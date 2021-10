Forradalmi változás a magyar munkahelyeken: ilyenek lesznek a virtuális irodák

A pandémia előre nem látható ütemben változtatta meg a munka világának több aspektusát is: a távmunka térnyerésén túl létrejöttek az akár teljesen virtuális vállalatok, a munkaerő-toborzás lokálisból globális lett, a munkáltatók és a munkavállalók is tudatosabbá váltak a fenntarthatóság terén. Közben az újabb generációk erősebben keresik a virtuális élményeket – derül ki egy friss kutatásából.

A Covid-19 világjárvány okozta helyzet a virtuális munkahelyek már ismert, de széles körben még kevésbé alkalmazott koncepciójának világméretű tesztelése volt. Egy évnyi bezárkózás és társadalmi távolságtartás után az amerikai munkáltatók 83%-a szerint a távmunkára való átállás sikeres volt, és a jövőben rugalmas munkahelyi politikát terveznek bevezetni - áll a Deloitte 2021-es Technology Futures kutatásában.

Globális tehetségforrások: bárkit bárhonnan

A vállalatok befogadóbb és elfogadóbb szervezeti kultúra kialakításra tett erőfeszítései különösen felértékelődnek egy olyan világban, amelyben a cégek a megnövekedett működési rugalmasság adta lehetőségeket kiaknázva új tehetségforrások felé nyithatnak. A munkáltatók számára már most is hatalmas globális tehetségpiac áll rendelkezésre.

Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának (UNCTAD) 2020-as jelentése szerint a külföldi leányvállalatokban foglalkoztatottak száma globálisan 3%-kal nőtt tavaly. Ezzel egyidőben, egyetemi és főiskolai hallgatók tömegével áramlanak a külföldi tanulmányok és a nemzetközi online programok felé. A jövő képességei iránti példátlan kereslet miatt a Deloitte arra számít, hogy a szervezetek egyre inkább megpróbálják kiaknázni a globális tehetségforrásokat.

Új, hibrid világ és HR digitalizáció kéz a kézben

Az utóbbi időszaknak köszönhetően átalakultak a gazdaság, az ingatlanpiac, az emberek, és ebből kifolyólag a munkavállalók digitális szokásai, amihez a vállalatoknak alkalmazkodniuk kell.A járványhelyzet hatására elkezdődött a globális szuburbanizáció; a biztonsággal kapcsolatos aggodalmak miatt a zsúfolt metropoliszok lényegesen kevésbé, a külvárosok pedig jelentősen vonzóbbá váltak.

A radikális változás másik katalizátora - a Deloitte adatai szerint -, hogy a világ városainak mindössze 13%-ában van a többség számára kigazdálkodható lakhatás, ezért az emberek a külvárosokban (és azon túl) keresik a megfizethetőséget, az egészséget és a jólétet. Összefüggésben van ezzel az a tény is, hogy a jelenleg otthon dolgozó amerikai munkavállalók közel fele (48%) a Covid-19 okozta járványhelyzet lecsengését követően is távmunkában szeretne dolgozni.

„Ez a folyamat Magyarországon is megfigyelhető: a budapesti ingatlanárak meredek emelkedése, a kijárási korlátozások miatti szabad levegőre és kertkapcsolattal rendelkező lakhatásba menekülés komoly változást hozott a fővárosi agglomeráció méretének kiterjedésében. Ez is szerepet játszik abban, hogy a távoli munkavégzés hosszútávon is a mindennapi élet része lesz, ami jelentősen felértékeli a hatékony és digitális HR megoldások szerepét” – mondta el Uzsák Éva Virág, a könvvizsgáló HR tanácsadási üzletágának szenior menedzsere.

A HR digitális stratégiáját most kell megalapozni

Az interakciós szokásaink és a digitális térben történő időtöltés mértéke is átalakult a pandémiának köszönhetően. A globális digitális streaming előfizetők száma több mint 217 millió taggal emelkedett, ami 28,3%-os növekedést jelent. A virtuális élmények előtérbe kerülése azonban nem csupán a Covid-hatásnak köszönhető: már 2018-ban 4,5 milliárd dollárral megnőtt például az e-sportba fektetett összeg. Ez a masszív növekedés annak előfutára volt, hogy a virtuális élmények és közösségek piaca egyre jelentősebb tereket hódít el ezek fizikai megfelelőitől.

A legújabb kutatások szerint, a millenniumi (25-40 évesek), illetve a Z generáció (6-24 évesek) tagjainak szociális interakciós szokásai ma már sokkal inkább a digitális térhez kapcsolódnak.

A munkavállalók hétköznapi szokásainak változásai a munkavégzés során is megjelennek. Igényt tartanak a felhasználóbarát digitális megoldásokra, a hatékony dokumentumkezelésre és a gyors online kommunikációra. A digitalizáció kérdése megkerülhetetlenné vált a HR funkció számára is.

Munkavégzés a virtuális irodában

Évtizedekkel előre nehéz tervezni, de a trendek alapján a munkavégzés módja drasztikusan átalakul a pandémia előtti helyzethez képest. A felsővezetők és a munkavállalók is lelkesebben állnak a rugalmasabb munkavégzési lehetőségekhez, mint valaha.

Olyan virtuális vállalatok, amelyek vezetői és alkalmazottai akár csak kéthavonta találkoznak személyesen, korábban csak elméletben léteztek, de a következő években ez a modell egyes vállalatoknál akár alapértelmezett működéssé is válhat.

A pandémia jelentős változásokat hozott a mindennapjainkba, amelyekhez a munkáltatóknak is alkalmazkodniuk kell. A következő években a humán erőforrás menedzsment, és ezen belül a digitális HR megoldások szerepe egyre inkább felértékelődik, és a sikeres szervezetek működésének alapvető eszközévé válik - zárják a közleményt.