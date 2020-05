Sok válalkozás választja most ezt az utat hitel helyett: tudnak valamit?

Másfélszeresére ugrott a Takarék Faktorház forgalma áprilisban az egy hónappal korábbihoz képest. A jelentős növekedés főként annak eredménye, hogy a sok embert foglalkoztató fővárosi és Pest megyei szolgáltatók, például takarító, biztonsági, munkaerő-közvetítő cégek kezdtek faktorálni a válsághelyzetben. Emellett kórházi beszállítócégek, valamint exportőrök is keresték a szolgáltatást az elmúlt hónapban.



A veszélyhelyzet kihirdetése óta többszörösére nőtt az érdeklődés a vevőkövetelések előzetes megfinanszírozására a Takarék Faktorháznál. A válsághelyzetben sok cég tart attól, hogy vevői nem, vagy csak késve fizetnek, ezért faktorál, hogy hamar pénzhez jusson, saját kintlévőségeit rendezze, bért fizessen, alapanyagot vásároljon a további működéshez.

A faktorálás nem hitel, ezért jó megoldás egy cég likviditási problémáira a mostani időszakban, amikor a banki folyó-, és forgóeszközhiteleket nehezebb elérni. A faktorálást a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is megfelelő megoldásnak tartja a válsághelyzetben.

A Takarék Faktorház tapasztalati szerint az elmúlt időszakban főként budapesti és Pest megyei székhelyű, a szolgáltató szektorban működő, sok embert foglalkoztató cégek fordultak a faktorálás felé. Rajtuk kívül jellemző a kórházi beszállítók, és építőipari cégek érdeklődése, de szinte az összes szektorból érkezik megkeresés.

Jelentős az érdeklődés a biztosítással kiegészített finanszírozás után, ami azt mutatja, hogy egyre többen számítanak arra, a mostani helyzetben partnerük nem tud fizetni.

Az exportáló cégektől is olyan jelzések érkeznek a Takarék Faktorházhoz, hogy a külföldi vevők fizetési morálja is romlott az elmúlt időszakban, ezért a külföldre szállító vállalkozások körében is nő az igény a biztosításra.

Egy válsághelyzetben sok cég számára jelent gyakran egyedüli megoldást a faktorálás, ezt az elmúlt havi forgalomnövekedésünk is mutatja. A faktorálásnál nincs szükség tárgyi fedezetre, ha egy cégnek van néhány megbízható vevője, amelyeknek rendszeresen szállít, már megfelelő biztosíték lehet követelésének előzetes megfinanszírozásához - mondja Garamszegi Tamás, a Takarék Faktorház vezérigazgatója. Idén erős évük lesz a faktorcégeknek, várakozásaink szerint a válság ellenére meg tudjuk ismételni a tavalyi, minden korábbi évet meghaladó teljesítményünket.

A Takarék Faktorház nem csak finanszírozza ügyfeleit, hanem adminisztrációs szolgáltatást is nyújt. Ezen kívül hitelbiztosítást kínál a vevők nemfizetése esetére és a követelésbehajtásban is segít.