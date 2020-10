Rengeteg család lemond az ingyenmilliókról: mégis mitől ijedtek meg ennyire?

Rengeteg pár vágott bele augusztusban a közös életbe, a házasságkötések száma - a járvány ellenére - alig maradnak el a tavalyi rekordév adataitól. Ennek ellenére a hitelfelvételi kedv júliushoz képest megtorpanni látszik: a babavó hitel iránt csökkent az érdeklődés. A szuperkölcsönnek kikiáltott konstrukció annak ellenére hozott visszafogottabb eredményt, hogy júliusról augusztusra még nemigen változott semmi a pandémia szempontjából. Talán mindenki nyaralt, ezért nem kapták meg annyian a hitelt? Vagy más áll a háttérben?



A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb statisztikái szerint a járvány ellenére is sokan beadták az igénylésüket és kapták meg az igyenmilliókat, amelyek abban az esetben nem kell visszafizetni sem, ha három gyermeket is vállal a család. A legnagyobb érdeklődés a babaváró hitel iránt a 2019. júliusi bevezetés után az első három hónapban volt, és azt követően is 2019. október-decemberben milliárdokat vettek fel a családok.

Nem csoda tehát, hogy a 2019. augusztusi adatokhoz képest egy évvel később hatalmas visszaesést mutat a felvett összegek tekintetében a babaváró. 2020. augusztusában 45,53 milliárd forintot igényeltek a párok, míg tavaly ebben a hónapban 114,11 milliárdot. A visszaesés tehát 60 százalékos. A visszaesés óriási mértékének oka az is, hogy idén augusztusban rekordalacsony, tavaly pedig rekordmagas volt a a szerződéses összegek együttes értéke.

Tehát nem is az éves visszaesés, ami leginkább meglepő, hanem az, hogy még áprilisban sem volt ekkora visszaesés, pedig eddig az volt a leginkább járványsújtotta hónap. Júliusban úgy festett, végre megtört a jég a babaváró hitelek esetében, hiszen az áprilisi visszaesés óta nem ment a felvett hitelek havi összeg a 2020. januári szint fölé (50,49 mrd forint). Viszont a május óta tartó folyamatos növekedés végül azt eredményezte, hogy júliusban ez sikerült: 55,34 milliárdot vettek fel nyár közepén a családok.

Augusztusban viszont még az áprilisi értéknél (46,88 milliárdnál) is kevesebbet. Ez több szempontból is meglepő. Egyrészt más években az augusztus kiemelkedő hónap szokott lenni hitelkihelyezést tekintve, azonban most ez nem csak a babaváró hitel, hanem a személyi kölcsönök tekintetében sem látszik a számokban. Másrészt a házasságkötések száma miatt. Hiszen tavaly hatalmas rekord született, amely feltehetően a babaváró hitelek júliusi bevezetésének is volt köszönhető.

Előbb a gyűrűk, aztán a hitel

Idén augusztusban annak ellenére kötöttek rengetegen házasságot, hogy a babaváró hitelek igénylésében visszaesés történt. Hogy mi az oka annak, hogy augusztusban kevesen folyamodtak hitelhez, csak találgatni tudjuk, viszont az esélyes, hogy a házasságkötést - a járvány ellenére is magas számok dacára - sokan halogatták idén, részben a korlátozások, részben a vírusfertőzéstől való félelem miatt.

A babaváró hitel felvétele pedig nem olyan gyors folyamat, mint a személyi hitelé, így az augusztusban folyósított összegek mutatta visszaesés okát a korábbi hónapokban kell keresnünk. Mivel az augusztusi házasságkötések számát a járványhelyzet ellenére magasnak tartjuk, emiatt lehetséges, hogy a párok kivártak, amíg az esküvőt meg tudják tartani a nyár folyamán.

Ezen a grafikonon látható az, hogyha egymásra vetítjük az azonos időszakokat, hol volt kiugrás. A babaváró hitel bevezetésével egy időben számottevően nőtt a házasulási hajlandóság is 2019-ben. Az előző éveket viszonylag egyenletes téli csökkenés, és nyári emelkedés jellemezte, azonban a 2019-es év nyáron óriási kiugrást hozott.

Továbbá amíg más években november, december és január hónapokban van leginkább visszaesés az esküvők számában, ez a visszatérő csökkenés 2019 végén - 2020 elején elmaradt. Volt természetesen csökkenés, de kisebb, és márciusban nagy mértékben nőtt is a házasságkötések száma.

Ebben biztosan nagy szerepe van a babaváró hitelnek.

Aztán jött a koronavírus, és átrajzolta a grafikonokat, nemcsak a hitelezés, hanem a házasodási kedv is jócskán visszaesett áprilisban. Májusban azonban már mindkét tekintetben felívelés látható. Ez tartott még júliusban is, a tavalyi számokat azonban nem tudta felülmúlni, ahogy az augusztus sem, pedig nagyon megközelítette azt. Viszont elmondhatjuk, hogy a házasságkötések száma - hiszen a járvány nem tűnt el - kiugróan magas a körülményeket figyelembe véve. Akkor miért esik mégis a hitelezés?

Csak arra tudunk gondolni, hogy ismét egy kivárási időszak következik. Ahogy tavaly június-július folyamán megtorpant a lakáshitelezés - hiszen sokan vártak a babaváró hitel bevezetésére - úgy idén nyáron a babaváró hitelekre van hatással a kivárás. Úgy gondoljuk a házasságkötések számából, hogy aki akarta, meglépte ezt a lépést, és a családalapítást sem halogatja a járvány miatt. Akinek viszont a helyzete bizonytalan, nem vágott bele az esküvőbe a veszélyhelyzet alatt, azok kivárnak a döntéssel.

A vírus nem csak visszaesést hozott

Sosem láthattunk még olyan olcsó személyi kölcsönöket, mint az utóbbi öt hónapban - köszönhetően az MNB által bevezetett THM plafonnak - amely a júniusi alapkamat csökkentés hatására már csak 5,75 százalék lehet. A személyi hitel kamatokat így a korábbi értéknek nagyjából a felére vágta vissza a márciusi kormányrendelet, illetve az említett alapkamat csökkentés.

Így a bankok jelenlegi ajánlatai jelentősen olcsóbbak, mint az év elején felvehető, vagy a korábbi évek személyi hitelek voltak. A THM-plafon megtette a hatását, és a bankok közti verseny is egyre élesebb, ahogy közeledik az év vége, vagyis a kamatkorlát megszűnése. Ezért érdemes jól körülnézni a banki ajánlatok között: ne csak a jelenleg érvényben lévő, hanem a 2021. január 1-jétől érvényes kamatokat és THM-eket is megnézni.

Mivel önmagában a THM és a kamat alapján akár be is csapódhat az ügyfél, ezért érdemes a kamatokat és a futamidő végéig a teljes visszafizetendő összeget is megnézni az ajánlatoknál. A Pénzcentrum kalkulátorában személyre szabhatóan kérhetők le a banki ajánlatok, és rendelkezésre áll az összes információ a legjobb ajánlat kiválasztásához. A Pénzcentrum kalkulátorátorának számításai alapján látható például, hogy egy 60 hónapos futamidőre igényelt 3 millió forintos hitelösszeg melyik banknál mekkora törlesztőrészletet eredményezne (legalább 200 ezer forintos nettó jövedelem átutalás esetén):

Bank és bank ajánlata között a teljes visszafizetendő összeget tekintve az eltérés akár a milliós összeget is elérheti! Míg a Cetelem ajánlata szerint 3 milliós hitelösszeg után 6,92 százalékos THM esetén 3,5 millió forintot fizetne visza az ügyfél az 5 éves futamidő elteltével. A K&H-nál felvéve ugyanakkora összeget csaknem félmillióval többet kell kicsengetni a pénzintézetnek. Érdemes minden bank ajnlata esetében megnézni, hogy bár az idei évi törlesztőrészletek maximum pár száz forintban térnek el a 2021. januártól számítandó törlesztőrészletek között már 10 ezres nagyságrendű különbségek adódhatnak.

Az MKB Banknál a törlesztő 2021-től közel 65 ezer forint lenne havonta, míg a Budapest Banknál több mint 76 ezer. Ez a különbség a visszafizetendő összegekben is 600 ezer forintnyi különbséget eredményez.

Címlapkép: Getty Images