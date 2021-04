Fogytán a dolgozók türelme: a cégek látják kárát, ha most nem lépnek

A koronavírus-járvány okozta, régóta tartó bizonytalan helyzet soha nem látott mértékű fásultságban jelentkezik a munkavállalóknál. A home office miatt elveszítjük a lendületünket, nem találjuk a motivációnkat, a türelmetlenség pedig a munkatársakkal való kommunikációban is megjelenik. Nemes Zsuzsanna MBA közgazdász arról beszélt, ebben a helyzetben empatikusabbnak kell lennünk egymással, a vezetőknek pedig hatványozottan oda kell figyelnie a munkavállalók mentális állapotára. Szerinte megoldás lehet az együttműködési workshopok szervezése cégen belül annak érdekében, hogy a szervezet a jövőben is jól működhessen.

Több mint egy éve tart már a koronavírus-járvány, és még mindig nem tudjuk pontosan, mikor kaphatjuk vissza a régi életünket. A bezártsághoz egyik napról a másikra kellett alkalmazkodnunk, a feltöltődést szolgáló utazások, szabadidős kikapcsolódások teljesen kiestek a hétköznapjainkból, a hosszú ideje húzódó bizonytalan időszak pedig már nemcsak a magánéletünkre, hanem a munkánkra is erősen rányomja a bélyegét.

Nemes Zsuzsanna MBA közgazdász, coach szerint elképesztő szintű monotonitás állt be az életünkben, hónapok óta nem találkozunk a kollégákkal. Emiatt mindenki befásult, egyre több munkavállaló a kiégés határán van.

Folyamatos nyomás alá vagyunk helyezve, ami hosszú távon kiégéshez vezet. Nem tudunk olyan lendülettel dolgozni, nehezebben látunk hozzá a feladatok elvégzéséhez, nincs meg a belső motivációnk és ezáltal napról napra türelmetlenebbé válunk. Csökken a koncentráció, ez a mentális és lelki állapot pedig a munkahelyi kommunikációban is érződik. Sokkal kevésbé tudunk együttműködni másokkal, így a hatékonyságunk is visszaesik

– mondta az MBA közgazdász, aki a nemeszsuzsanna.hu honlapon rendszeresen ad tanácsokat szervezetfejlesztés és vezetői coaching témában az érdeklődőknek.

Akaratlanul a kollégáinkon vezethetjük le a feszültséget

Nemes Zsuzsanna szerint mivel mindenki stresszes és a kollégáink is nehéz időszakot élnek meg, empatikusabbnak kell lenni. Mint fogalmazott, ha a másik fél esetleg ingerültebben szól hozzánk, lehet, hogy a saját élete problémáit vetíti ki ránk, de az esetek többségében nem velünk van problémája és akaratlanul teszi mindezt.

Lépjünk ki a harcból, ne álljunk bele a vitákba. Minél inkább magunkra vesszük mások gondjait, annál inkább hibáztatjuk saját magunkat. Várjunk öt percet, vegyünk egy mély levegőt és beszéljük át a témát nyugodtan

– mondta. Hozzátette azt is, a munkahelyi konfliktusok kezelésében a járványhelyzet idején hatványozottan nagy a felelőssége a vezetőknek is. Persze ők sincsenek egyszerű helyzetben, hiszen feléjük a legnagyobb az elvárás, rajtuk múlik leginkább egy cég sikere. De a vállalat nem profitálhat úgy, ha a munkatársak teljesen elveszítik az érdeklődésüket.

Békeidőben a konyhában futottunk össze a kollégákkal, ezt az online térben nehéz pótolni, de nem lehetetlen. Szükség van a négyszemközti beszélgetésekre a feszültség oldása érdekében. A vezetők megtudhatják, ki kivel kommunikál könnyedén, kitől kapja az információkat, hol vannak az elakadások. Ezzel gördülékenyebbé tehetjük a munkafolyamatokat és hosszú távon a cég életét is

– mondta a szakértő.

Workshopokkal a sikeres folytatásért

Nemes Zsuzsanna azt javasolja, érdemes úgynevezett együttműködési workshopokat szervezni a cégen belül. Ugyan az élet vissza fog térni a normálishoz, de már nem lesz minden olyan mint régen, a munkavállalók megváltoztak, a körülmények mások.

Ilyen workshopokon rengeteg olyan tényező át lehet beszélni, aminek köszönhetően a jövőben a szervezet működését is javíthatjuk. A kompetenciák, a feladatok már mások, mint egy évvel ezelőtt voltak, sok, a járvány kezdete óta belépő munkatárs nem ismeri személyesen a kollégáit, ezért érdemes közelebb hozni őket egymáshoz

– sorolta. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, ezzel a módszerrel tudják mérsékelni annak a veszélyét, hogy a fásultságból idővel kiégés legyen. Meg kell előzni, hogy a munkavállalók teljesen kiégjenek, mert az a szervezetre is kihatással lehet. A szakértő hozzáfűzte: a végtelenségig a vezetőket sem lehet nyomni, nekik is tudatosabban oda kell figyelni önmagukra.

A fásultságot ugyanis eleinte egyáltalán nem vesszük észre, később viszont már nehéz lesz visszafordítani a folyamatot.