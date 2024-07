Ennek is a szegények isszák meg a levét: vége a jóvilágnak, ismét drágulnak a lakáshitelek

Július 29-től kamatot emelt az UniCredit Bank – hívta fel a Pénzcentrum figyelmét a Bankmonitor. A bank ezzel a 10 évig fix kamatozású, valamint a 9-10 éves futamidő mellett a futamidő végéig fix kamatozású hiteleinek kamata, THM-értéke alapján már átlépi a korábbi 7,3 százalékos THM-plafon szintjét. De nem az UniCredit Bank az egyetlen, ahol lényegében emeléssel találkozhatnak az ügyfelek - ugyanígy jártak a K&H Bank ügyfelei is.

Július 29-től megemelte lakáshitelei kamatait az UniCredit Bank – az emelés következtében a hitelintézet 10 évig fix kamatozású, valamint a 9-10 éves futamidő mellett végig fix kamatozású kölcsöneinek kamata, THM-értéke már átlépi a június 30-ig érvényben volt THM-plafon 7,3 százalékos szintjét.

A változást követően a bank Minősített Fogyasztóbarát Lakáshiteleinél az alábbi kamatok vannak érvényben:

10 évig fix kamat esetén a normál kamatszint 7,49 százalék, ez július 29. előtt 6,95 százalék volt,

9-10 éves futamidő esetén a végig fix kamatozású kölcsön normál kamata 7,49 százalék, ez július 29. előtt 6,94 százalék volt.

Ugyanakkor a legmagasabb kamatkedvezményre jogosult ügyfelek kamata nem változott, ugyanis a bank megemelte az elérhető kamatkedvezmény mértékét is.

10 éves kamatperiódus esetén a partner csomagra jogosult ügyfelek minimum 15 millió forint kölcsönösszeg és legalább nettó 500 000 forint jövedelem mellett 1,24 százalék kamatkedvezményt kaphatnak, ez július 29. előtt 0,70 százalék volt.

10 éves kamatperiódus esetén a partner csomagra jogosult ügyfelek minimum 15 millió forint kölcsönösszeg, legalább nettó 500 000 forint jövedelem és a banknál kötött hitelfedezeti életbiztosítás mellett 1,44 százalék kamatkedvezményt kaphatnak, ez július 29. előtt 0,90 százalék volt.

10 éves futamidejű végig fix kamatozású lakáshitel esetében a partner csomagra jogosult ügyfelek minimum 15 millió forint kölcsönösszeg és legalább nettó 500 000 forint jövedelem mellett 1,24 százalék kamatkedvezményt kaphatnak, ez július 29. előtt 0,69 százalék volt.

10 éves futamidejű végig fix kamatozású lakáshitel esetében a partner csomagra jogosult ügyfelek minimum 15 millió forint kölcsönösszeg, legalább nettó 500 000 forint jövedelem és a banknál kötött hitelfedezeti életbiztosítás mellett 1,44 százalék kamatkedvezményt kaphatnak, ez július 29. előtt 0,89 százalék volt.

10 éves kamatperiódus esetén a partner csomagra jogosult ügyfelek 10-15 millió forint kölcsönösszeg és legalább nettó 500 000 forint jövedelem mellett 1,24 százalék kamatkedvezményt kaphatnak, ez július 29. előtt 0,70 százalék volt. Itt további elvárás, hogy az ügyfél CSOK Plusz hitelt is igényeljen oly módon, hogy a két kölcsön összegének legalább a 30 százalékát a támogatott hitel tegye ki.

10 éves kamatperiódus esetén a partner csomagra jogosult ügyfelek 10-15 millió forint kölcsönösszeg, legalább nettó 500 000 forint jövedelem és banknál kötött hitelfedezeti életbiztosítás mellett 1,44 százalék kamatkedvezményt kaphatnak, ez július 29. előtt 0,90 százalék volt. Itt további elvárás, hogy az ügyfél CSOK Plusz hitelt is igényeljen oly módon, hogy a két kölcsön összegének legalább a 30 százalékát a támogatott hitel tegye ki.

10 éves futamidejű végig fix kamatozású lakáshitel esetében a partner csomagra jogosult ügyfelek 10-15 millió forint kölcsönösszeg és legalább nettó 500 000 forint jövedelem mellett 1,24 százalék kamatkedvezményt kaphatnak, ez július 29. előtt 0,69 százalék volt. Itt további elvárás, hogy az ügyfél CSOK Plusz hitelt is igényeljen oly módon, hogy a két kölcsön összegének legalább a 30 százalékát a támogatott hitel tegye ki.

10 éves futamidejű végig fix kamatozású lakáshitel esetében a partner csomagra jogosult ügyfelek 10-15 millió forint kölcsönösszeg, legalább nettó 500 000 forint jövedelem és banknál kötött hitelfedezeti életbiztosítás mellett 1,44 százalék kamatkedvezményt kaphatnak, ez július 29. előtt 0,89 százalék volt. Itt további elvárás, hogy az ügyfél CSOK Plusz hitelt is igényeljen oly módon, hogy a két kölcsön összegének legalább a 30 százalékát a támogatott hitel tegye ki.

Elmondható tehát, hogy a magas jövedelemmel rendelkező, nagyobb kölcsönösszeget igénylő ügyfelek számára nincs változás, ellenben az alacsonyabb jövedelmű ügyfelek érdemi, 0,55 százalékpontos kamatemelést tapasztalhatnak. Nézzük meg a kamatváltozás hatását egy példán keresztül. Induljunk ki abból, hogy az igénylő 15 millió forint lakáshitelt szeretne, a jövedelme havi nettó 450 ezer forint, az ingatlan értéke 40 millió forint, a kamat 10 évig fix lenne.

Ezt a kölcsönt július 29. előtt az érdeklődő 6,95 százalékos kamat mellett kapta meg, a havi törlesztőrészlet 116 937 forint volt, a THM értéke pedig 7,29 százalék. Július 29-től a kérdéses hitel kamata már 7,49 százalék lesz, a törlesztőrészlet 121 921 forint, a THM értéke pedig 7,88 százalék.

Mindez beleillik a Bankmonitor szakértői által is várt folyamatba, hogy tudniillik az önkéntes THM-plafon megszűntével az átlag alatti jövedelemmel rendelkezők drágábban jutnak majd lakáshitelhez. Azt is mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy az UniCredit Bank ezzel a lépéssel bizonyos estekben már átlépi a korábban érvényben lévő önkéntes THM-plafon felső korlátját.

Változás a K&H Banknál is

Ugyancsak a Bankmonitor vette észre, hogy a K&H Bank is változásokat eszközölt július 29-től. Ebben az esetben kamatokhoz nem nyúltak hozzá, de a kedvezmények feltételeit érdemben megváltoztatták. Ez pedig összességében az ügyfélkör egy jelentős része számára kamatemelkedésként jelenik meg.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A bank alapvetően a bankszámlára vállalt havi jóváírás alapján három kategóriát különböztet meg, a különböző kategóriákba tartozó ügyfelek pedig más-más kamat mellett kaphatnak lakáshitelt. A három kategóriához kapcsolódó kamatszintek nem változtak, ugyanakkor a kategóriához kapcsolódó jóváírási előírások jelentősen módosultak:

Első kategória: új feltétel 0 – 499 999 forint jóváírás. Július 29. előtt 0-249 999 Forint volt a sáv.

Második kategória: új feltétel 500 000 – 799 999 forint. Július 29. előtt 250 000 – 499 999 forint volt ez a sáv.

Harmadik kategória: új feltétel 800 ezer forintot elérő jóváírás. Július 29. előtt elég volt 500 000 forintot elérő jóváírás.

Gyakorlatilag a kamatemelés nélkül is ugyanazzal a jövedelemmel érdemben magasabb kamat mellett kaphatnak lakáshitelt az érdeklődők. Nézzük meg ezt is egy példán keresztül. Induljunk ki abból, hogy 15 millió forintot szeretne valaki felvenni 20 éves futamidő mellett, az igazolt jövedelem/vállalt jóváírás 450 ezer forint. A kölcsön 10 évig fix kamatozású lenne.

Július 29. előtt a kamat 7,09 százalék volt, a törlesztőrészlet 117 107 forint, a THM 7,40 százalék. Jelenleg egy ilyen kölcsön kamata 7,39 százalék, a törlesztőrészlet 119 832 forint, a THM értéke 7,72 százalék.

Itt is az a szakértők által is várt folyamat figyelhető meg, hogy a magasabb jövedelműek számára nincs változás, de az alacsonyabb jövedelműek magasabb kamat mellett juthatnak kölcsönhöz. Jelen esetben itt azért már az átlag körüli fizetéssel rendelkezők is rosszabbul járhatnak.