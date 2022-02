Ez ám a béren túli juttatás: akár 100 ezer forint pluszt is jelent a családoknak

A vállalatok és a munkavállalók körében továbbra is népszerű cafeteria elem a cégautó, amelyet a legtöbb esetben a dolgozók magáncélra is használhatnak. Mivel gyártói oldalról a pandémia okozta alkatrészhiány miatt továbbra is áremelkedés várható az autópiacon, a vállalati autó mint munkáltatói juttatás még inkább felértékelődik a dolgozók körében. Ráadásul a munkaadói járulékokkal összevetve a cégautót terhelő adók és költségek is kedvezőbbek lehetnek, így vállalati oldalról is jobban megérheti autóval „kiváltani” a fizetésemelést. A cégautó nyújtotta legfontosabb előnyöket a Mercarius Flottakezelő szakértői gyűjtötték össze.

A Covid-járvány nyomán az autóiparban jelentős alkatrészhiány alakult ki, ami az elmúlt években akár 10-15 százalékos áremelkedést is eredményezett a járműpiacon. Egy középkategóriás autó beszerzése jelenleg még használtan is több millió forint, az ehhez kapcsolódó havi fenntartási költségek – finanszírozási díj, szerviz, gumiabroncs, biztosítások, útdíjak, üzemanyag – pedig havi szinten akár a 100 ezer forintot is meghaladhatják. A magáncélra is használható cégautó, mint béren kívüli juttatás éppen ezért egyre jobban felértékelődik: azon kívül, hogy jelentős jövedelem-kiegészítést jelent, a munkavállalói élmény növelésében is szerepet játszik, így hozzájárulhat a munkaerő megtartásához is.

Ha munkaadói oldalról vizsgáljuk a kérdést, adózási szempontból is előnyös lehet cégautót adni, hiszen bár a munkaadói járulékok csökkentek az elmúlt években, a cégautót terhelő adók és egyéb költségek még így is lényegesen kedvezőbbek lehetnek. Így a nagy mobilitást igénylő munkaköröknél egyértelműen, de más pozíciókban is jobban megérheti a magasabb fizetés helyett autót adni, amennyiben ezt a dolgozó is igényli.

A cégek számára a legköltséghatékonyabb megoldás jelenleg a tartós bérlet, vagy más néven operatív lízing. Az autó után fizetett bérleti díjak ebben a konstrukcióban fixek, és minden, a gépjárműhasználattal kapcsolatos költséget tartalmaznak. A flottához kapcsolódó költségek jól tervezhetőek, a flottakezelő pedig rengeteg feladatot levesz a vállalkozásokról, így azok a saját tevekénységükre tudnak fókuszálni

– mondta Szabó Gyula, a Mercarius Flottakezelő kereskedelmi igazgatója. A szakértő azt is hozzátette, már a flotta összeállításánál és a flottaszabályzat kialakításánál is érdemes szakértő segítségét igénybe venni, aki az autóparkot a vállalat céljainak megfelelően optimalizálni tudja, figyelembe véve a járműhasználat célját, a havi futott kilométerek számát, a cég CO2 kibocsátással kapcsolatos törekvéseit vagy a HR szempontokat.

A Mercarius tapasztalatai szerint egyre több cég választ flottájába elektromos autót. Ezek a járművek az elmúlt években sokat fejlődtek mind hatótávolságuk, mind felszereltségük, funkcionalitásuk szempontjából. Azok a vállalatok, amelyek elsősorban városi használatra bérelnek cégautót – pl. csomagkiszállítók, taxitársaságok – egyre gyakrabban döntenek az e-autók mellett. Az elektromos járművek fenntartása továbbra is kedvező, hiszen a zöldrendszámos járművek után semmilyen adóterhet nem kell fizetni.

A szakértő arra is felhívja a figyelmet, hogy jelenleg – továbbra is a pandémia hatása nyomán – a szállítási határidők akár 6-12 hónappal is hosszabbak lettek, így az előrelátó tervezés szerepe még inkább felértékelődött, amiben a flottakezelők ugyancsak segítséget tudnak nyújtani partnereiknek.