Milyen feltételekkel kaphatunk 10 és 40 millió Ft lakáshitelt? (x)

Elkezdődött a nyár, a Bankmonitor szakértői összegyűjtötték, hol kaphatunk a legkedvezőbb feltételekkel lakáscélú jelzáloghitelt júniusban. Sőt azt is megvizsgáljuk, hogy hogyan változtak a kamatok az elmúlt egy hónapban.

Az idei évben fellendült a lakáspiac és ez maga után vonta a lakáscélú hitelek felfutását is. Ezt támasztja alá az is, hogy áprilisban újra átlépte a havi lakáshitel volumen a 100 milliárd forintot. Ez nagyban köszönhető annak is, hogy a piaci lakáshitelek kamata érdemben csökkent, az infláció mérséklődését, illetve az alapkamat csökkenését követően.

Milyen feltételekkel kaphatunk most 40 millió Ft lakáshitelt?

A Bankmonitor szakértői megvizsgálták, milyen feltételekkel vehetünk fel most 40 millió forint kölcsönt 20 éves futamidőre, 10 éves kamatperiódussal, havi nettó 700 ezer forint jövedelemmel.

A legkedvezőbb ajánlatot jelenleg az MBH Bank adja, a kölcsön teljes hiteldíj mutatójának értéke 6,49%, a havi törlesztőrészlet pedig 293 874 forint lenne. Ehhez 6,29%-os kamat és 70 529 661 forint teljes visszafizetés társulna. A második legjobb ajánlat az UniCredit Banké, a kölcsön THM értéke itt 6,53%, a havi fizetnivaló pedig 295 012 forint lenne. A hitel kamata 6,25%, míg a futamidő alatt visszafizetendő teljes összeg 70 841 736 forint. A dobogóra még a CIB Bank fért fel: a kölcsönének THM értéke 6,57%, a törlesztőrészlet 295 348 forint. A kamat 6,29%, míg a teljes visszafizetés 70 883 581 forint.

A top ajánlatok eléggé közel vannak egymáshoz, a legdrágább kölcsön azonban már eltávolodik tőlük: a THM értéke 7,27%, a kamat pedig 6,87%. A havi fizetnivaló 316 858 forint, a két évtized alatt összesen 75 029 828 forintot kellene a kölcsönre visszafizetni. Ehhez képest havi szinten közel 23 ezer forintot, összességében pedig több, mint 4,5 millió forintot takaríthatunk meg a legjobb ajánlat választásával.Az űrlap alja

Hogy változtak a kamatok az elmúlt hónapban?

Arról már volt szó, hogy az infláció és az alapkamat csökkenése miatt a lakáshitelek kamata is jelentősen mérséklődött. De vajon ez a trend még kitart? A Bankmonitor szakértőinek tapasztalata alapján sajnos nem, sőt…

Január óta érdemi kamatcsökkenés nem történt, sőt egyes bankoknál már minimális kamatemelést lehet tapasztalni. Ezt a vegyes képet láthatjuk akkor is, ha az elmúlt egy hónap kamatváltozásait vizsgáljuk meg. Nézzük meg először a fenti példában szereplő kölcsönt – 40 millió forint hitelösszeg, 20 éves futamidő, nettó 700 ezer forint jövedelem, legalább 10 évig fix kamat – milyen feltételekkel kaphattuk meg volna május elején.

A Bankmonitor által vizsgált 9 bank közül 5 pénzintézet ajánlata nem változott, a kamat a korábbi szinten van. Ugyanakkor három pénzintézetnél, az OTP Banknál, a Raiffeisen Banknál és az UniCredit Banknál kamatemelést láthatunk. Míg az MBH Bank valamelyest csökkentette a kölcsönének kamatát. Ez a változás azonban nem volt jelentős: minden pénzintézetnél 0,26 százalékpont alatt maradt a kamatváltozás mértéke.

Az összes banki ajánlat kamatának átlaga májusban 6,39% volt, ami júniusra minimálisan, 6,43%-ra módosult. Azt azonban mindenképpen negatívumként kell megjegyezni, hogy a legkedvezőbb ajánlat ára egy hónap alatt 26 bázispontot emelkedett.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mi a helyzet akkor, ha kisebb hitelösszegre van szükségünk?

Természetesen sokaknak nincs szüksége ekkora kölcsönösszegre, illetve számos érdeklődő jövedelme elmarad a 700 ezer forinttól. Éppen ezért a Bankmonitor szakértői megvizsgáltak egy másik élethelyzetet is. Abból indultak ki, hogy 10 millió forintra lenne szükségünk 20 éves futamidőre, jövedelmünk havi nettó 200 ezer forint, a hitelt pedig legalább 10 évig fix kamat mellett szeretnénk felvenni.

Azt mindenképpen tudni kell, hogy kisebb összeget, alacsonyabb fizetés mellett jellemzően rosszabb feltételekkel – kamat, díjak… – kaphatunk. Ez pedig visszaköszön a banki ajánlatokban is.

Ebben az esetben a banki ajánlatok kamatának átlaga 6,83%, ami 40 bázisponttal magasabb, mint amit a korábbi példában láthattunk. Ugyanakkor májushoz képest a változás kisebb, akkor 6,82% volt az átlagos kamatszint.

Kevesebb bank nyúlt hozzá a kamatokhoz ebben a szegmensben, a vizsgált 9 bank közül 7 nem változtatott kamatot május elejéhez képest. Ugyanakkor az MBH Bank 10 bázisponttal csökkentette a kamatát a nyár elejére, míg a Raiffeisen Bank 25 bázispontos kamatemelést hajtott végre.

Az is látható, hogy a két szegmensben másik pénzintézet ajánlata a legkedvezőbb, ezért is érdemes mindenkinek saját élethelyzetének megfelelő ajánlatot kérni a bankoktól. Ez azonban egy időigényes folyamat, melyben nagy mértékben tud segíteni egy független hitelszakértő.

(x)