elmúlt évek válságjelenségei – a koronavírus megjelenésétől kezdve az ukrajnai háború kitörésén át a rezsiköltségek elszabadulásáig – nyomán felértékelődött a biztonság, a kiszámíthatóság, ami sokak számára egyet jelent egy stabil munkahely, munkakör megszerzésével, megtartásával. Amikor szembe kell nézni egy esetleges létszámleépítés veszélyével, vagy valaki munkahelyváltás előtt áll, nem mindegy, milyen végzettséggel, tudással rendelkezik, milyen ismeretekkel van felvértezve, és milyen gyorsan tud alkalmazkodni az új kihíváshoz.

A villamosipar olyan ágazat, amely tartós foglalkoztatást biztosít, így az utóbbi időben felértékelődött az ezen a területen megszerezhető tudás, és egyre népszerűbbek az ezt biztosító képzések is. Tornyi Lajos, a felnőttképzés, s ezen belül a villamosipari területen is piacvezető DEKRA Akademie értékesítési igazgatója szerint ma már jóval komplexebb ismeretekre van szükségük a szakembereknek egy „sima” villanyszerelői képesítésnél.

Nem véletlenül lettek egyre közkedveltebbek azok a kurzusok, amelyek speciális, villamosipari előképzettségre épülő szakképesítéseket adnak, lehetővé téve, hogy akár kis-, akár középfeszültségű szerelőként, villamos alállomás-kezelőként, felülvizsgálóként vagy megújuló és egyéb energiaforrású kis-erőmű létesítőjeként helyezkedjen el a sikeres vizsgázó

- magyarázta Tornyi Lajos. Hozzátette, a munkáltatók részéről erősödött az igény a feszültség alatti munkavégzést lehetővé tevő szaktudásra, hiszen egy-egy üzem működésének folytonossága érdekében fontos, hogy a hálózat kikapcsolása nélkül is végezhessenek karbantartási, javítási munkákat az adott területen. Emellett arra is gondolni kell, hogy a hazánkban található – a hálózati társaságok számára folyamatos feladatot jelentő – villamosenergia-elosztó hálózat állandó karbantartása is felkészült, korszerű tudással rendelkező szakembereket kíván.

Növekvő érdeklődés várható a képzések iránt

A számok beszédesen mutatják a tendenciákat: a cégnél FAM képzéseken tavaly közel 400-an végeztek, ami az összes villamosipari tanfolyami résztvevő közel fele. A vállalat 2023-ban további növekedésre számít, így a tavalyi 64 különböző képzésen végzett 899 résztvevő után idén immár 70 csoport indításával, és minimum 1000 fő jelentkezésével számol.

Az érdeklődők jó része a 25-55 éves korosztályból került ki, a hiányszakmák esetében ezen belül is a 30-as és 40-es korosztály tagjai a legaktívabbak. Nagyjából hasonló arányban jelentkeznek a képzéseikre a nyugat-, a közép-, és a kelet-magyarországi régióból, noha árnyalatnyival ez utóbbi vezeti a statisztikát

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- tett hozzá Tornyi Lajos. A villamosenergia-ipar egyre inkább olyan megoldásokat és szakértelmet igényel, amelyek fenntartható módon járulnak hozzá a növekvő energiaszükséglet kielégítéséhez. E bővülő villamosenergia-felhasználás pedig több, felkészült munkaerőt kíván – érdemes akár csak az e-mobilitásra gondolni. A szakértő az energiahatékonysági beruházásokhoz kapcsolódó szakmák esetében úgy véli, hogy a közeljövőben tovább emelkedik a telepítésére, karbantartására vonatkozó igény, növekszik a villanyautózáshoz kötődő feladatok köre is, így a felnőttképzési piac várhatóan ebbe az irányba bővül majd tovább.

A villamosipar több szektorában ma már munkaerőhiány tapasztalható, így e speciális tudás biztos elhelyezkedést jelent a résztvevőknek. Ezen a területen a munkaadók is igyekeznek megfelelő szakmai fejlődést biztosítani az alkalmazottaiknak, hiszen a technológia fejlődésével elengedhetetlen, hogy az új ismereteket minél gyorsabban elsajátítsák

- szögezte le a szakember.