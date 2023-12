Személyi kölcsön karácsonyra? Ezekre mindenképp figyelj

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Közelednek az ünnepek, nemsokára elindul az akciók hulláma, jön az évnek az az időszaka, amikor tipikusan többet költünk: ajándékok, a nagycsalád meglátogatása, vendégségek, utazások. November-decemberben a személyi kölcsönök igénylése is emelkedik, sokan nem tudják a karácsonnyal járó extra költéseket a háztartás büdzséjéből kigazdálkodni. Ez a szabad felhasználású hitelkonstrukció azért nagyon népszerű ebben az időszakban, mert gyors átfutású, és kisebb, pár százezer forintos összegek igénylésére is lehetőséget biztosít. Sok esetben hosszú távon jó befektetés lehet így finanszírozni bizonyos nagyobb összegű költéseket, fontos azonban okosan, előre tervezve intézni ezeket a beruházásokat. Cikkünkben mutatunk néhány példát, amikor érdemes élni ezzel a lehetőséggel, illetve a kockázati tényezőket is megvizsgáljuk, hogy a személyi kölcsön felvétele valóban előrelépést, és ne túl nagy anyagi terhet jelentsen.

Az ünnepek közeledtével egyre nőnek az anyagi terhek, amit sokan nem tudnak a havi bevételből fedezni. Bár az elemzők szerint a közelmúlt gazdasági nehézségei alapvetően csökkentették a hitelfelvételi hajlandóságot, az év utolsó két hónapjában mindig megsokasodnak a személyi kölcsön-igénylések. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy ez egy szükségtermék, amelyet máshogyan nem megoldható költések fedezésére ajánlanak, és a szakemberek óva intenek attól, hogy bármilyen luxuscél fedezésére használjuk fel ezt a forrást. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az MNB adatai szerint a személyi kölcsön összege általában 200 ezer forinttól 8 millió forintig terjed, futamideje jellemzően 12-84 hónap, ezek azonban csak statisztikai adatok, ennél nagyobb összegű kölcsön felvételére is lehetőség van, a futamidő pedig igény szerint meghaladhatja a 84 hónapot. A kölcsön igénylése a legtöbb banknál ingatlanfedezet és kezes bevonása nélkül lehetséges, a THM pedig nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét. Egy váratlan kiadásnak senki nem örül, de mindenkivel előfordulhat olyan helyzet, ahol kénytelen hirtelen nagyobb összeget ráfordítani akár egy elromlott mindennapi használati eszközre, akár saját vagy családtagja egészségére. Az OTP Bank például arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy személyi kölcsönük THM:14,9-24,5% fix kamatozású, akár rövid futamidőre is felvehető hitelkonstrukciója a nap 24 órájában igényelhető, akár online is. A hitelbírálat díjmentes és gyors lefolyású, így azokban az estetekben érdemes lehet ezt a lehetőséget választani, amikor gyorsan van szükségünk nagyobb összegre, mint amennyi adott pillanatban a rendelkezésünkre áll. Bár alapvetően szabad felhasználású hitelekről beszélünk, hiteligényléskor mégis gyakori, hogy a bankok rákérdeznek a hitel céljára, illetve az sem ritkaság, hogy egy-egy személyi kölcsön termék dedikáltan valamilyen hitelcélra van kiajánlva. A Pénzcentrum szeptemberi banki körképe alapján az ügyfelek lakásfelújítást, autóvásárlást és hitelkiváltást jelöltek meg leggyakrabban a személyi hitelek céljaként. Kapcsolódó cikkünk: Hihetetlen, ami az ország slágerhitelével történik: így számoljon ma, akinek azonnal pénz kellene Mikor lehet hasznos a személyi kölcsön? Fontos, hogy személyi kölcsön felvétele előtt felelős, megfontolt döntést hozzunk. Mérlegeljük – akár a bankunk segítségével -, hogy megéri-e hitelt felvenni az adott célra, szem előtt tartva, hogy a törlesztőrészletek visszafizetése nem jelent-e túlzott anyagi terhet. Általában olyan hitelcélokat válasszunk, amelyek egy összegű kifizetésére nincs lehetőségünk, azonban hosszú távon megtérülő befektetésnek bizonyulnak, és a későbbiekben csökkenthetik a kiadásainkat, vagy növelhetik a bevételeinket. Ezek közül mutatunk néhányat. 1. Lakásfelújítás Az ingatlan állapota, ahol élünk, alapvetően befolyásolja a mindennapjainkat. Hőszigetelésre, energetikai korszerűsítésre mindig érdemes költeni, és most, az energiaárak elszabadulásával különösen jó befektetés lehet. A magyarországi ingatlanok állapota a felmérések szerint hagy kívánnivalót maga után, sokan élnek magas fogyasztású, nagy ökológiai lábnyomú lakásban. Egy olyan átalakítással, amivel energiahatékonyabbá tudjuk tenni az otthonunkat, sokat lehet spórolni, és nem csak a pénztárcánknak, hanem a környezetnek is jót teszünk vele hosszú távon. Egy ilyen beruházás pozitív anyagi következményei már a következő havi számlákon megmutatkozhat, ezért ezt különösen ajánlják a szakemberek. De egy tisztasági festésre, vagy a bútorzat megújítására felvett kisebb összegű hitel is indokolt lehet, hiszen az otthonunk állapota, kinézete befolyásolja a közérzetünket, ezért fontos, hogy jól érezzük benne magunkat. 2. Oktatás Az oktatásra fordított pénz a jövőbe való befektetés, ez igaz mind állami, mind családi, mind egyéni szinten. Az új év kezdete sokak számára a fogadalmak, a megújulás korszaka, ilyenkor szokás régi terveket is elővenni és belefogni a megvalósításukba. Egy új nyelv megtanulásába, egy képzés elvégzésébe többen is belevágnak ilyenkor, amennyiben ezt megtehetik. Sok oktatási intézmény nem biztosít részletfizetési lehetőséget, és a nagy ünnepi költekezés után nem mindenkinek maradnak fölösleges százezrei. Amennyiben nem csak egy fellángolásról van szó, hanem valóban érdekel az elsajátítani kívánt szakma vagy készség, érdemes lehet ilyenkor megfontolni egy kisebb összegű személyi kölcsönt, amely segítségével befizethetünk a képzésre. Egy tanfolyam elvégzésére, vagy az egyetemi félévek kifizetésére, azzal kapcsolatos költségek fedezésére fordított hitel sokszorosan megtérülhet, amennyiben átgondoltan, jól választunk oktatási célt, és olyan szakma tanulására fordítjuk, amelyet szívesen végeznénk. 3. Autóvásárlás, és -javíttatás Szakértők azt javasolják, hogy ne vegyünk annál drágább kocsit, mint amit háromhavi fizetésünkből ki tudnánk fizetni, ez azonban magyar viszonylatok között legtöbbször irreális elvárás. Viszont sokak számára az autó munkaeszköz, az ingázók, agglomerációban élők megélhetése függ attól, hogy egy megbízható járművel rendelkezzenek, így amennyiben az elromlik, vagy sokszor szorul költséges javításra, mindenképpen érdemes lecserélni, a rendszeres szervizelés pedig nem választás kérdése, hanem saját és mások testi épségének érdekében minden felelős sofőr kötelessége. A lakásfelújításhoz hasonlóan itt is egyre elérhetőbb a környezetbarát alternatíva választása, az elektromosautó-töltőállomások sokasodásával egyre szélesebb körben hozzáférhető lehetőség olyan kocsira váltani, amellyel a környezeti terhelést is csökkenteni tudjuk. 4. Háztartási gép Egy több százezer forintos háztartási gép nem mindenkinek megfizethető a mindennapokban, ezért a karácsony jó alkalom arra, hogy megajándékozzuk sütni-főzni szerető családtagunkat egy hűtőszekrénnyel, tűzhellyel, vagy új sütővel, vagy lecseréljük régi mosógépünket, mosogatógépünket. Összekötve a kellemest a hasznossal, egy elromlott háztartási gép kicserélése is nagy öröm lehet, érdemes ilyenkor is a magasabb energetikai besorolású, kisebb fogyasztású alternatívákat keresni. Nagyon fontos figyelni azonban arra, hogy a hiteltörlesztőt az új évben is fizeni fogjuk, és semmiképpen ne vegyünk fel ilyen célra annál nagyobb összeget, mint aminek a költségeit a későbbiekben reálisan ki tudjuk gazdálkodni. 5. Egészségügyi ellátás Egy betegség esetén minél gyorsabban jutunk magas színvonalú ellátáshoz, annál inkább elkerülhetőek a szövődmények és az életminőség tartós romlása, a munkaerőpiacról való kiesés, és az sem mindegy, hogy meddig tart a fájdalom, a tétlenség, a kiszolgáltatottság, ezért az egészségünkön nem érdemes spórolni. A felsorolt hitelcélok közül talán ebben az esetben a leginkább érdemes anyagi kockázatot vállalni, de még itt is fontos kiemelni, hogy amennyire lehetséges, vonjunk be önerőt az ellátás finanszírozásába, és csak a fennmaradó összeget fizessük banki hitelből. 6. Utazás Egy közös élménynél, az együtt töltött minőségi időnél aligha adhatunk szebb ajándékot szeretteinknek, és egy jól sikerült utazás mindenképpen emlékezetes marad. Az odajutás, a szállás és a helybéli programok, költések együttes költségei meghaladhatják az egyszerre rendelkezésünkre álló pénzösszeget, kis segítséggel azonban lehetőségünk nyílhat rá. Jól meg választott kondíciók mellett pedig lehetséges olyan módon hitelt felvenni utazási céllal, hogy annak a visszafizetése ne legyen megterhelő, ennek meghatározásához azonban mindenképpen érdemes banki tanácsadó segítségét kérni. Bármilyen céllal folyamodunk is hitelhez, mindig mérlegeljük, hogy az anyagi lehetőségeinkhez, hosszú távú céljainkhoz igazodjon. Akármennyire szükségünk van valamire, akármekkora boldogságot tud egy ajándék okozni, az öröm csak akkor lesz teljes, ha nem árnyékolja be egy átgondolatlanul felvett hitel nyomában fellépő anyagi bizonytalanság. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát fenntartja, az egyes feltételek a hitelbírálat eredményétől függően változhatnak. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, értéke a feltételek változtatása esetén módosulhat. További részletekről kérjük, tájékozódjon az OTP Bank bankfiókjaiban és honlapján (www.otpbank.hu) közzétett üzletszabályzatokból és hirdetményekből.

Címlapkép: Getty Images

