Eszement összegeket keresnek a focisták már az NB II-ben is: nem ritka a milliós fizetés, határ a csillagos ég

Akár milliós fizetéseket is hazavihetnek a nyíregyházi klub futballistái, pedig még csak nem is a legmagasabb osztályban szerepelnek.

A magyar klubok általában nem szokták közzétenni, mennyit keresnek a futballistáik, és ha nem is személyenként, de egy betekintést most kaphattunk. A jelenleg a másodosztályban szereplő Nyíregyháza Spartacus FC vezetője, Révész Bálint a csakfoci.hu-nak elmondta: náluk bizony vannak milliós fizetések, amire még a prémium is rájön, ha a játékosok kiérdemlik.

Révész arról is beszélt, hogy pontosan mennyi az annyi. Azt ugyanakkor leszögezte, hogy a tavalyihoz képest nem emelkedett a fizetésekre adott költségvetési keret.

Nálunk ebben a szezonban sem emelkedett a büdzsé, biztos vagyok benne, hogy a költségvetés tekintetében nem vagyunk topcsapat az NB II.-ben. Jelenleg 2 millió forint a plafon, de az átlag 600 ezer és 1,3 millió között keres. Ezek az alapbérek, ha a csapat jól teljesít, akkor erre jönnek rá különböző bónuszok, és szerencsére mostanában jól szerepelünk

- mondta Révész.