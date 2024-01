Riadót fújt a GVH: ennek feltétlenül nézz utána, mielőtt hitelt vennél fel

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) pártolja, hogy a bankok – önkéntes vállalások alapján – fokozottabb hitelezési versenybe kezdtek. A GVH üdvözli a hitelezési piacon folyamatosan élénkülő piaci versenyt, azzal ugyanis a hitelfelvevők jobban járnak, valamint a hitelezés bővülése hozzájárulhat a gazdasági növekedés helyreállításához.

Ha a bankok a következő 3 hónapban az új vállalati hitelszerződéseket „akciósan" kínálják, azaz a BUBOR feletti kamatfelárat 0 százalékos szintre csökkentik, akkor azzal a hitelfelvevők járnak jobban.

A Gazdasági Versenyhivatal már korábban – a 2023. október 3-án kiadott sajtóközleményében –felhívta a figyelmet arra, hogy a kereslet beindítása elengedhetetlen a befagyott hitelezési piacon, továbbá az akkoriban vállalt önkéntes kamatplafonok kimozdíthatják a befagyott hitelpiacot. A nemzeti versenyhatóság tavaly októberben arra is rávilágított, hogy a piaci verseny kibontakozását támogathatja – csökkenő kamatkörnyezet esetén – az önkéntes kamatplafonok mértékének rendszeres felülvizsgálata.

A GVH továbbra is azt javasolja a hitelt felvevőknek, hogy mindig kérjenek több banktól is ajánlatot, alaposan tájékozódjanak egy hitelfelvétel előtt, ezzel is tovább élénkítve a bankok közötti versenyt. A nemzeti versenyhatóság egyúttal arra is felhívja a figyelmet, hogy a rendelkezésére álló eszközeivel kiemelt figyelmet fordít arra, hogy tovább élénküljön a piaci a verseny a hitelpiacon, illetve ne alakuljon ki versenykorlátozó együttműködés a piaci szereplők között.