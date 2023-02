Nem közelednek az álláspontok: ennyivel szúrnák ki a dolgozók szemét

Egyelőre nem egyeztek meg az Audi dolgozói a munkaadóval, teljesen mások az elképzelések. A cég mindössze a becsült infláció harmadát adná meg alapbéremelésként.

Várható volt ugyan, hogy kevésbé fognak közeledni az álláspontok a szakszervezet és a munkaadó között az Audinál, de amit a keddi bértárgyalásokon a cég képviselői letettek az asztalra ajánlatként, az mellbe vágta a dolgozókat - erről ír a Telex. Megjegyzik, hogy a cég annak ellenére is csak 5 százalékkal emelné a 13 ezer dolgozó alapbérét, hogy még ők is az MNB által jósolt 15 százalékos inflációt tartják idén mérvadónak 2023-ra.

A dolgozók azt nehezményezik, hogy bár megkapnák a maradék 10 százalékot is, az nem épül be az alapbérbe, és egyösszegű kifizetést is csak akkor kapnak pluszban, ha az éves infláció meghaladja az említett tizenöt százalékot. Egy pldával szemléltetve: egy audis dolgozónak, ha 2023. március 31-én 500.000 forint az alap- és mozgóbére összesen, akkor a 10 százalékos emelés számára havi 50.000 forintot jelent, ezt kapja 2024. március 31-ig tizenhárom alkalommal, és az alapbére 5 százalékkal nő. A szakszervezet azonban azt szeretné, ha az alapbéremelés ennél nagyobb százalékban történne meg.

