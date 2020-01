Te jó ég! Ennyi hitelt vehet fel egy minimálbéres Magyarországon

A bérek egyre nőnek, arra pedig, hogy mekkora hitelösszeget vehetünk fel, leginkább a jövedelmünk nagysága van hatással. Megnéztük, mekkora hitelre esélyesek azok, akik a hazai átlagkeresettel vennének fel idén jelzálog- vagy épp fogyasztási hitelt.

A hiteligénylésünk végkimenetelére megannyi tényező van hatással, de az összes közül az egyik legfontosabb az úgynevezett jövedelemarányos törlesztési mutató, azaz a JTM. E jegybanki rendeletben meghatározott mutató alapján határozzák meg ugyanis a bankok, hogy havi nettó jövedelmünk mennyi havi törlesztőrészletet “bír el", mekkora részét fordíthatjuk az adósságok visszafizetésére. A JTM-arányok felső korlátja az alábbiak szerint alakul.

Ez a gyakorlatban például egy személyi kölcsön igénylésénél azt jelenti, ha nem keresünk legalább félmillió forintot, legfeljebb a fizetésünk fele mehet törlesztőre. Ha akkora hitelt akarunk felvenni, aminek a havi törlesztője ennél több, a banknak nincs más lehetősége, el kell utasítania az igénylésünket, hacsak nem tudunk bevonni egy adóstársat.

Kacifántosabb a helyzet a lakáshitelek terén, hiszen itt a Magyar Nemzeti Bank szándéka még egyértelműbb: minél biztonságosabb, kiszámíthatóbb jelzáloghitelek felé terelni a lakosságot. Aki biztonságosabb kölcsönt vesz fel, annak nagyobb rész mehet el a fizetéséből törlesztőre.

Ha a kockázatosabb, 5 éven belüli kamatperiódust választjuk - tehát azt, hogy a hitelünk kamata akár 1-3 évente változik aszerint, hogyan fújnak a makrogazdaság szelei - mindössze csak 25 százalék mehet el törlesztőre 500 000 forintos havi nettó jövedelem alatt. Ha viszont 10 vagy annál több évre fixáljuk a kamatot (ez biztonságosabb, de némiképp drágább is), már a jövedelmünk 50 százalékát is fordíthatjuk törlesztésre. De vajon minden banknál így kell gondolkoznunk?

Korántsem. A rendelet csak a felső határt szabja meg. Ennél lazábbak nem, de szigorúbbak lehetnek a bankok

összegezte a Pénzcentrumnak tapasztalatait Veres Patrik, a Bank360 szakértője.

Azaz előfordulhat, hogy változatlan feltételek mellett

“A" banknál a jövedelmünk maximum 40 százalékát tekintik terhelhetőnek és itt kapjuk a legnagyobb hitelösszeget,



“B" banknál 30 százalékot, itt kevesebbet kaphatunk,



míg “C" banknál szintén 30 százalék a JTM-korlát, de megélhetési költségeinkkel csökkentett jövedelemmel számolnak, így nyilván itt tudjuk majd a legkevesebb hitelt felvenni.



A bankok belső szabályzata a meghatározó abban, hogy milyen JTM-mel számolnak, Veres Patrik megfigyelése szerint a hazai kereskedelmi bankok 30 és 50 százalék között kalkulálnak a fogyasztási hitelek terén, míg a jelzáloghiteleknél többnyire a szabályozást követik.

Százezrek múlhatnak rajta

De mit jelent ez forintra pontosan, ha például a KSH adatai szerinti átlagbért keressük, amely a legfrissebb statisztika alapján 242 800 forint? Nos, ekkora jövedelem mellett a legjobb esetben 121 400 forint lehet egy személyi kölcsön törlesztőrészlete. A Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorán végzett számítások szerint ez 60 hónapos futamidővel és jövedelemátutalással nagyjából 6 000 000 forint személyi kölcsönre lenne elég.

Talán reálisabb a gyakorlatban jellemző, 40 százalékos terhelhetőséggel is számolni. Ebben az esetben 97 120 forint lehet a havi adósságunk maximuma, ami a fenti paraméterekkel nagyjából 4 400 000 forintos maximális hitelösszeget jelenthet. Láthatjuk, hogy nagy a különbség bankonként is, így érdemes más pénzintézetektől is ajánlatot kérni, ha a kiszemelt pénzintézettől nem kaphatjuk meg a céljainknak megfelelő hitelösszeget.



Jelzáloghiteleknél is hasonló számítást kell elvégeznünk egy lakáshitel kalkulátorral. Ha a legkedveltebb, 10 éves kamatperiódusú kölcsönöket vizsgáljuk és 20 éves futamidőben gondolkozunk, a lakáshitel kalkulátor eredményei alapján az átlagjövedelemmel kicsit kevesebb, mint 15 000 000 forint hitelre lennénk jók.



De mi a helyzet a frissen megállapított minimálbér tekintetében? Mennyi pénzt vehet fel az, akinek a nettó minimálbér, azaz 107 000 forint érkezik a számlájára minden hónapban? Nos, nem nehéz kitalálni, itt már jóval szűkebbek a lehetőségek. Kalkulációink alapján:

Személyi kölcsön esetén a reálisabb 40 százalékos terhelhetőséggel számolva 42 800 forint lehet maximum a törlesztőrészlet, ami nagyjából 1 800 000 forint hitelre elég 60 hónapos futamidőt és jövedelem érkeztetést feltételezve.



Lakáshitel esetében 20 éves futamidővel és jövedelem érkeztetéssel számolva 6 200 000 forint körül alakulhat a felvehető hitelösszeg.



Mit tehetünk, ha nem elég a hitelösszeg?

Arra az esetre, ha a céljainkhoz szükséges hitelösszeget nem tudjuk megigényelni, két tanácsunk van:

Vizsgáljuk meg, hogy tudunk-e vállalni hosszabb futamidőt. Ekkor csökken ugyanis a havi törlesztőrészlet nagysága és esetleg beleférhet a jövedelmünkbe a nagyobb hitelösszeg. Ugyanakkor fontos észben tartani, hogy ez a hitel teljes díjának az emelkedésével is jár, hiszen hosszabb ideig fizetjük a kamatokat.



A másik lehetőség adóstárs bevonása. Ekkor a társ jövedelmével is számolnak a bankok, viszont az adóstárs is vagyonával felel a hitel visszafizetéséért.



Jó tanács! Szűkebb jövedelem esetén gondoljuk meg kétszer is alaposan, hogy tényleg csak egy kölcsön jelenthet-e megoldást. Ha sehogy sem tudjuk elkerülni a hitelfelvételt, válasszunk tudatosan kalkulátor segítségével, és használjuk ki a hitelbiztosítások védelmét arra az esetre, ha nem tudnánk valamilyen oknál fogva tovább fizetni az adósságunkat.

Címlapkép: Getty Images