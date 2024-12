Haatalmas könnyítést kapnak a CSOK Pluszt igénylők: egy sor szabály változik, erről érdemes tudni

Megjelent a jogszabály, amely pontosítja a CSOK Plusz igénylők helyzetét. Egyedülálló lehetőséget kaphatnak azok, akiknek tavaly év végén koraszülött babájuk érkezett. Könnyebben át lehet vinni a CSOK Pluszt másik ingatlanra. De egy kiskaput is bezárt a jogalkotó.

A Bankmonitor összegző cikkében arról ír, hogy nagyon nehéz, fájdalmas helyzetbe kerülhettek azok, akiknél 2023. év végén olyan koraszülött baba érkezett, aki 2024-ben kellett volna alapesetben megszületnie. A családnak ugyanis a sok idegeskedés mellett azzal is szembesülnie kellet, hogy a CSOK Plusz kapcsán nehezebb helyzetbe kerültek, hiszen az idő előtt érkezett baba nem minősülhet vállalt gyermeknek. Ez azért különösen fájdalmas, mert 2023-ban a CSOK plusz még nem is létezett, vagyis az érintett házaspárok nem is tudták volna felvenni a kölcsönt a baba születése előtt.

Számukra a jogalkotó most egy egyedülálló lehetőséget biztosít. A mostani módosítás keretében ugyanis ezen párok a 2024. január elseje és a módosítás hatálybalépését követő 60. nap között (a hatálybalépést követő 60. nap 2025.02.10.) benyújtott igényléseinél a fent nevesített baba vállalt gyermeknek minősül.

Ez két előnnyel jár:

Új igényléseknél alapvetően további baba vállalása nélkül is felvehető a kölcsön. A kérdéses gyermek után a törlesztési kötelezettség két éves szüneteltetését már ki lehet használni. Illetve egy további baba születésével a család már a 10 millió forintos tartozáselengedésre is jogosult lehet.

A Bankmonitor értelmezése alapján a múltbeli igénylésekre is érvényes ez a lehetőség, hiszen elképzelhető, hogy egyes családok további baba vállalásával felvették a CSOK Pluszt ebben a helyzetben már korábban. Számukra előny, hogy a fent említett koraszülött babára már kérhető a törlesztési moratórium, illetve újabb gyermek születésekor már náluk is életbe lép a tartozáselengedés.

Alapvetően a kedvezményes kamatért és tartozáselengedésért cserébe számos feltételt kell teljesítenie az igénylőknek, ráadásul ezek egy részének utólag, a futamidő alatt kell megfelelni.

Nem értékesíthető az ingatlan

Nem engedhető át más használatába a lakás

Nem lehet elbontani az épületet

Életvitelszerűen az adott lakásban kell lakni.

Itt a jogszabály bevezet néhány könnyítést, a legfontosabb talán a határidőkre vonatkozik. Eddig a kölcsön teljes futamideje alatt – ez jellemzően 20-25 év szokott lenni – meg kellett felelni a feltételeknek, a jövőben egy 10 éves időszakban vizsgálják ezeket az elvárásokat. Eddig például komoly következménnyel járt volna az, ha valaki a hitel felvételét követő 12. évben elköltözik a kérdéses lakásból. A jövőben a futamidő hosszától függetlenül ezzel nem lesz probléma.

Az ingatlan értékesítésénél is van egy új könnyítés. A lakást eddig is el lehetett adni és a kormányhivatal engedélyével a tartozáselengedést és az addig kapott kamattámogatást meg lehetett tartani, át lehetett vinni egy másik ingatlanra. Ugyanakkor ez a lépés a hitel teljes visszafizetésével, végtörlesztésével járt együtt. (Vagyis az addig kapott támogatásokat meg lehetett tartani, de a kamatkedvezmény megszűnt.)

A jövőben az előtörlesztésre, végtörlesztésre nem lesz szükség ilyen fedezetcsere, ingatlancsere esetén. Az viszont nem egyértelmű, hogy ebben a helyzetben a kedvezményes 3%-os kamat megmarad-e. Ha nem, akkor azért felmerülhet, hogy érdemes-e megtartani normál, mintegy 7-8%-os kamat mellett a CSOK Pluszt.

A lakáshasználat átengedésében is van egy változás. Közeli hozzátartozó eddig is használhatta a kérdéses ingatlant. A jövőben engedélyezett az is, hogy a közeli hozzátartozó lakóhelyet, tartózkodási helyet létesítsen a támogatott ingatlanban.

Mi lesz a tartozáselengedéssel, ha nem éri el a fennálló tartozás a 10 millió forintot?

A jogszabálymódosítás számos speciális élethelyzetre kitérve pontosítja a tartozáselengedés szabályait. Alapvetően a futamidő alatt született második gyermektől minden baba esetén 10-10 millió forintot elengednek a fennálló tartozásból. Ha a baba érkezésekor, a tartozáselengedés igénylésekor nem éri el a fennálló tartozás a 10 millió forintot, akkor a fennálló tartozás erejéig használható ki a lehetőség.

De előfordulhat két speciális eset: elképzelhető, hogy a tartozáselengedés igénylésekor még elérte 10 millió forintot a fennálló tartozás, de a támogatás folyósításakor már nem. Ebben az esetben a fennálló tartozást előtörlesztik és a 10 millió forintból fennmaradó összeget az adós megkapja bankszámlájára, vagy postai úton.

Az is elképzelhető – elsősorban szakaszos folyósítású építési hiteleknél -, hogy az aktuális fennálló tartozás nem éri el a 10 millió forintot, de még nem hívta le az adós a teljes összeget. Ebben a helyzetben az aktuális fennálló tartozást visszafizetik és a 10 millió forintból fennmaradó összeg a következő részlet lehívásakor, folyósításakor kerül elszámolásra. Vagyis azt utólag törlesztik be a hitelbe.

Bezárul egy kiskapu a meglévő ingatlanok esetében

A CSOK+ esetében a vételárra van egy korlát:

Első közös lakás esetén a vételár nem haladhatja meg a 80 millió forintot.

Nem első közös lakás vásárlása esetén a vételárkorlát 150 millió forint.

Utóbbi esetben azonban elvárás, hogy a meglévő, vagy korábban meglévő ingatlan értékét, eladási árát be kell forgassa az adós az új vásárlásba, építésbe. Vagyis legalább ekkora önerővel rendelkezni kell. Speciális helyzet azonban az, ha a korábbi épületet ingyen elajándékozták, vagy elbontották. Ebben az esetben a jogszabályváltozás azt írja elő, hogy a kérdéses épület forgalmi értékének megfelelő összeget kell legalább a családnak önerőként biztosítania. (Korábban az ajándékozás egyfajta kiskapu volt a beforgatási kötelezettségre vonatkozóan.)

Egy átmeneti könnyítés alapján 2025. december végéig akkor is megkaphatja a pár a CSOK Pluszt, ha a feleség elmúlt 40 éves. Ebben az esetben már legalább 12 hetes terhesnek kell lennie, vagy az örökbefogadásról az azt engedélyező gyámhatósági határozattal kell rendelkezniük. A módosítás az örökbefogadás esetén egy újabb könnyítést tesz: elegendő lenne az örökbefogadásnál az előterjesztett kérelem is.

A jogszabály pontosítja mi történik akkor, ha a hitelügyletből a gyermekvállalás teljesítése előtt kikerülne az egyik fél. Ebben a helyzetben gyakorlatilg nem teljesítettnek tekinthető a gyermekvállalás és az addig kapott kamattámogatást büntetőkamat mellett vissza kell fizetni.