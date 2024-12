Nem kivétel az MBH sem: nekik is odakent még az MNB egy szép kis bírságot év végén

Az MNB összesen 27,5 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra és leányvállalatára a korábbi felügyeleti határozatokban foglalt intézkedési kötelezettségek elmulasztása miatt. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma közzétett határozataiban ismételten kötelezte az MBH Bank Nyrt.-t (MBH Bank), valamint az MBH Befektetési Bank Zrt.-t (MBH Befektetési Bank), hogy tegyenek eleget a jegybank korábbi határozatában foglalt felügyeleti intézkedéseknek.

A pénzügyi felügyelet 2022-2023-ban csoportszintű átfogó vizsgálatot folytatott az MBH-csoportnál, így az MBH Banknál és az MBH Befektetési Banknál is. Az MNB a vizsgálatot lezáró határozatában az MBH Banknál többek között az információbiztonsági szakterület létszámhiányos működését, az informatikai adatosztályozás, valamint az adatgazda és rendszergazda kijelölés hiányosságait tárta fel. Az MBH Befektetési Banknál ezeken túlmenően az informatikai üzemeltetési közreműködői szerződésekben, illetve kiszervezések kezelésében azonosított hiányosságokat.

A megállapított jogsértések miatt az MNB beszámolási kötelezettségeket írt elő mindkét intézmény számára, egyidejűleg bírságszankciót is alkalmazott. Ezt követően a benyújtott intézményi beszámolók ellenőrzése és kiértékelése során megállapította, hogy az érintett társaságok nem tettek maradéktalanul eleget a felügyelet által előírtaknak a határozatokban megszabott teljesítési határidőn belül. Ennek nyomán az MNB a változatlanul meglévő jogszabályi hiányosságok miatt ma közzétett határozataiban az MBH Bankra 15 millió forint, az MBH Befektetési Bankra 12,5 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki. Végső határidők megjelölésével kötelezte őket emellett arra is, hogy rendkívüli adatszolgáltatás keretében számoljanak be a problémák megszüntetésére tett intézkedéseikről.

A bírságösszeg meghatározásakor súlyosító körülménynek számított többek között, hogy az intézmények a korábbi határozatokban alkalmazott felügyeleti intézkedéseket nem teljesítették maradéktalanul, illetve az MNB figyelembe vette az MBH Bank pénzpiacon betöltött jelentős szerepét és súlyát is. A késedelem nem veszélyezteti a biztonságos működést és az ügyfélkört, a kötelezések mielőbbi teljesítése ugyanakkor a továbbiakban nem mellőzhető.