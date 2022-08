Így nyeli le a béremeléseket a horrordrágulás: csúnya hónapok várhatnak a magyar dolgozókra

Júliusban 11,7% volt a drágulás mértéke 2021 azonos hónapjához képest, és könnyen lehet, hogy éves szinten is kétszámjegyű lesz az infláció idén. Ugyan az év elején több területen voltak jelentős béremelések, azonban ezek nagy részét elviszi a drágulás, így lényegében már nyárra veszíthetnek a fizetések reálértékükből. Mit tudnak tenni a mukáltatók ebben a helyzetben, van-e lehetőségük kiegészítő emelésre? A Pénzcentrum most a legnagyobb hazai munkaadókat kérdezte arról, hogy birkóznak meg az inflációs nyomással.

Jelenleg hazánkban óriási nyomást jelent az infláció, júliusban átlagosan 11,7%-os volt a drágulás az egy évvel korábbi árakhoz képest. Ugyan az év elején jelentős emelések voltak: nőtt a minimálbér, a diplomás bérminimum és rengeteg munkáltató adott fizetésemelést. Mivel valószínűleg éves szinten is bőven 10% fölött lesz az inflációs érték, a rekordmértékű drágulás nagyban elviszi az idei fizetésemelések értékét. Nem kérdés ugyanis, hogy az emberek megélhetésére az ilyen szintű általános drágulás már igen erős kihatással van.

Könnyen lehet, hogy akik év elején 5–10%-os emelést kaptak, azoknak már most kevesebbet ér a fizetése, mint tavaly az emelés előtt.

A helyzetet nehezíti, hogy a munkáltatók is szorult helyzetben vannak: a magas infláció, valamint a megnövekedett energia- és anyagköltségek miatt most nem könnyű egy évközi bérkorrekciót kigazdálkodni. Persze a cégek azért próbálkoznak, hiszen a bérek kiigazítása akár az értékes munkaerő megtartásának kulcsa is lehet.

Az ALDI például a bérek reálértékének megőrzése miatt a januári 8%-os béremelés után július 1-jétől további 8-19%-kal emelte a fizetéseket fizetését. A BOSCH már szintén lépett: az év második felében az alapbér 10%-át biztosítják inflációs pótlékként. A bérek újabb emelése viszont további hajthatja a drágulást, így valóban komoly dilemma előtt állnak most a munkáltatók. Megkérdeztük a legnagyobb hazai munkaadókat arról, ők mit terveznek tenni ebben a helyzetben.

Tesco

Megkeresésünkre a Tescótól azt a választ kaptuk, hogy idén összesen több mint 3,4 milliárd forintot fordítottak béremelésre, ezen felül pedig olyan pluszjuttatásokat biztosítanak az alkalmazottaiknak, mint a vásárlási kedvezmény, a jubileumi jutalom, a babacsomag, a karácsonyi utalvány vagy a Munkavállalói Támogatóprogram. Tehát az áruházlánc nem pénzbeli, hanem egyéb pluszjuttatásokkal igyekszik korrigálni az inflációs hatást.

SPAR

A SPAR 2022-ben 8,6 milliárd forintot fordított eddig béremelésre.

A vállalat a garantált bérminimum, illetve a minimálbér jogszabályban rögzített mértékéhez képest magasabb bért biztosít 2022-ben is a munkavállalói számára. A béremelést minden év januárjában hajtjuk végre, és ez ebben az évben sem volt másképpen. Munkavállalóink a már emelt bért januárra is érvényesen a februári átutalással kapták először kézhez

– mondta el Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője a Pénzcentrum megkeresésére.

Emellett a SPAR is nyújt kiegészítő kedvezményeket alkalmazottainak, 10%-kal olcsóbban vásárolhatnak a sparos dolgozók, utazási költségekhez adnak hozzájárulást, és amit az inflációt korrigáló juttatásnak vehetünk, hogy idén is megmarad a 13. havi bér.

Audi

Az Audi szintén végrehajtott egy második, évközi béremelést, hogy fizetések megőrizzék a reálértéküket:

Az Audi Hungaria igazgatósága és a munkavállalói érdekképviselet számára kiemelten fontos, hogy a jelenlegi inflációs környezetben is biztosítsa a munkatársak fizetésének értékállóságát. Ennek megfelelően a múlt héten a munkaadói és a munkavállalói oldal 9%-os alapbéremelésben állapodott meg idén júliustól

– válaszolta Jakab Réka kommunikációs felelős lapunk kérdésére. Ezzel így idén összesen 12%-kal növelték a fizetéseket a német autógyártó magyarországi leányvállalatánál.

Suzuki

Az év eleji béremelések mellett a Suzuki idén egy teljesítményalapú pótlékrendszert is bevezetett azért, hogy közvetlenül díjazza a termelésben dolgozók eredményét. Elmondásuk szerint azt még vizsgálják, hogy a korábban meghozott intézkedéseket további juttatásokkal egészítsék ki a magas infláció miatt, erről később döntenek.

Az elmúlt hét évben a Magyar Suzuki a fizikai dolgozók alapbérét átlagosan 86,1 százalékkal, az irodai állomány alapbérét átlagosan 61,7 százalékkal emelte.

– mondta el lapunknak Bonnár-Csonka Zsuzsanna, a Suzuki kommunikációs vezetője.

Magyar Posta

A Magyar Postánál a tavaly megkötött megállapodás alapján várható béremelés:

A 2021-ben aláírt hároméves bérmegállapodás eredményeként 2021 és 2023 között 15 százalékkal emelkedik a munkavállalók bére. Ennek részeként a vállalat idei év januárjától a teljes munkavállalói körben átlagosan 9 százalékos bérfejlesztést hajtott végre

– nyilatkozta a Magyar Posta a Pénzcentrum megkeresésére az idei béremelésekkel kapcsolatban. A lapunknak adott válaszban kiemelték, hogy a bérmegállapodásban rögzített mértéken felül további 5,3 százalékos extra-bérfejlesztést valósítottak meg, ami az alacsonyabb kereseti kategóriába eső mintegy 16.000 munkavállalót érintette.

Ebből jól látható, hogy ugyan egyelőre nem minden munkaadónál terveznek kiegészítő emeléseket a nem várt mértékű infláció miatt, de valamilyen pluszjuttatást mindegyik megkérdezett cég biztosít az alkalmazottainak. A drágulás mértéke jelenleg nem lassul, így könnyen lehet, hogy azok a munkaadók, akik eddig még nem adtak kiegészítő fizetésemelést, rákényszerülnek erre, ha még magasabb lesz az általános áremelkedés.