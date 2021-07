Óriási bajban vannak a magyar vendéglátósok: ezt nem látták előre - érik az újabb csődhullám

Óriási a nyomás most a vendéglátóhelyeken, egyszerűen nem találnak megfelelő munkaerőt, a bérigények nagyot nőttek, viszont a forgalom még alig-alig hozza a járvány előtti számokat. A munkavállalók vagy elmentek külföldre magasabb bérért, vagy más szektorban helyezkedtek el - futárt lehet találni, de pincért és főként szakácsot alig. Az éttermek a bérek további emelkedésére számítanak, viszont az árakat nem mindenhol fogják tudni emelni: így a kevésbé tőkeerős helyek közül sok be fog zárni, hiába sikerült eddig talpon maradni.

A teraszos helyek nyitásával olyan szezonális, 3-5 hónapra szóló, de jelentősen magasabb béreket kínáló pozíciók nyíltak meg a piacon, amivel a veszteséges, tulajdonosi források bevonásával túlélt elmúlt egy év után nem tudtak versenyezni.

Áprilisig voltak visszajelzések a hirdetéseinkre, de azelőtt is átlagosan nagyjából 10-ből 3 jelölt jött el az állásinterjúra, és utána hasonló arányban jelentek meg a próbanapon

– mondta el a G7-nek Tóth Szabolcs a most határozatlan ideig zárva tartó VII. kerületi Attaboy Burger Bistro general managere. Az étterem a harmadik hullám után került nehéz helyzetben: teljes mellbedobással terveztek újraindulni, de a nyitást követően az alkalmazottak egymás után álltak fel, miután az elszivárgás már hónapok óta tartott. Június végére a konyhai személyzet, a saját kiszállítást szervező diszpécserek száma lefeleződött, és a pincérek közül is sokan elmentek. Próbálkoztak új emberek felvételével, de többnyire sikertelenül. Tóth szerint egyedül futárokat lehetett találni.

A VI. kerületi Nagymező utcai Hokedli főzelékbár tulajdonosa, Sinkó Bori arról számolt be, hogy náluk az első hullám után nagyjából a korábbi állomány fele maradt meg, azóta viszont folyamatosan vettek fel új embereket. A szezon beindulása óta nagyon nehéz jó munkaerőt találni, pedig pár hónappal ezelőtt még kifejezetten könnyű volt. „Dömpingjelentkezés volt a meghirdetett pozícióra, és gyakran kifejezetten képzett szakemberek jelentkeztek, például olyan szakács, aki korábban fine dining étteremben dolgozott, aminek az az oka, hogy a jobb éttermeket súlyosabban érintették a lezárások” – mesélte.

Napi szinten kapok üzeneteket, hogy miért ilyen drága egy ilyen kategóriájú étterem. Mi viszont szeretnénk továbbra is tisztán üzemelni, így árat kellett emelnünk. Ez egyelőre tartható, de sokkal feljebb nem fogunk tudni menni. Irreálisak a bérek, szerintem sok étterem túlvállalja most magát emiatt. Már eddig is sok hely bezárt, de én arra számítok, hogy még több fog bezárni

– mondta a XIV. kerületi Aranyhal Vendéglő ügyvezetője, Katona Péter. Az éttermek helyzete nagyon eltérő, viszont tavasztól kezdve egyaránt az elmúlt évekre jellemző munkaerőhiány egy új szintjével kell szembe nézniük. A legnagyobb hiány szakácsból van, de sok helyen panaszkodnak arra is, hogy pincért vagy pultost sem találni. Tóth Szabolcs szerint a munkaerő-felvételnél az elmúlt időszakban egyre nagyobb kompromisszumokat kell hozni:

szerényebb képességekkel is el lehet már csípni olyan munkákat, amikért 5 éve még verseny volt

– mondta. Ami viszont az igazi különbség most a járvány előtti állapothoz képest, hogy a járvány hatására sokan hagyták ott az iparágat látszólag véglegesen. A vendéglátóipart elhagyók közül sokan az építőiparban, áru- és személyszállításban, kiskereskedelemben, tehát a járvány alatt hasító ágazatokban helyezkedtek el.

A bérek további emelését a megkérdezettek túlnyomó többsége szerint nem lehet elkerülni. Az árakat viszont nem mindenhol fogják tudni emelni, ami miatt a kevésbé tőkeerős helyek közül sok be fog zárni. A bérköltségek megugrása mellett további kockázatot jelent a negyedik hullám, ami újabb visszaesést hozhat a bevételben.