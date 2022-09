Négynapos munkahetet tesztel a magyar üzletlánc: először irodai dolgozókon kísérleteznek

Öt hónapos tesztidőszakkal áll át rövidített munkahétre a könyvpiac vezető vállalata. Október 1-től vezetik be a 34 órás munkahetet, a felszabadult egy napban a munka és magánélet kiegyensúlyozására és a szellemi feltöltődésre adnak lehetőséget irodai munkavállalóiknak.

A Libri-Bookline október 1-től lehetővé teszi irodai dolgozói számára, hogy heti négy napban végezzék munkájukat. Az elmúlt években már nem egy ország kísérletezett a négynapos munkahéttel, nemcsak Európában, de a tengerentúlon is. A csökkentés nemcsak a munkavállalók, de a munkaadó számára is járhat előnyökkel, erről tanúskodnak a visszajelzések.

A vállalatok többsége a legújabb trendeket követő négynapos munkahét bevezetésétől növekvő hatékonyságot, továbbá a kollégák fejlődését és életminőségük javulását várja, a cég kollégái pihenését és a szellemi feltöltődését szem előtt tartva döntött a rövidített munkavégzés mellett.

A világjárvány okozta kényszerhelyzet miatt leegyszerűsítettünk számos belső folyamatot, átgondoltunk különböző működési mechanizmusokat, és úgy gondoltuk, eljött az ideje annak, hogy a munkatársainknak több időt biztosítsunk a pihenésre és a feltöltődésre úgy, hogy az ne menjen az eredményesség rovására

– mondta el Kovács Péter a vállalat vezérigazgatója.

A kutatások és a tapasztalataink is azt mutatják, hogy az a munkavállaló, aki a munkahelyén és otthon is helyt tud állni, sokkal kiegyensúlyozottabb és jobban teljesít a munkahelyén is. Ezért éreztük nagyon hasznosnak, hogy időt tudunk adni nekik, hisz abból van a legkevesebb. A másik fontos tapasztalásunk, hogy a szellemi kikapcsolódás, különösen az olvasás, nem csak lecsendesíti az elmét, de feltöltődés lehetőségét is biztosítja. Ezt a két tényezőt figyelembe véve döntöttünk a heti 34 órás munkahét bevezetése mellett

– mondta el Szeleczky Noémi, a cég HR-igazgatója. A vezető a kísérlet legfontosabb elemének azt tartja, hogy a munkavállalóik fizetését nem csökkentik, illetve az eddig 8 órásról nyolc és félórásra emelt napi munkaidő is még alkalmazkodik a családi igényekhez. Az október elsejétől bevezetett munkarendet öt hónapos tesztidőszakban vizsgálják, és nem kötelező a dolgozók számára.