Megvan a megállapodás: jókora béremelést kapnak a budapesti kukások

Aláírták az FKF-nél a bérmegállapodást. Ennek értelmében az FKF hulladékgazdálkodási szakterületének fizikai dolgozói (a hulladékbegyűjtésben és -szállításban résztvevő munkavállalók, és a tevékenységet közvetlenül irányító és támogató dolgozók) 16% béremelésben részesülnek 2023. január 1-től.

A Budapesti Közművek keretében önállóan működő FKF Hulladékgazdálkodási Divízió munkavállalóit képviselő reprezentatív szakszervezetek elnökei és a Budapesti Közművek vezérigazgatója január 12-én aláírták az érintett terület munkavállalóira vonatkozó 2023. évi megállapodást. A megállapodást aláírásukkal támogatták a dolgozók által delegált képviselők is - közölték.

A bérmegállapodás értelmében az FKF hulladékgazdálkodási szakterületének fizikai dolgozói (a hulladékbegyűjtésben és -szállításban résztvevő munkavállalók, és a tevékenységet közvetlenül irányító és támogató dolgozók) 16% béremelésben részesülnek 2023. január 1-től.

Az egyezség fontos eleme továbbá, hogy átalakítják a Társaságnál évek óta alkalmazott, az egyes résztevékenységek bérezését rögzítő ösztönző rendszert. A felek megállapodásának értelmében ez az átalakítás már összhangban van a július 1-től induló, a körforgásos gazdaság elveinek megfelelően kialakított új országos hulladékgazdálkodási modellel, valamint a MOL Nyrt. és a Budapesti Közművek által tervezett közös vállalat vízióival is.

A bérmegállapodás megszületése kapcsán Mártha Imre, a BKM Nonprofit Zrt. vezérigazgatója kiemelte:

A jelenlegi feszített gazdasági helyzetben önmagában is komoly eredmény a megállapodás megszületése, de nem kevésbé fontosak a tartalmi változások is. Az ösztönző rendszer átalakítása fontos volt az érintett Munkavállalók számára, emellett már az év közepén induló új, országos hulladékgazdálkodási modellt és a körforgásos gazdaság koncepcióját is figyelembe veszi. A fővárost és a környező agglomerációt kiszolgáló munkavállalói közösség pedig a feladatellátás jellegéhez igazodó motivációs rendszerben végezheti munkáját.

A megállapodás előkészítése során a Társaságnál működő két reprezentatív szakszervezet, a BKDSZ és a HVDSZ 2000 végig konstruktívan és a megfelelő szakmai tartalmi elemek beépítésével segítette a folyamatot.

A Szakszervezetek és a munkáltató a továbbiakban folytatják a Budapesti Közművek többi területeire (FKF Köztisztasági, FŐTÁV Távhőszolgáltatási, FŐKERT Kertészeti, BTI Temetkezési, FŐKÉTÜSZ Kéményseprőipari Divíziók, valamint a támogató területek) vonatkozó bérfejlesztési tárgyalásokat annak érdekében, hogy a Társaság valamennyi munkavállalója a nehéz gazdasági körülmények ellenére megnyugtató juttatási csomagban részesüljön 2023-ban is.

