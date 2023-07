Megérkezett a rezsizúzó lakáshitel: ilyet nemigen látott még Magyarország

Új lakáshitel terméket indított az OTP Bank, amelyet új ingatlan vásárlásán és építésén túl meglévő otthonuk energetikai korszerűsítésére is felhasználhatnak. A hitelhez állami támogatás nem kapcsolódik, de az már az indulástól kezdve zöld kamatkedvezményt és az azzal járó alacsonyabb törlesztőrészleteket biztosítanak. A cél az, hogy az igénylők alacsonyabb költségekkel valósíthassák meg a zöldebb, fenntartható jövőt

A zöld szemlélet ma már egyre fontosabb az ingatlanpiacon, térnyerését a józan számítások, a piaci kényszerek, az emelkedő rezsiköltségek is támogatják. A folyamatokról átfogó képet nyújtó legfrissebb OTP Lakóingatlan Értéktérkép egyértelműen kimutatta, hogy már most is növekszik a kereslet az energiahatékony ingatlanokra, a jövőben a tendencia erősödése várható - hívta fel a figyelmet közleményében az pénzintézet.

A Lechner Tudásközpontnál hozzáférhető, az épületek energetikai tanúsítványait gyűjtő nyilvános – az újépítésű, valamint az értékesítésre szánt használt lakások energetikai tulajdonságairól, fogyasztásáról tájékoztató – adatbázisból kiderül, hogy 2016 óta (2023. április 14-gyel záródóan) a lakóépületekre kiadott 1,053 millió energetikai tanúsítvány 29,6 százaléka HH, azaz gyenge vagy annál is rosszabb besorolású.

Ami azt jelenti, hogy ezek energetikai hatékonysága legalább háromszor gyengébb, mint a ma korszerűnek tartott, úgynevezett „közel nulla energiaigényű” („BB” vagy magasabb energetikai osztályú) otthonoké. Az utóbbi követelményt pedig csupán a vizsgált ingatlanok 4,6 százaléka teljesíti.

Azt, hogy a keresletre már most hatással van a zöld szemlélet, jól mutatja, hogy ebben az adatbázisban a tavalyi év utolsó harmadában jelentősen megváltozott az energetikai tanúsítványok és ezzel együtt az értékesített lakások körének összetétele. Míg 2022 első kilenc hónapjában 10,8 százalék volt a legalább BB minősítésű kiadott tanúsítványok aránya, az utolsó negyedévben – amikor már érvényesült a rezsiköltségek emelkedésnek hatása – ez 18,8 százalékra ment fel.

Az energiahatékonyság és rezsiköltségek szerepének felértékelődését támasztja alá az is, hogy az OTP Bank és az otpotthon.hu közös kutatásában a válaszadók kétharmada fontosnak tartotta, hogy energiahatékony legyen egy ingatlan (ebből egyharmad szerint ez nagyon fontos szempont). Mindössze tízből egy válaszadó mondta, hogy nem figyel oda különösebben erre a kérdésre ingatlankeresésnél.

A július 3-tól elérhető Zöld Lakáshitel terméket a piaci változásokra és az ügyfelek igényeire reagálva alakították ki a bank szakemberei, futamideje minimum 11, maximum 30 év, a legmagasabb összege pedig 130 millió forint. A hitel folyósításához megszabott energetikai követelmények teljesítésére az ügyfelek 24 hónapot kapnak, szükség esetén pedig halasztást is kérhetnek. A Zöld Lakáshitel kombinálható az úgynevezett Évnyerő és az egyszeri kamatcsökkentés szolgáltatással is.

Zöld Lakáshitel konstrukciónknál, az ügyfeleinkben bízva már a megvásárolni, felépíteni vagy korszerűsíteni kívánt ingatlanokkal kapcsolatos energetikai elvárások teljesülése előtt biztosítjuk számukra a zöld kamatkedvezményt, ezzel együtt az alacsonyabb törlesztőrészleteket. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy már a hitelcél megvalósulása előtt előfinanszírozzuk a fenntarthatóságot szolgáló ingatlanbefektetésüket

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

– mondta Kasziba Erika a bank lakáshitelek üzletfejlesztésért felelős szakmai vezetője.

Az új Zöld Lakáshitelhez kapcsolódó feltételek, energetikai elvárások a következők:

Új ingatlan vásárlása vagy építése esetén:

a lakóingatlan összesített energiaigénye legfeljebb 80 kWh/m²/év, továbbá „BB” (azaz közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynek megfelelő) vagy annál jobb energetikai besorolással rendelkezik.

Meglévő ingatlan korszerűsítés esetén: