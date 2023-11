Megy a csiki-csukizás a magyar bankokban: jöhet a pozitív BAR-lista és a hitelfolyósítás negyed óra alatt

Portfolio Link a vágólapra másolva

Új digitális javaslatcsomagot mutatott be Becsei András, az OTP vezérigazgató-helyettese, a Magyar Bankszövetség alelnöke a Portfolio Banking Technology konferenciáján. A bankszektor szereplői többek között a kamatplafon bevezetéséért cserébe kérik ennek a csomagnak a támogatását a kormánytól - írja a Portfolio. A bankszövetség több körben foglalkozott már a magyar szabályozással, most azt is megnézték, külföldön, a régióban, Európában milyen digitalizációs szabályok vannak érvényben, külföldi jó példákat vizsgáltak meg, ez alapján milyen szabályokat lenne érdemes átvanni Nyugat-Európából és a régióból.

A legfontosabb digitalizációs javaslatokat ismertetve Becsei András elmondta: a legfontosabb,hogy szintenként kell haladni. Elsőként az alap banki szolgáltatások működjenek, az adatváltozásokat, a normál banki ügyintézést tegyük hatékonyabbá, digitálissá. A második szint a digitális fogyasztási hitelezés feltétleinek megteremtése, a harmadik pedig, hogy hogyan lehetne megvalósítani a jelzáloghitelezést 15 perce belül - írja a lap. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A a három szint közül az első, banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés feltételeihez kapcsolódó javaslatok a következők: teljeskörű, díjmentes központi ügyfélazonosítás

az ügyféladat-változások nyomon követésének egyszerűsítése

az elektronikus szerződéskötés és az elektronikus aláírás a digitális állampolgárság alapkövei, az elektronikus aláírás (AVDH) továbbfejlesztése

a papír alapú kommunikáció digitális útra terelése A digitális fogyasztási hitelezés feltételei A bankszövetség szerint fontos lenne a valós idejű, teljeskörű jövedelem adatbázishoz való hozzáférés biztosítása a bankokak, értelemszerűen az ügyfél hozzájárulásával. Ezt 4 éve bevezették, de ennek továbbfejlesztése szükséges. Fontos lenne továbbá a hitelbírálatot támogató adatkörök bővítése, emellett javasolják a kötelező pozitív KHR (valamikori BAR lista) bevezetését. A harmadik szint a digitális és fenntartható jelzáloghitelezés feltételeinek megteremtése lenne. A bankszövetség új digitalizációs javaslatcsomagjáról szóló prezentáció a Magyar Bankszövetség oldalán érhető el.

Címlapkép: Getty Images

