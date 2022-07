Lappangó népbetegség pusztít a magyar munkahelyeken: ez lehet minden baj forrása

Statisztikai adatok szerint Magyarországon több, mint 1 millió ember lehet érintett a cukorbetegség valamely típusától. A Nemzetközi Diabétesz Szövetség (IDF) szerint a világon több mint 537 millió cukorbeteg él, és közülük a becslések szerint 193 millió betegnél még nem diagnosztizálták a diabéteszt. 2045-re a cukorbetegek száma várhatóan 783 millióra fog nőni a világ teljes lakosságát tekintve.

A diabétesz (cukorbetegség) azt jelenti, hogy a szervezet nem megfelelő módon termeli vagy használja fel az inzulint, vagyis azt a hormont, amely a táplálékból nyert glükóz (cukor) feldolgozását segíti a szervezetben. Ennek következményeként megemelkedik a vércukorszint. A 2-es típusú diabétesz a cukorbetegség leggyakoribb formája; a világ fejlett országaiban a cukorbetegeknek kb. 90%-a ebben a típusú cukorbetegségben szenved.

Ahhoz, hogy a sejtek fel tudják venni a vérből a szükséges glükózt, sok és egyre több inzulint kell a szervezetnek termelnie. Amikor az inzulint termelő hasnyálmirigy már nem képes erre, illetve a termelt inzulin nem hasznosul megfelelőképpen, akkor kialakul a 2-es típusú cukorbetegség. A 2-es típusú cukorbetegség sokáig észrevétlen maradhat, a tünetek sokszor nem elég egyértelműek – előfordulhat, hogy kialakulása után akár évekkel később fedezik fel a betegséget– így a betegnek nincs lehetősége a betegség kezdetekor orvoshoz fordulni.

A 2-es típusú cukorbetegség kezdeti tünetei közé sorolható a gyakori bőrfertőzések kialakulása, kelések megjelenése, vagy bizonyos testrészek, elsősorban a szeméremtest viszketése. A betegség előrehaladtával a beteg testsúlycsökkenést is produkálhat, ugyanis a kezdeti éhségérzetet étvágytalanság válthatja fel. Szövődményei közé pedig szemészeti problémák, veseproblémák vagy akár idegrendszeri problémák is tartozhatnak. A betegség kialakulásának oka egyelőre ismeretlen az orvostudomány számára, de az mindenképpen elmondható, hogy az egészségtelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód és a súlyfelesleg elősegítheti a kialakulását.

Összefüggésben a munkahelyi stresszel

Egy kutatás során új tényezőre figyeltek fel, mely szintén elősegítheti a betegség kialakulását bizonyos csoportoknál: azt vizsgálták, hogy létezik e összefüggés a nem és a munkhelyi stressz miatt kialakuló 2-es típusú diabétesz között. Az eredmények alapján a nők csoportjában nagyobb volt a betegség kialkulásának rátája, mint az ellenkező nem csoportjaiban. A kutatók az eredményeket a nemi szerepek munkán kívüli eltéréseire vezetik vissza, mivel a nők általában több időt töltenek háztartási kötelezettségekkel és gyermekgondozással mint a férfiak, ezért kevesebb lehetőségük van a kikapcsolódásra. Emellett, a munkahelyi stressz mértéke is eltérő mintázatot mutat a férfiak és a nők körében. A nők hajlamosabbak többet stresszelni munkájuk során, a munkahelyi megterhelés pedig még tetézve a munkán kívüli lehetséges stresszforrásokkal, cukorbetegség kialakulásához vezethet.

A betegség kialakulásának megelőzése érdekében érdemes helyes életmódot és táplálkozást már egészen fiatal korban kialakítani, amelynek a legfontosabb elemei az egészséges, sokoldalú táplálkozás, illetve a rendszeres testmozgás. A táplálkozásra a mai, rohanó világunkban különösen oda kell figyelni, mert hajlamosak vagyunk egészségtelen, gyorsan elfogyasztható, feldolgozott ételeket enni. Helyette zöldségeket, gyümölcsöket, magas rosttartalmú, alacsony szénhidrát- és kalóriatartalmú ételeket érdemes fogyasztani, így fenntarthatjuk ideális testsúlyunkat.

Nagyon sokan végeznek ülőmunkát, miközben a rendszeres testmozgást elhanyagolják. A testmozgás természetesen nem versenysportot jelent, hanem egy fokozatosan és rendszeresen bevezetett tevékenységet, például lift helyett a lépcsőt választjuk, néhány buszmegállónyi távolságot gyalog teszünk meg, beiktatunk rendszeres napi sétát, kirándulunk, a tévénézés és számítógép használat helyett pedig a szabadtéri, közösségi programokat választjuk. Ezek mellett pedig, fontos, hogy a stresszt is minél jobban csökkentsük életünkben, szánjunk időt a kikapcsolódásra, ne sajnáljuk az időt olyan tevékenységekre, melyeket szeretünk. Válasszunk magunknak hobbit, de például jótékony hatással lehet alkalmanként internetezés helyett inkább könyvet olvasni, vagy családunkkal tölteni az időt. Figyeljünk arra, hogy megtaláljuk a számunkra megfelelő egyensúlyt a munka és a kikapcsolódás, feltöltődés között.

Azonban, ha már diagnosztizálásra került a betegség, akkor sem kell kétségbeesnünk. A 2-es típusú cukorbetegség kezelésére manapság már olyan modern készítmények állnak rendelkezésre, melyek akár szájon át is bevehetőek, így nem okoznak kellemetlenséget a terápia során. Nagyon fontos, hogy a beteg a legjelentéktelenebbnek tűnő tünet jelentkezésekor is forduljon kezelőorvosához, valamint szigorúan tartsa be az előírt, személyre szabott terápiát!