Óriási dobásra készülhet az OTP: ilyet évek óta nem csináltak

Az OTP vizsgálja román leánybankjának lehetséges eladását – írja a Portfolio.

Az OTP vizsgálja, hogy eladja román leánybankját. A pénzintézet potenciális vevőkkel is tárgyal, és ajánlatokat kér be – értesült a Bloomberg. Az ok pedig az lehet, hogy a bankcsoport a kitűzött 7-8 százalékos piaci részesedés helyett mindössze 3 százalékost tudott elérni. Azt is tudni leheet, hgo a román leánybank saját tőkéje 174 milliárd forint, de az eladási ár ennél kisebb is lehet bizonyos negatív hatások miatt.

Nagyobb viszont csak akkor, ha olyan vevő jelentkezik, aki a tranzakcióval „komoly szinergiahatásokat tudna elérni”. Mint ismeretes, az OTP az utóbbi években inkább bevásárolt a régióban, összesen 14 pénzintézetet akvirált. Szlovákióból viszont 2020-ban kivonultak, mert 20 év után sem sikerült elérniük azt a piaci részesedést, amit szerettek volna.