Itt van Orbán Viktor bejelentése: újabb szektorban emelkednek jövőre a bérek

100 ezer forintra emelik a közmunkások bérét januártól - jelentette be Orbán Viktor. A kormányfő korábban a Facebookon közölte, hogy a rendvédelmi dolgozók, a katonák és a kultúrában dolgozók is béremelést kapnak.

Facebook-oldalán jelentette be Orbán Viktor, hogy 100 ezer forintra emelik a közmunkások bérét. A jelenlegi közfoglalkoztatotti bér 8 órában bruttó 85 ezer forint.

A kormányfő korábban is a közösségi oldalán jelentett be fizetésemeléseket. Múlt héten azt közölte, hogy 2022-ben 10 százalékos béremelés lesz a rendvédelmi szerveknél, és a katonák fizetését is 10 százalékkal emelik. December 6-án pedig aláírta a rendeletet, amelynek értelmében január elsejétől 20 százalékos béremelést kapnak a kultúrában dolgozók.

Címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán, MTI/MTVA