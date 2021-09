Özönlenek az ukrán és mongol melósok ebbe a régióba: a magyarok már rég külföldön dolgoznak

A Nyugat-Dunántúl Magyarország egyik legjobban prosperáló régiója, ahol már a Covid előtt is problémát okozott a munkaerőhiány, fizikai dolgozók tekintetében legalábbis. Egyrészt az ország keleti részéből próbáltak toborozni, másrészt tömegesen jelentek meg az ukrán és egyéb harmadik országbeli munkavállalók. Milyen munkaerőpiaci változások mentek végbe az utóbbi években ebben a régióban? Kire, milyen szakemberekre van most a leginkább kereslet? Ennek járt utána a HelloVidék.

A nyugat-dunántúli régió munkaerőpiaci helyzete a határ közelsége miatt már egy évtizede speciális. Nagy volt és jelenleg is nagy az osztrák munkaerőpiac elszívó hatása, a foglalkoztatottság, főleg Győr-Moson-Sopron megyében mindig is az egyik legmagasabb volt az országon belül – közölte a HelloVidékkel a WHC Csoport szakembere. Ezek a hatások Vas megyében is érezhetőek, és ezzel együtt nagyon régóta jelenlevő munkaerőhiány jellemzi a régiót. Zala megye a régióban a foglalkoztatottság szintjét tekintve egy kicsit hátrébb van, de mostanra itt is érezhető munkaerőhiánnyal kell szembenézni a gazdálkodó szervezeteknek.

Mint a cikkből kiderül, a nyugat-dunántúli régióban a Covid előtt is problémát okozott (a multinacionális cégeknél) a fizikai dolgozók tekintetében a munkaerőhiány. Egyrészt az ország keleti részéből próbáltak toborozni, másrészt tömegesen jelentek meg az ukrán munkavállalók.

Akik kimennek külföldre a Dunántúlról, azoknak a helyét a kelet-magyarországi vagy ukrán és egyéb harmadik országbeli munkavállalók töltik be. Idővel azonban ők is tovább vándorolnak. Egyedül azok maradnak, akik szorosan kötődnek, vagy akik kevésbé bérérzékenyek, mint például a mérnökök

– tette hozzá Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója, aki kiemelte még, hogy

a külföldi munkaerő egyre komolyabb mértékben érkezik, az ukránt lassan felváltja a vietnámi, fülöp-szigeteki, mongol munkaerő.

Fehér Tamás, a ManpowerGroup ügyvezetője szerint a nyugat-dunántúli régióban mindig is fontos volt a munkaerő importja:

Nagyobb gyártó vállalatok már eddig is sokszor toboroztak akár Kelet-Magyarországról, akár Romániából vagy Ukrajnából munkaerőt. A pandémia időszakában a külföldi munkavállalók egy része hazament, aztán vagy visszatért vagy máshol, akár tőlünk nyugatabbra talált munkát. Ennek a lehetőségnek azonban a továbbiakban is rendelkezésre kell állnia, de ezzel nem lehet 100%-osan kitölteni a munkáltatói igényeket. Bonyolult feladat elé állítja ez a vezetést, hiszen nem egyszerű koordinálni azt, ha egy gyártósoron nem ugyanazt a nyelvet beszélik, és ez csak egy nehézség a sok közül

– mondta a szakember.