Felújítanád a lakást? Lecserélnéd az autót? Itt a pénzügyi segítség!

Közeledik az év vége, amely pénzügyi szempontból is kiemelt jelentőséggel bír a magyar családok számára. Egyrészt a közelgő ünnepek miatt hagyományosan felpörög a személyi kölcsönök piaca, másrészt sokan ilyenkor gondolkodnak el azon, hogyan is tudnák rendezni az év során összegabalyodott pénzügyeiket, hogyan lazíthatnának a korábban felvett hitelek szorításán. Sőt, a nemrég bejelentetett családtámogatások is extra lehetőséget jelentenek, melyek kimaxolásához is szintén jól jöhet a banki forrás.

Az ünnepek közeledtével rengetegen gondolkodnak el azon, mivel is lepjék meg szeretteiket - vagy esetleg saját magukat -, így ilyenkor az sem meglepő, hogy hagyományosan felpörög a személyi kölcsönök piaca. Váratlan kiadásokra, régóta dédelgetett tervek megvalósítására ugyanis jó választás lehet a személyi kölcsön. Ez ugyanis bármire elkölthető, ráadásul egyszerűen igényelhető. És ami fontosabb mindennél, már nem is olyan vészesen drága.

Ilyen cél lehet egy új autó (vagy a régi komolyabb javítása), a lakás felújítása, vagy egy fizetős tanfolyam elvégzése.

De az év végéhez közeledve sok család tekinti át a költségvetést: a következő hónapok - leginkább a karácsonyi vásárlási csúcsidőszak - várhatóan megterheli a pénztárcákat, és a kiadási oldalon a magyar háztartások többségénél találhatunk hiteleket is. A családi költségvetés tervezésénél pedig érdemes azzal is számolni, hogyan tudunk fogni egy kicsit ezeken a hiteleken, hogy tehetjük olcsóbbá őket, vagy hogyan tudunk egyszerűsíteni a befizetésükön. Jellemzően ezt a célt szolgálja a hitelkiváltás.

A koronavírus-járvány miatt kibontakozó gazdasági válság miatt pedig erre pláne érdemes kiemelt figyelmet fordítani.

Egy új hitel - legyen az egy karácsonyi ajándékra felvett személyi kölcsön, vagy egy adósságrendező hitel - felvétele előtt természetesen számtalan kérdés merül fel, legtöbbjük szükségszerűen, sőt, jogosan. Mire jó ez a termék és mire nem? Melyik a piacon most a legkedvezőbb ajánlat? Mire kell figyelni a felvétel előtt? Hogyan kell kiválasztani a számunkra legmegfelelőbbet? Hol kaphatom meg a leggyorsabban a felvett összeget? Ezért a Pénzcentrum, 2020 48. hetében tematikus cikkekkel próbál majd segítséget nyújtani a témában. Tarts velünk Te is!

Címlapkép: Getty Images