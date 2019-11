Nagy ellenőrzésbe kezd a minisztérium az állami támogatásoknál: téged is érinthet

Nagyon sokan élnek a különféle támogatásokkal, a CSOK is különösen népszerű. Az igénylések között azonban lehetnek visszaélések, ezért a Pénzügyminisztérium most ellenőrzésekbe kezd. Azt ellenőrzik majd, hogy nem kötelezték-e a támogatottakat a lakástámogatás visszafizetésére.

A családtámogatási program egyes elemei nagyon népszerűek, a CSOK már korábbi bevezetésekor is nagy érdeklődésnek örvendett. A feltételek azonban szigorúak, így például ha valakit bíróság, a Magyar Államkincstár, vagy hivatal kötelezte a szocpol (állami lakástámogatás) visszafizetésre, akkor lemondhat a CSOK-ról.

Márpedig megtörténhet, hogy ezt valaki nem vallja be - ezt fogja most ellenőrizni a Pénzügyminisztérium - szúrta ki a Napi a Pénzügyminisztérium jövő évre szóló ellenőrzési tervében. A minisztériumi terv szerint a csokos támogatások több más területen is lesznek vizsgálatok, például az önkormányzati adózási feladatokat, munkaerőpiaci támogatásokat, az építőiparban és vendéglátásban dolgozók foglalkoztatását ellenőrzik majd.