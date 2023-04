Megélhetéséről vallott Ambrus Attila: napi 12 órát melózik a Viszkis rabló

Napi 12 órát dolgozik Ambrus Attila, hogy el tudja tartani a családját. A Viszkis rabló a ekrámiázás mellett workshopokat tart, csapatépítőkre és egyéb programokra is jár. A cégét feleségével csinálja, de a család többi tagja ia besegít.

Nem idegenkedik attól sem Abrus Attila, hogy napi 12 órát dolgozzon, hogy eltartsa a családját. Az immár kétgyermekes édesapa a kerámiázás mellett gyakran haknizik csapatépítőkön és különféle programokon is - írja a Femina.

Kora reggel kelek, és nem ritka, hogy csak este lépek be a házba. Próbálok sportolni, már amennyire időm engedi. A futás és a tenisz szokott segíteni, de ezekre nagyon ritkán kerül sor. Hétvégén is workshopom lesz, a napokban vásáron voltam, de iskolák és önkormányzatok is meghívnak, hogy tartsak csapatépítőket, közben egyedi rendeléseket is készítek. Hála a jó égnek, nem unatkozom, de ha lenne is rá időm, nap végére úgy elfáradok, hogy erőm már nincsen

- mesélte a Viszkis rabló, aki igyekszik egyensúlyt teremteni a család és a munka között, de ez nem mindig egyszerű feladat.

Szerencsére anyósomék is besegítenek, különben nem bírnánk ezt a feleségemmel. Ő is viszi a cégét, de sokszor az én dolgaimat koordinálja, ami elég komoly kihívás. A legtöbb rendelés határidőre készül, ezért ez egy nagyon pszichés hatást is gyakorol az emberre, mert folyamatos a kényszer, hogy minden rendben legyen

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- tette hozzá.