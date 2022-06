Topéttermébe keres mosogatót Rácz Jenő: a bérrel sem fukarkodna a sztárséf

Közismert, hogy manapság szinte lasszóval kell fogni a munkaerőt a hazai vendéglátásban. Ráadásul beindult a nyári szezon is, így állandó hiány tapasztalható szakácsokból, pincérekből és konyhai kisegítőkből, például mosogatókból is - írja az rtl.hu.

Úgy tűnik, a Konyhafőnök séfjét, Rácz Jenőt is utolérte a baj: az Instagram-oldalán megosztott hirdetésben keres mosogatót éttermébe, a Rumorba. Bár konkrét összeget nem árult el, de „kiemelt bérezéssel” csábítja a jelentkezőket.

A Rumour by Rácz Jenő névre keresztelt étterem a Michelin-csillagos séf első önálló vállalkozása, mely 2020 novemberében nyílt meg. A koronavírus járványt is átvészelte az étterem, kivívta a Dining Guide Étteremkalauz elismerését, idén pedig az év Év Étterme címet is megkapta. Ebbe az étterembe, ahol fejenként 50 ezer forint alatt biztosan nem ússzuk meg a vacsorát, keres kiemelt bérezéssel mosogatót a sztárséf: