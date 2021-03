Egyszerűbb, mint valaha: itt a teljesen online babaváró hitel

Az országban elsőként teljessé vált a babaváró kölcsön digitális hiteligénylési folyamata a Gránit Banknál: az új szolgáltatással már a szerződéseket is videóbankon keresztül lehet aláírni.

Az eddigiekben is digitálisan bonyolódott le a babaváró kölcsön igénylése, online letölthetők és beküldhetők voltak a kölcsönkérelemhez szükséges dokumentumok, de a szerződés megkötéséhez - jogszabályi előírások miatt - szükséges volt a fizikai jelenlét. A hiteligénylési folyamat egy hete teljesen digitálissá vált, azt követően, hogy egy jogszabályi változás lehetővé tette a kölcsönszerződés személyes megjelenés nélküli - digitális csatornán történő - aláírását.

A bank a piacon elsőként vezette be a babaváró hitelezési gyakorlatba a teljes egészében online kölcsönigénylést digitális ügyfélfiókban, a 2012-ben elindított videóbankon keresztül történő szerződéskötéssel, emellé pedig most még 100.000 Ft jóváírást is biztosít a feltételeket teljesítő igénylőknek.

Az igénylés teljes folyamata mindössze 7 lépésből áll:

Az ügyfél 6 kérdésre történő válasszal meggyőződhet arról, hogy jogosult-e a baváró kölcsönre.

Pár kattintással elvégezhető a hitelkalkuláció, amely megmutatja a ténylegesen adható kölcsön összegét.

Ezt követően az ügyfél létrehozhatja a saját digitális ügyfélfiókját.

A kölcsönkérelemhez szükséges dokumentumok letöltését és kitöltését követően az igénylés online elküldhető a bank részére.

A bank rövid időn belül értesíti a döntésről az ügyfelet.

A kölcsönszerződés megkötése videóbankon keresztül történik.

A bank folyósítja a kölcsönt.

