Hogyan kezeljük pénzügyeinket a járvány idején? (x)

Megoldások pénzügyeink biztonságos menedzselésére

A koronavírus terjedésének mérséklése érdekében pénzügyeink tekintetében is körültekintőnek kell lennünk. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a teljes bankszektor olyan megoldásokkal segítik a lakosságot, amelyekkel a személyes érintkezések száma csökkenthetők, miközben a tranzakciók gyorsan, kényelmesen és biztonságosan végrehajthatók.

Fertőtlenített bankjegyek

A készpénzhasználat kockázatának csökkentése érdekében az MNB a készpénzforgalomból hozzá kerülő, naponta zárt konténerekben érkező bankjegyeket - a vírus túlélési periódusával összhangban - két hétig pihenteti. Ezt követően pedig a minőségük alapján megfelelőnek ítélt bankjegyek egy 160-170 Celsius fok hőmérsékletű alagúton haladnak végig. Az alkalmazott eljárásnak köszönhetően minimális a kockázata annak, hogy fertőzött bankjegyek kerüljenek a forgalomba. A koronavírus terjedése szempontjából a készpénz használata tehát nem jelent extra kockázatot az egyéb közös használatú tárgyakkal való érintkezéshez képest.

15 ezer forintos PIN-kód limit

A jegybank kezdeményezésére - a bankkártyák használati feltételeinek javítása érdekében - az érintéses kártyás vásárlások összeghatárát 5000-ről 15 000 forintra emelték a pénzügyi szolgáltatók. Az ennél kisebb értékű vásárlások esetén nem szükséges a PIN-kódunkat megadni, így teljes egészében ki tudjuk küszöbölni a pénztáraknál a fizikai kapcsolatot. A limit emelésének köszönhetően a vásárlások közel 90 százaléka vált érintésmentessé.

Bankoljunk otthonról: széleskörű digitális megoldások

A személyes találkozások minimalizálása fontos a járvány terjedésének megelőzésében. Bár az MNB kezdeményezésére a bankfiókok is nyitva tartanak; jó hír, hogy pénzügyeinket az elektronikus csatornákon is mind gyorsabban, kényelmesebben és biztonságosabb módon kezelhetjük. A szolgáltatások pénzintézetenként változóak, de többségében elérhetőek a főbb lehetőségek, köztük a hitelmoratóriummal kapcsolatos nyilatkozattétel is. Az internet- és mobilbank további előnye, hogy az év bármely napján 0-24 óráig igénybe vehetők.

Internetbankon keresztül a banki szolgáltatások legtöbbjéhez hozzáférhetünk. Így például forint és deviza átutalásokat indíthatunk belföldre és külföldre, lekérdezhetjük hitelkártyánk aktuális egyenlegét, megtekinthetjük a kártyatörténetet és kivonatot, széleskörű számlainformációkhoz juthatunk. Több banknál pedig már számlát is nyithatunk, sőt, hitelt is igényelhetünk online.

A mobil netbank lehetővé teszi pénzügyeink nyomon követését interneten keresztül, mobiltelefonra optimalizált rendszer segítségével. Számlaegyenleg lekérdezésre és számlatörténetünk megtekintésére használhatjuk, indíthatunk és fogadhatunk forint és devizautalásokat egyaránt. Bankkártya beállításainkat is kezelhetjük, és egyebek mellett hitelinformációkhoz is juthatunk. Több szolgáltató mobilbank alkalmazása rendelkezik mobilfizetés funkcióval is, így még a bankkártyánkat sem feltétlenül szükséges elővennünk a vásárlás során.

Több banknál is elérhető a videóbankolás lehetősége. Számítógépünkről, okostelefonunkról vagy tabletünkről videochat formájában is el tudjuk a hiteleinkhez, bankkártyánkhoz, bankszámlánkhoz, vagy a lekötéseinkhez kapcsolódó ügyeinket intézni.

