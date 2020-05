Ez a baj az online hiteligényléssel: hét nagybank vette fel a kesztyűt

A koronavírus előtt a hazai bankok sorban rukkoltak elő az online igényelhető személyi kölcsönökkel, a koronavírus azonban megakasztotta ezt a folyamatot. A jelenlegi feltételek alapján úgy tűnik, hogy a szigorúbb hitelbírálat az online hiteligénylésre is hatással van, de olyan bank is van, aki az elmúlt hetekben indult el a szolgáltatással. Mutatjuk, melyik banknál hogyan változtak az igénylés feltételei, illetve, hogy ez befolyásolta-e az online kölcsönfelvétel lehetőségét.

100 százalékban online elérhető személyi kölcsönnek azt tekintjük, ha az igénylés során nem kell bemenni a bankba. Ezen belül viszont eltérhetnek a banki folyamatok: van, ahol csak azok igényelhetik a kölcsönt, akiknek van számlájuk az adott banknál, máshol pedig mindenki számára adott a lehetőség.

A banki ügyintézés mellett a legfontosabb dokumentumot is beszerezhetjük online.

A NAV-tól február óta igényelhető online keresetkimutatás azonban nem az aktuális, hanem a két hónappal korábbi állapotot mutatja. Ezt a bankoknak kockázatos lehet elfogadni, különösen a pandémia idején - nem véletlen, hogy a bankok zöme 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolást kér az igénylőktől.

A szigorúbb feltételek az online igénylési lehetőségeket is szűkítették

A koronavírus járvány miatt hozott intézkedések a fogyasztási hiteleket, így a személyi kölcsönöket és az autóhiteleket is érintették: 2020. december 31-ig maximum 5,9 százalékos THM-mel érhetőek el ezek a termékek. A THM-plafon a bankokat is óvatosságra intette, ami szigorúbb feltételeket eredményezett.

A hitelintézetek ebben is eltérnek: van, ahol az igényelhető hitelösszeget vagy a futamidőt csökkentették, van, ahol magasabb jövedelemre van szükség, mint korábban, máshol pedig számlanyitáshoz kötik a hiteligénylést. Különösen az utóbbival összefüggésben tapasztalják azt a szakértők, hogy az online igénylés kevesebb esetben érhető el, mint a járvány előtt.

Jelenleg hét olyan bank van, ahol online személyi kölcsönt lehet igényelni, a feltételek azonban eltérőek. A Cofidis és a Cetelem jövedelemátutalás nélkül kínál online személyi kölcsönt.

A Cofidisnél az online igénylésnek három különböző módja van: választhatjuk a videós azonosítást szóbeli szerződéskötéssel, elektronikus aláírással és hagyományos szerződéskötéssel is. Egyik esetben sem kell kimozdulnunk otthonról, az utóbbi esetben viszont ki kell nyomtatni és postán kell elküldeni az aláírt szerződést - emiatt a folyósítás kevésbé gyors a másik két módhoz képest. A Cetelemnél nem lehet kikerülni a postai ügyintézést: a bank postán küldi ki a papírokat, és visszaküldeni is így kell mindent az aláírás után, beleértve a szerződést és az igényléshez szükséges dokumentumokat is.

A CIB Banknál a mobilapplikációt használva elérhető az online igénylés lehetősége. Számukra a hitelfelvétel akár néhány perc alatt kivitelezhető. Az új ügyfelek számára jelenleg nem elérhető az online igénylés a weboldalon keresztül, ennek a megvalósításán dolgozik a hitelintézet.

Az OTP Banknál netbankos hozzáférésre van szükség az online igényléshez, ehhez kötelező a számlanyitás, amit akár online is intézhetünk. A jó hír az, hogy a számlanyitás után viszont egyszerűen intézhetjük az igénylést, mivel a folyamat minden lépése online történik. A folyósítás pedig gyors, pozitív hitelbírálat esetén mindössze két óra alatt hozzájuthatunk a pénzhez.

A K&H Bank és az Erste Bank jelenleg kizárólag a saját ügyfeleinek biztosítja az online hiteligénylés lehetőségét. A K&H-nál netbankban és a mobilapplikáción keresztül, az Ersténél pedig a netbankban tudunk online személyi kölcsönhöz jutni, ha az előminősítés alapján arra jogosultak vagyunk.

A Budapest Banknál a napokban vált gördülékenyebbé az igénylés menete. Az előzetes kalkuláció a bank weboldalán történik, ezután a részletes igényfelmérést telefonon bonyolítják az igénylővel - a dokumentumok leadása és az aláírás viszont már személyesen történik, tehát nem beszélhetünk 100 százalékig online folyamatról. Ez a mód a Budapest Bankos számlával vagy kölcsönnel rendelkező ügyfeleknek érhető el, feltéve, ha a hitel célja nem hitelkiváltás, illetve, ha nincs szükség társigénylő bevonására. A telefonon igényelhető maximális hitelösszeg 5 millió forint.

A K&H-nál a járvány előtt még azok számára is elérhető volt az online módszer, akiknek nem a bankhoz érkezett a jövedelmük, ez azonban a jelenlegi személyi kölcsön ajánlatnál nem elérhető. Ugyanez a helyzet CIB Banknál is, ők jelenleg is dolgoznak azon, hogy az új ügyfelek számára elérhetővé tegyék az online igénylést. A járvány előtt közvetlenül a Sberbank is elindult az online igényléssel, de jelenleg náluk sem elérhető ez a lehetőség.

Aláírni a bankban kell, de kalkulálni otthonról érdemes

Attól, hogy az online igénylés nem vihető végig minden banknál, még nem jelenti azt, hogy le kell mondanunk róla. Szinte minden banknál van arra lehetőség, hogy online kalkuláljunk, elolvassuk a feltételeket, és felvegyük a kapcsolatot a választott hitelintézettel. A leggyorsabb azonban, ha egy kalkulátor segítségével hasonlítjuk össze az elérhető ajánlatokat, hiszen így még spórolhatunk is.