Minden állásinterjún előjön egy keresztkérdés: ha így felelsz, szinte biztos tied a munka

A legtöbb állásinterjún felteszik a keresztkérdést: van-e máshonnan ajánlatunk. De vajon erre kötelező válaszolni? A szakértők szerint nem egyszerű a képlet. Vannak olyan szituációk, amikor még előnyünkre is válhat, ha mondjuk egy konkurens vállalatnál is voltunk már interjún, vagy több helyről is várjuk már a választ. Most kiderül, mikén kovácsolhatjuk előnyünkre ezt a keresztkérdést.

Amikor munkát keresünk, természetes, hogy több helyre is behívnak minket interjúra. De mennyire kell őszintének lennünk, amikor egy HR-es megkérdez minket arról, hogy hány cégnél jártunk már előzőleg állásinterjún? A szakértők szerint már jó hír, ha már egyáltalán felteszik ezt a kérdést, mert a jelek szerint erősen afelé hajlanak, hogy végül téged választanak a jelentkezők közül. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Rob Cancilla, a Hunt Club toborzó cég igazgatója ennek kapcsán a HuffPostnak arról beszélt, hogy ha nem érdeklődnének irántad, akkor meg sem kérdeznék, hogy hány céggel kell versenyezniük. Mint mondta: Az őszinteség hozzájárulhat a felvétel folyamatának felgyorsításához és jobb állásajánlathoz is vezethet. De van egy taktikus módszer arra, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést: ennek segítségével a kérdező nem feltételezi, hogy érdeklődünk az állás iránt. Jackie Cuevas, nonprofit humánerőforrás-adminisztrátor, őszinteséget javasol, ha máshová is megyünk még interjúra. Ha egy toborzó nagyon kedvel téged, arra ösztönözheti a döntéshozókat, hogy gyorsabban mondjanak igent a felvételre. Például őszintén megmondhatod, hogy még három helyre adtad be a jelentkezésedet, ahonnan a napokban vársz választ - mondta. Ha más állásinterjúkat említesz, akkor világossá teheted a munkaadó számára, hogy immáron csak rajtuk múlik, milyen gyorsan vesznek fel. Akár azt is mondhatjuk, hogy a sok lehetőség közül ez a mostani tetszett nekünk a legjobban - tette hozzá Cancilla. Meg kell neveznie a többi céget? Azt is el kell árulnunk, hogy pontosan kiknél voltunk még állásinterjún? Cancilla szerint nem, hacsak nem gondoljuk, hogy egy konkurens megnevezése vonzóbbá tehet minket, hiszen egy jó munkaerőt lehet elhappolni a versenytárs elől. Ha egy állásinterjún nem kérdeznek meg a többi lehetőségről, akkor magad is felhozhatod, ha ez taktikai előnyt jelenthet. Nadia De Ala, a Real You Leadership alapítója ennek kapcsán azt mondta, hogy ideális, ha több ajánlatunk is van. Egy korábbi ügyfelemnek egyetlen állásajánlata volt, rendkívül izgatott volt, de mégis meg akarta tudni, mik a lehetőségek egy másik cégnél, amely lassabban haladt az interjúk során. Sikerült elérnünk a második vállalat HR-esét, akinek őszintén elmondta, hogy már ugyan van egy ajánlata, de szeretné őket is meghallgatni. Bejött a húzás, még azon a héten behívták, és végül jobb fizetést ajánlottak neki, mint az első helyen - mesélte a szakember. Ha őszinték vagyunk ezzel kapcsolatban, az azt mutatja, hogy keresett szakember vagy, ami segít a munkaadóknak rangsorolni, így egyszerűsítheti az interjú folyamatát - mondta De Ala.

Címlapkép: Getty Images

