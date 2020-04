Kevesebb találkozás, kevesebb fertőzött: már hitelügyeket is intézhetünk virtuálisan

Mától a személyes ügyintézést igénylő lakossági ügyfelek okostelefonjuk, laptopjuk, tabletjük vagy asztali számítógépük segítségével élő videókapcsolaton keresztül is tudnak ügyintézést folytatni.

A Takarékbank Mobil Bankfiókjai 15 buszból álló flottát alkotnak, jelenleg száz településen 150 ezer embert szolgálnak ki. Az egyedülálló kezdeményezéssel nem csak olyan településeket ér el a Takarékbank, ahol korábban kirendeltséget működtetett, hanem olyanokat is, ahol hosszú évek óta egyetlen pénzintézet sem volt jelen. Másik újításuk a 2018-ban létrehozott Smart Point. Az alkalmazottak nélküli, a nap 24 órájában Alcsútdobozon működő kirendeltségbe betérő ügyfelek 0-24 órában intézhetik napi pénzügyieket, de akár csomagot is feladhatnak vagy átvehetnek. A most bevezetett VideoBank szolgáltatást a koronavírus-járvány miatt fejlesztette ki gyorsított ütemben.

A szolgáltatás indulásakor a Takarékbank meglévő lakossági ügyfelei videóchaten intézhetik egyebek mellett a hitelekhez (pl. CSOK, vagy Babaváró hitel), bankkártyájukhoz, bankszámlájukhoz, vagy akár a lekötéseikhez kapcsolódó ügyeiket. A videós ügyintézés ugyanolyan biztonságos, mint a fióki kiszolgálás, hiszen az ügyfelek azonosítása megegyezik a bankfiókban alkalmazott folyamattal.

A lakossági ügyfelek a bak honlapjának kezdőoldaláról jutnak el a VideoBank oldalára. Innen indíthatják el a személyes kapcsolatfelvételt a magánszemély ügyfél vagyok kék gombon keresztül. Az ügy kiválasztását, adatok megadását és a technikai feltételek ellenőrzését követően a várószobába kerülnek, ahol a fióki ügyintézéshez hasonlóan látható, hogy hányan várakoznak előttük. Jelenleg 5 ügyintéző várja a hívásokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra, pénteken pedig 8:00 és 15:00 óra között. Az ügyintézés teljes beszélgetéséről rögzített és megfelelően tárolt (hang és képi) felvétel készül. A létrejövő nyilatkozatot, adatlapot, szerződést az ügyfelek hang alapon tudják aláírni. A megkötött szerződéseket a banki aláírást követően postai úton juttatják el az ügyfelek részére.

Törekednek a VideoBankon keresztül igénybe vehető szolgáltatásainak kiterjesztésére, amelyek az ügyfeleik elvárásainak megfelelően, valamint a Magyar Nemzeti Bank hitelesítését követően bővülnek majd. Mindezekkel párhuzamosan jó ütemben halad a vállalkozások kiszolgálását segítő funkciók fejlesztése is. Az ügyfelek továbbra is a netbank segítségével gyorsan tudják utalásaikat intézni, amennyiben azok megfelelnek az AFR utalás feltételeinek.

Címlapkép: Getty Images