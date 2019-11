Becsapós akciókkal támadnak a bankok: nem mindig éri meg lecsapni rájuk

Rengeteg bank kínál kedvezményt akkor, ha hitelfelvételnél a bank ügyfelévé válunk. Érdemes lehet tehát erre lecsapni - de csak akkor, ha a számlavezetési díj a teljes futamidő alatt nem nagyobb, mint a kamatkedvezmény okozta különbség. Ezt hasonlítottuk össze a Pénzcentrum bankszámla és személyi kölcsön kalkulátorában.

Számtalanszor írtunk már arról a közismert tényről, hogy a bankok a mai éles versenyben mindent bevetnek, hogy az ügyfeleket magukhoz láncolják. Erre remek példa az, hogy az ügyfelek akár több százezer forintos visszatérítést is kaphatnak, ha hitelkártyával vásárolnak, és időben törlesztik a tartozásukat (persze ha nem, annak csúnya vége lehet). Azt is bemutattuk már, hogy amennyiben hitelfelvételkor a bank ügyfelévé válunk, akkor jelentős kamatkedvezményt is elérhetünk.

Arról azonban ritkábban esik szó, hogy vajon a kamatkedvezmények mellett akkor is megéri-e bankot váltani, ha a folyószámlánk egyébként drágább lesz, mint az előző volt. Elsőre legyinthetünk ezt hallva, hiszen a számlavezetési költségek jellemzően pár ezer forintos összeget tesznek ki, ezzel szemben a kamatkedvezménnyel akár több százezer forintot is nyerhetünk. Ez így is van, csakhogy egyrészt nem szabad elfelejteni, hogy a párezres havi számlavezetési díj éves szinten már szintén több tízezer forint lehet, ráadásul ha a kamatkedvezményekkel akarjuk összevetni, akkor a hitel teljes futamidejére kell nézni azt az összeget, amit kifizetünk a banknak.

A bank nem jótékonysági szervezet: ha lemond a kamatbevételéről, annak oka van. Amit megspórolunk rajta a kamatkedvezménnyel, ha a bank ügyfelévé válunk, azt a bank behajtja rajtunk számlavezetési díj, az átutalást és készpénzfelvételt, és egyéb tevékenységeket terhelő díj formájában. Ráadásul míg a hitelünket kifut 3-4 év alatt, addig a számlánkról ezt nem mondhatjuk el. Így tehát ha kis összegű hitelről van szó, egyáltalán nem biztos, hogy a kamatkedvezménnyel jól járunk.

Mi az alábbiakban számszerűsíteni fogjuk ezt a különbséget: azt nézzük meg, hogy az adott bankok által adott kamatkülönbség valóban nagyobb-e, mint amit számlavezetési díj formájában befizetünk. A bankszámla kalkulátorunkban 200 ezer forintos nettó jövedelmet állítottunk be, és ez alapján nézzük meg a bankszámlák számlavezetési díját (azért csak ezt, mert ez az a díj, amit semmiképp nem tudunk elkerülni. Ezen felül persze egyéb díjakkal is kell számolni). A Pénzcentrum és a Bank360 személyi kölcsön kalkulátorában pedig 4 éves futamidőre néztünk meg 500 ezer forint összeget előbb jövedelem-átutalás nélkül, majd amellett. A folyószámláknál a bankszámlavezetést 4 évre vizsgáljuk, majd összehasonlítjuk a kapott összegeket.

Egyéni kalkulációkban persze érdemes összehasonlítani a bankok egymás közti ajánlatát is, azt szem előtt tartva, hogy mi melyik bank ügyfelei vagyunk, és melyik bank személyi kölcsönét néztük ki magunknak. Ehhez nyújt támpontot az alábbi összehasonlítás, de a személyi kölcsön és bankszámla kalkulátorunkban akár személyre is szabhatod az összehasonlítást. Most pedig nézzük meg bankonként az eredményt. A bankok neveire kattintva bővebb tájékoztatás érhető el a termékekről.

Budapest Bank

A Budapest Bank Zéró számlája az első évben 3 983 forintos költséget ígér nekünk, ami a második évtől már 6 383 forint lesz. Ha ezeket a számlavezetési díjakat összeadjuk, akkor 23 132 forint jön össze 4 év alatt. Ha felvesszük a bank személyi kölcsönét, és nem leszünk a bank ügyfelei, akkor 24,9 százalékos THM mellett a teljes visszafizetend összegünk négy év alatt 772 ezer forint lesz. A kamatkedvezmény mértéke kb. 4 százalékpont, ha bankot váltunk: a teljes visszafizetendők közti különbség 49 248 forint lesz, mivel így 723 120 forintot fizetnénk vissza. A számlavezetési díj ebben az időszakban 23 132 forint volt, így megéri a bank ügyfelévé válni.

CIB

A CIB ECO bankszámla 0 forint ígér az első évben, a második évtől pedig 4112 forintot. Négy év alatt így 12 336 forintot fizetünk vissza a banknak. Ha felvesszük a bank személyi kölcsönét jövedelem-átutalás nélkül, akkor 21,05 százalék a THM-ünk, és a teljes visszafizetendőnk 720 816 forint lenne. Ezzel szemben ha váltunk, akkor a THM csak 8,17 százalék, azaz 584 544 forintit fizetünk vissza. A két visszafizetendő között 136 272 forint a különbség - nem kérdés, megéri bankot váltan, hiszen a számlavezetési díj 12 336 forint volt.

Erste

Az Erste Egyszámla az első és a további években is 7 907 forintos számlavezetési díjat kínál. Könnyne kiszámolható, hogy 4 év alatt így 31 628 forint lesz a számlavezetési díj. A személyi kölcsön bankváltással és anélkül is egyaránt 16,7 százalékos THM-mel vihető, a teljes visszafizetendő 672 824 forint lesz. Mivel a számlavezetési díj is relatíve magasnak tűnik a többi bankhoz képest kalkulátorunk szerint, így nem feltétlenül éri meg a bankváltás.

K&H

A K&H Minimum Plusz számlacsomagjával az első évben nulla forint a számlavezetési díj, a második évtől pedig 2 525 forinttal terheli meg a számlánkat a bank. Négy év alatt így mindössze 7 575 forintot fizetünk ki számlavezetési díjra. Ha bankváltás nélkül vesszük fel a bank személyi kölcsönét, akkor 13,79 százalék a THM, a teljes visszafizetendő 643 728 forint lesz. Mivel kamatkedvezmény nem jár bankváltással, a teljes visszafizetendő így is ennyi lesz. A relatíve alacsony számlavezetési díj miatt ugyanakkor csak úgy van értelme átpártolni egyéb bankhoz, ha az ottani számlavezetési díj és a hitelkamatok együttes figyelembevételével is jobban járunk.

Raiffeisen

A Raiffeisen Díjnyertes számlacsomagjával 0 forint az első éves díj, a második évtől 4205 forintnak mondhatunk búcsút. Összesen tehát négy év alatt 12 615 forintot visz el a számlavezetés. Bankváltásra nem jár kedvezmény a Raiffeisennél: egyaránt 639 540 forint lesz a visszafizetendő 4 év alatt. Így aztán ha ennél kedvezőbb számlacsomagunk van, semmiképp nem érdemes váltani, ha a Raiffeisen hitelére fáj a fogunk.

Sberbank

Az orosz Sberbank Fair számlacsomagjával 3 350 forint a számlavezetési díj az első évben, a másodikban 6 700. Négy év alatt így 23 450 forintot kell kicsengetnünk. Ha személyi hitelt veszünk fel, 661 533 forint lesz a visszafizetendő négy év alatt 15,17 százalékos THM mellett. Ellenben ha a bank ügyfelei leszünk, akkor ez a THM 11,74 százalék, a visszafizetendőnk pedig 624 623 forint. Mivel a különbség magasabb, mint a számlavezetési díj, így megérheti bankot váltani, ha erre a kölcsönre fáj a fogunk.

UniCredit

Az olasz UniCredit Aktív számlacsomagjával 12 923 forint lesz a számlavezetési díj már az első évtől, négy év alatt így 51 692 forintot fizetünk ki. Ha nem leszünk a bank ügyfelei, akkor 708 144 forint lesz a teljes visszafizetendőnk 19,86 százalékos THM mellett, ha azonban igen, akkor 11,73 százalékra mérséklődik ez, és a visszafizetendők közti különbség 86 208 forint lesz - ez magasabb, mint a számlavezetési díj.

Összegzés

Az tehát látszik, hogy ahol van kamatkedvezmény bankváltáskor, ott ez a kedvezmény négy év alatt jellemzően magasabb, mint az időszak alatt kifizetett számlavezetési díj. Mégsem éri meg feltétlenül váltani, hiszen egy alacsony számlavezetési díj mellett lehet, hogy kár feladni a jelenlegi számlánkat, amennyiben egy másik banknál a kamatkedvezmény és az ottani számlavezetési díj különbsége nem haladja meg a jelenlegi számlavezetési díj és az ottani számlavezetési díj különbségét. A fenti, bankonkénti lista ehhez segítséget nyújt - arra azonban figyeljünk, hogy nem csak számlavezetési díjak van. Az egyéb díjtételeket személyre szabhatjuk a Pénzcentrum folyószámla kalkulátorában. Azt is figyelembe kell venni, hogy némely bank a számlavezetésből is kedvezményt ad hitelfelvételkor - ezt pedig a személyi kölcsön kalkulátorunkban tudjuk pontosabban ellenőrizni. Az azonban örökérvényű igazság, hogy hitelfelvételkor érdemes körültekintőnek lenni.