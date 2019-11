Alig van magyar, aki erre figyel: akár egy milliót is bukhatnak karácsony előtt

Két bank között akár másfél millió forintnyi is lehet a maximálisan felvehető hitelösszegbeli különbség ugyanazon jövedelmi feltételek mellet. Nem babra megy a játék, érdemes nagyon alaposan tájékozódni, ha az ünnepek előtt kölcsön felvételét tervezzük.

Továbbra is hatalmas népszerűségnek örvendenek a lakáshitelek a Bank360 szerint, azonban az ünnepi szezonban eltörpül a népszerűségük a személyi kölcsönök mellett. A jegybank statisztikái szerint havonta átlagosan 48 milliárd forintnyit veszünk fel a személyi hitelekből, míg tavaly ez - szintén nem kevés - 38 milliárd forint volt, ráadásul a karácsonyi kiadások közeledtével jellemzően többen nyúlnak átmeneti segítséghez.

Bár a kölcsönök népszerűségének fő okai, hogy egyszerűen, akár percek alatt otthonról is igényelhetők és az alacsony kamatkörnyezetben kifejezetten olcsók, egyáltalán nem mindegy, hogy melyik banknál vesszük fel a személyi kölcsönt.

A portál legfrissebb elemzéséből ugyanis kiderült: a bankok egymáshoz képest akár több százezer forinttal több hitelt adhatnak ugyanannak az ügyfélnek. Hogy ennek mi az oka? A szakportál benézett a bankok kulisszái mögé, amely során kiderült: ugyanazon feltételek mellett óriási hangsúly van azon, hogyan árazza a bank a hiteleit.

Ugyanakkora jövedelemmel, futamidővel és JTM-mel számolva is hatalmas eltérések lesznek a törlesztőrészletek között, amely abból adódik, hogy az egyik bank drágábban, míg a másik olcsóbban adja a kölcsönt. Adott jövedelemmel tehát nagyobb maximális hitelösszeget vehetünk fel, ha alacsonyabb a törlesztőrészlet, hiszen így kevésbé terhelődik a fizetésünk, mintha magasabb törlesztőrészlettel vennénk fel. Bank360 számításai arra mutatnak most rá tehát, hogy az eltérő nagyságú törlesztőrészletet okozó árazási különbségek milliós eltérést is okozhatnak két hitel között.

Mire elég a fizetésünk?

A portál példakalkulációjában egy olyan ügyféllel számolt, aki a lakását szeretné felújítani és kíváncsi arra, hogy mekkora lehet a legnagyobb kölcsön, amit felvehet ehhez ingatlanfedezet nélkül. Az ügyfél - nevezzük Zsófinak - egyedül veszi fel a kölcsönt és a KSH által kedvezmények nélkül számolt átlagbért viszi haza havonta, nettó 239 300 forintot. Zsófinak nincsen más tartozása, és akár azt is vállalja, hogy a jövedelmét a hitelező bankhoz érkezteti kedvezőbb kamatokért cserébe, azaz nyit folyószámlát a banknál.

Az első kérdés, amelyet Zsófinak meg kell válaszolnia a hitelfelvétellel kapcsolatban, hogy egyáltalán melyik banknál érdemes próbálkoznia? Minden pénzintézet támaszt ugyanis olyan minimális feltételeket, amelyeknek meg kell felelni, máskülönben mondhatni “szóba sem áll velünk" a bank. Ilyen feltétel például a megfelelő életkor, a megfelelő forrásból származó igazolt jövedelem minimális szintje vagy például az, hogy ne szerepeljen példaügyfelünk a Központi Hitelinformációs Rendszer negatív adóslistáján.

Zsófi minden ilyen minimális feltételnek megfelel, így nincs akadálya annak, hogy alaposabb jövedelemvizsgálatot végezzenek a bankok és ajánlatot adjanak neki. Ekkor a bankok több elemet is vizsgálnak, amelyek között a legfontosabb mutató a jövedelemarányos törlesztési mutató, a JTM, ami meghatározza innentől, hogy mekkora hitelre lesz elegendő Zsófi a fizetése. Ez az a rendeletben meghatározott mutató, amely megakadályozza, hogy a fizetésünkhöz képest túl magas törlesztőrészletet vállaljunk be, azaz véd a túlzott eladósodottságtól.

A jelenlegi szabályozás szerint a bankok legfeljebb a havi jövedelem 50 százalékáig engedhetik az összes (azaz több hitel esetén a törlesztőrészletekből adódó) tartozás nagyságát személyi kölcsön esetén, ha a jövedelem 500 000 forint alatt van. Ennél lehetnek szigorúbbak a bankok, de lazábbak már nem. A gyakorlatban tehát vannak olyan konzervatív pénzintézetek, ahol a JTM kevesebb mint 50 százalék, sőt, vannak olyan bankok is, ahol nem csak a tartozásokkal számolnak a jövedelemvizsgálatnál, hanem előbb levonják a megélhetési költségeket.

A példa kedvéért a Bank360 most minden bank esetében a maximális, 50 százalékos terhelhetőséggel számol. Ez Zsófi számára azt jelenti, hogy a személyi kölcsön havi törlesztőrészlete legfeljebb 119 650 forint lehet. Zsófinak még egy fontos kérdésre kell válaszolnia: hogy mekkora futamidővel szeretné felvenni a kölcsönt. Jelen példánkban 60 hónapos futamidő az a táv, amit Zsófi biztonságosan átlát és úgy értékeli, ennyi idő alatt magabiztosan tudja fizetni a törlesztőrészleteket.



A portál gyűjtése szerint 2019. novemberében a legmagasabb hitelösszeg, amit Zsófi felvehetne: 6 040 000 forint, amelynek törlesztőrészlete havi 119 571 forint, de van olyan bank, ahol ez a jövedelem mindössze 4 580 000 forintra lenne elég, a törlesztőrészlet pedig 119 563 forint.

Miből adódik ez a nagy eltérés?



Természetesen a bankok eltérő árazásából (kamatok és egyéb díjak), amely - ugyanakkora JTM-et és futamidőt feltételezve - nagyban befolyásolja a törlesztőrészlet nagyságát. Míg a legkedvezőbb esetet nézve egy nagyon alacsony 7,92 százalékos teljes hiteldíjmutatóval számolhat Zsófi, addig a másik végletnél bőven több mint a duplája, 20,50 százalék ez a mutató. Ahogy azt láthatjuk, a bankok eltérő árazási politikája (ki drágábban, ki olcsóbban adja a hitelét) miatt más és más lehet a maximálisan felvehető hitelösszeg, ugyanakkora futamidőt és JTM-et feltételezve.

Legyünk alaposak

Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy melyik banknál vesszük fel a hitelünket, hiszen ahogy láthattuk, ugyanakkora jövedelem és futamidő mellett az egyik bank 6 millió forintot ad, a másik pedig csak 4,5 millió forintot, de végül mindkét banknál nagyjából 7,2 millió forint lesz a teljes visszafizetendő összeg.

Ahogy arra a Bank360 is felhívja a figyelmet, a gyakorlatban a pénzintézetek ellenőrzik a minimális feltételek (például életkor vagy KHR-lista) teljesülését és az ügyfél jövedelmi helyzetét, majd egyedi hitelbírálat alapján vizsgálhatnak egyéb tételeket is, például a megélhetési költségeket. Mindezek szintén befolyásolják, hogy végül mekkora kölcsönt vehet fel az ügyfél.

Mindenképpen érdemes tehát több banktól is díjmentes előbírálatot kérni, ha hitelfelvétel előtt állunk, hiszen láthatjuk, hogy még megegyező kondíciók mellett is hatalmasak az eltérések. Ma már van lehetőség arra, hogy összehasonlítsuk és megkeressük a számunkra legmegfelelőbb ajánlatokat például a Pénzcentrum Személyi Kölcsön Kalkulátorával, így még az igénylés megkezdése előtt meggyőződhetünk arról, hogy melyik ajánlat lehet számunkra a legelőnyösebb.