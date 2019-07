Felesleges hibát vét a legtöbb magyar hitelfelvételkor: százezreket buknak miatta

A bankok gyakran adnak kedvezményt azoknak a hiteligénylőknek, akik vállalják, hogy a bank ügyfeleivé válnak. Egy-egy nagyobb összegű hitelfelvételnél nem is kérdés, hogy élni kell ezzel a kedvezménnyel, de a bank minden esetben arra fog minket buzdítani akár már kis összegű hitelfelvételnél is, hogy nyissunk náluk folyószámlát. Ilyenkor érdemes elgondolkodni, hogy megéri-e? Ezt mutatjuk most be konkrét banki hiteleken.

A bank nem csak a kamatokból szerzi bevételeit, de különféle szolgáltatások - például számlavezetési díj, kártya-kiállítási díj, stb. Ezért nem mindegy nekik sem, hogy a hitelfelvevő folyószámlát is nyit-e a banknál, vagy sem. Ha élünk a lehetőséggel, akkor a bank általában kamatkedvezményekkel honorálja mindezt.

Nagy összegnél akkor is érdemes bankot váltani, ha kifejezetten erre nincs kedvezmény, de a kamat még így is alacsonyabb. A legtöbb magyar azonban nem így jár el: rossz szokásunk, hogy begyalogolunk a folyószámlát vezető pénzintézethez, és felvesszük tőlük a hitelt. Ezért lehet az, hogy az újonnan felvett személyi hitelek kamatai messze drágábbak, mint a legolcsóbb hitelek. Nézzük meg előbb, hogy nagy összegnél mennyit spórolhatunk bankváltással. A konkrét ajánlatokat a Pénzcentrum kalkulátorából vettük, és 5 millió forintos hitelösszeget néztünk meg 60 hónap futamidőre. Ezt találtuk:

Amint az látható, már a bankok között is jelentős különbségek vannak. Ekkora összegnél jellemzően a bankok nem adnak kedvezményt bankváltásra, például a Raiffeisen Banknál 101 262 forint a törlesztőnk 8,86 százalékos THM-mel, ha nem leszünk az ügyfelei - náluk nincs változás bankváltás esetén sem. A Cetelemnél ugyanez a helyzet, akárcsak az Ersténél.

Az OTP sem ad kedvezményt nagy összegnél, a CIB-nél azonban jelentősen csökken a törlesztőnk, ha folyószámlát nyitunk. Mivel azonban óriási eltérések vannak a bankok között, nem is kérdés, hogy ekkora összeg felvételénél érdemes bankot váltani, hiszen a törlesztők között tízezres, a teljes visszafizetendő összegeknél pedig milliós különbségek vannak.

Kis összegnél érdemes bankot váltani?

Természetesen a bank nagyon jól jár, ha kis összegű személyi hitelfelvételkor is nyitunk nála folyószámlát, ez azonban egyáltalán nem kötelező. A kérdés inkább az: érdemes-e saját bankunktól hitelt felvenni kis összegben, vagy válasszunk egy kedvezőbb ajánlatot. Ismét hoztunk pár példát kalkulátorunkból:

Ahogy az az első táblázatból látható, 500 ezer forintos hitelösszeg esetén nagyjából 3 ezer forint lehet az eltérés havonta a bankok között. Ez nem tűnik olyan jelentősnek, de ha megnézzük a teljes futamidő (60 hónap) alatt kifizetett összeget, akkor már bőven százezres különbségeket látunk: egy rossz döntéssel majdnem a felvett összeg 25-30 százalékának megfelelő összeget is bukhatunk. Ahogy a két táblázat összevetéséből látszik, nem véletlen, hogy a bankok kis összegben nagyobb kedvezményeket adnak, mint nagy összegű hitelfelvételkor. Ideje lenne tudatosabban hitelt felvenni, hiszen ezzel rengeteget spórolhatunk.