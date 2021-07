Ne keresd tovább! Ezzel a három szakmával lehet most bankot robbantani: óriási a kereslet irántuk

A számok alapján nemhogy csökkent a szakmát váltók és az OKJ képzések iránt érdeklődök száma, hanem egyre többen hisznek abban, hogy érdemes önmagunkba befektetni és egy sikerszakmát választani. A jelentkezőket motiválja a kereslet, a jó fizetés és persze a továbbfejlődési lehetőség is.

Egyre népszerűbb az online oktatás, ezáltal még többen jutnak jó lehetőségekhez. Herczeg Rudolfot, a RUANDER Oktatóközpont vezetőjét kérdeztük, milyen változásokat hozott 2021. „Szerencsére az informatika oktatásban rengeteg olyan képzés van, amely nem OKJ-s, így aki fejlesztővé, grafikussá, rendszergazdává vagy éppen webfejlesztővé szeretne válni, tud OKJ nélkül is tanulni” - árulta el Herczeg Rudolf, majd hozzátette, hogy év végén rengetegen jelentkeztek az OKJ csoportokba.

Hatalmas volt a roham, majd 2021 elején azt vártuk ez valamelyest visszaesik és kevesebb lesz a szakmát váltók száma, de ez nem így alakult! Az elmúlt két hónapban is nagyon sokan jelentkeztek a képzéseinkre, szóval bátran kijelenthetjük, hogy tovább nő az emberek tanulási hajlandósága. Az informatikai szakmák között megtalálhatóak szinte ugyanazok a képzések, amelyek az OKJ-s rendszerben is voltak eddig, csak más néven, más követelményekkel.

Szabadon választhatnak a nekik legjobban megfelelő munkahelyek közül!

Az IT szakmák (webfejlesztő, webdesigner) népszerűségét sok esetben a kötetlen munkaidő, a rugalmasság vagy éppen a jó kereseti lehetőségek adják. Akkor sem árt megfontolni egy informatikai képzést, ha saját vállalkozásunknak van szüksége új honlapra, logóra, kiadványra, és nem szeretnénk külsős szakembert felkérni a munkára. Az Oktatóközpont vezetője szerint fontos azonban a megújulás, éppen ezért készülnek folyamatosan újdonságokkal a piaci igényekhez igazodva.

Az OKJ változásoktól függetlenül terveztünk olyan programozói képzéseket, amellyel a résztvevők teljesen az alapoktól indulhatnak el a fejlesztői vonalon. Komplex programozó képzéseinket pedig úgy állítottuk össze, hogy a képzés végén sikeres vizsga esetén olyan tudásuk legyen, amellyel könnyen el tudnak helyezkedni. Szabadon választhatnak a nekik legjobban megfelelő munkahelyek közül. Természetesen így magasabb fizetésre is számíthatnak.Jelenleg a pályaelhagyóknak vagy éppen azoknak, akik valamilyen jövedelmező, biztos alapon nyugvó szakmát szeretnének megtanulni, az alábbi három képzést ajánlaná Herczeg Rudolf: a Junior rendszerüzemeltetőt, a Java Backend fejlesztőt és a Multimédia alkalmazásfejlesztő képzést.

A fejlesztői és rendszergazdai képzések azok, amelyeket elsősorban ajánlani tudok. Azt azért tudni kell, hogy ezek is olyan szakmák, mint a legtöbb, hogy gyakorlás nélkül nem lesz senkiből profi szakember.

2021 nagy kérdése, hogy otthoni, online vagy tantermi oktatást válasszunk?

„Nálunk elég vegyesen vannak a képzések, van tantermi és online is. Az online oktatás teljesen élőben megy, így fix időpontokban vannak, tehát nem egy előre felvett videós anyagot vásárolhat meg az érdeklődő. Az online oktatás nagy előnye, hogy nem kell hozzá utazni, így nincs olyan probléma, hogy nem érünk oda a képzésre, vagy túl későn érnénk haza... pénzt és időt lehet vele spórolni. Ami miatt még nagyon kedvelik az online oktatást, hogy utólag is visszanézhetőek, így, ha valaki lemaradt volna pár alkalomról, akkor is meg lesz neki az anyag, tud készülni, nem marad le. Sokan járnak vidékről is a hétvégi képzésekre, de úgy látjuk minden az online oktatás felé halad és ezt egyre többen ki is használják.”