Tizenegy pénzpiaci közvetítő engedélyét vonta vissza az MNB: óriásit hibáztak

Az MNB határozataiban tizenegy független pénzpiaci közvetítő tevékenységi engedélyét vonta vissza az elmúlt hetekben, mivel azok többszöri felhívás ellenére sem teljesítették - a piac biztonságos működése és a hatékony felügyelés szempontjából elengedhetetlen - rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségüket.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folyamatos felügyelése során ellenőrzi, hogy a független pénzpiaci közvetítők (alkuszok, többes ügynökök, illetve többes kiemelt közvetítők) a hitelintézeti törvény és egy jegybanki rendelet előírásai alapján teljesítik-e féléves adatszolgáltatási kötelezettségüket.

Az MNB megállapította, hogy a jelenleg 553 itthon tevékenykedő független pénzpiaci közvetítő közül 11 piaci szereplő immár több alkalommal is elmulasztotta az adatszolgáltatást. A jegybank 2018 (vagyis az adatszolgáltatás jogszabályi elrendelését követő esztendő) óta összesen 209 figyelmeztetést küldött az adataik benyújtásával késlekedő pénzpiaci szereplőknek. Ezt követően a fokozatosság elve szerint a változatlanul nem reagáló, immár kisebb számú független közvetítők előbb a kötelezettségük teljesítésére felhívó, majd - további késlekedésük esetén - bírságot is tartalmazó felügyeleti határozatot kaptak.

A jegybank most annak a 11 pénzpiaci közvetítőnek vonta vissza az engedélyét, amelyek valamennyi felhívás és határozati kötelezés ellenére sem szolgáltattak adatot magukról. A megfelelő adatminőség és a jogszabályszerű adatszolgáltatás biztosítja, hogy a felügyeleti hatóság és maguk a közvetítők is valós képet kapjanak a piac működéséről, s proaktívan kezelhessék az esetlegesen felmerülő kockázatokat. Az MNB ezért kiemelt szigorral lép fel az adatszolgáltatás teljesítését felróhatóan elmulasztó piaci szereplőkkel szemben.

A pénzpiaci és biztosításközvetítői felügyelés alapvető feladata, hogy csak azon szereplők legyenek jelen a piacon, akik folyamatosan megfelelnek a személyi és tárgyi feltételeknek, így a felelősségbiztosítás és a tőkekövetelmény (biztosításközvetítők esetében) mellett az adatszolgáltatási kötelezettségüket is teljesítik.

Az MNB 2020-ban eddig így összesen 21 pénzpiaci közvetítő esetében kezdeményezett engedélyvisszavonást, valamint további 17 szereplő esetében a közvetítő kérelmére történt ilyen lépés. A hazai pénzügyi rendszerben a pénzpiaci közvetítők súlyát jelzi, hogy azok 2019-ben mintegy 805 milliárd forintnyi hitel, lízing és lakástakarékpénztári szerződést közvetítettek, s az ezekhez kötődő szerződések száma megközelítette a 320 ezret.

Piactisztító tevékenysége során az MNB négy éve közel 2000, megbízó nélkül nyilvántartott tőkepiaci közvetítőt törölt nyilvántartásából, 2017-ben mintegy félszáz - igazolt felelősségbiztosítás nélküli - pénzpiaci közvetítő engedélyét vonta vissza, két éve pedig 23 további pénzpiaci közvetítőnél kezdeményezte az engedélyvisszavonást.

