Súlyos pénzeket húzhatsz le a bankodról, ha így vásárolsz: döbbenet, milyen kevés magyar él vele

Körültekintő használat mellett éves szinten súlyos tízezreket spórolhatunk a hitelkártyákkal, ennek ellenére a magyarok jó része ma is kimondottan tart ezektől a termékektől. Ez részben érthető, hiszen a hitelekkel szemben alapvetően is távolságtartóbbak vagyunk más népeknél és valóban számos kockázattal kell szembenéznük, ha kiváltunk egy ilyen plasztik kártyát. Az ilyen típusú hitelek előnyeivel azonban sokan nincsenek tisztában. Pedig gyakran roppant vonzó kedvezmények társulnak a szolgáltatáshoz, a bankok versenye pedig igen kiélezett az ügyfelekért, ezért folyamatos akciókkal is igyekeznek becsábítani őket. A Pénzcentrum utánajárt, milyen hitelkártyákat kínálnak jelenleg a magyar bankok és listáztuk az ilyen kártyák használatával elérhető leginkább mérvadó előnyöket is.

Hazánkban még manapság is csak az emberek igen kis része használ hitelkártyát. Nem csak az Egyesült Államok, de számos európai ország lakosaihoz is nagyon eltérő ugyanis a magyarok attitűdje a fizetési kártyákhoz. A negatív prekoncepciók persze számos hiteltípus sikerességét visszavetik, de a hitelkártyák esetében az igen magas, jellemzően a 45 százalékot súroló THM is sokakat riaszt el attól, hogy ilyen típusú kölcsönt igényeljenek.

A veszélyek egy részével pedig tisztában is vannak a magyarok ezekkel a kártyákkal kapcsolatban, ami nagy szerencse, ugyanis rengeteg kockázattal kell szembenézni. Ezen túl persze nagyon fontos az is nagyon fontos, hogy ismerjük a saját szokásainkat, és még azelőtt gondoljuk végig, hogy mire van szükségünk, mielőtt ilyen kártyát igénylünk. Érdekes viszont, hogy a hitelkártyák erősségeit már jóval kevesebben ismerik. Nem nagy csoda tehát, hogy Magyarországon hosszú évek óta másfél millió alatt a kibocsátott hitelkártyák száma, ráadásul a statisztikák szerint stabilan csökken is.

Visszaesésben a hitelkártyák száma

A 2022 szeptemberi jegybanki adatok szerint mindössze 1 millió 148 ezer hazai kibocsátású plasztik volt forgalomban a magyar piacon, ami 4,5 százalékos csökkenés az előző évhez képest. A Covid járvány betörése után egyébként volt egy ennél nagyobb esés az amúgy sem túl fényes számokban. A 2019-es számokhoz viszonyítva ennek megfelelően a visszaesés ennél, drasztikusabb, több mint 11 százalékos volt. Négy éve ugyanis még 1 millió 283 ezer darabot meghaladó számú ilyen típusú fizetési kártyát birtokoltak a magyar ügyfelek.

A kibocsátott hitelkártyák számának csökkenését övező tendenciáról a bankok is beszámoltak a Pénzcentrumnál, a folyamat pedig nem úgy látszik, hogy a jövőben megfordulna.

Mindezek ismeretében talán meglepőnek tűnhet, de a tranzakciók darabszáma a hosszú stagnálás után lassú növekedésnek indult a tavalyi évben, az egy tranzakcióra jutó összeg pedig igen erőteljes növekedést produkált. Összességében 47,4 milliárd forinttal volt magasabb a kártyákkal a vásárlási forgalom 2022 harmadik negyedévében az azt megelőző év azonos időszakához képest.

Jó hír, hogy a kamatozó hitelkártya-követelések aránya ugyanezen időszakban 60,3-ről 53,9 százalékosra csökkent a teljes állományra vetítve. A szűkülő piacon tehát egyre tudatosabbnak tűnnek a megmaradt felhasználók, ennek megfelelően egyre kisebb számban mulasztják el, hogy a kamatmentes időszak lejárta előtt rendezzék az egyenlegüket a hitelkártyán.

Ki lehet fogni barátságosabb ajánlatokat is

A magyar bankok versenye - pont úgy, mint az összes többi hitelterméknél - a hitelkártyák esetében is igen kiéletezett. Az egyes pénzintézetek mind, mind tervezik annak valamely elemére koncentrálva vonzóbbá tenni saját konstrukciókat. Van aki a konkurens bankoknál magasabb elérhető hitelkerettel operál, másnál a THM meglepően kedvező. Most a Pénzcentrum kalkulátorának segítségével kigyűjtöttük a jelenleg a fogyasztók széles körének elérhető legkedvezőbb ajánlatokat, sorra véve azok erősségeit és gyengeségeit.

Ahogy ábránkon is látszik, nem létezik "tökéletes" ajánlat. Az egyes konstrukciók előnyei általában kiegyenlítik azok hátrányait. Az, hogy melyiket érdemes közülük választani nagyban függ attól, hogy egész pontosan mire is használnánk a hitelkártyát, illetve mik az elvárásaink tőle.

A hitelkártyák egyik leginkább riasztó jellemzője a többség szemében a magas THM. Összességében elmondható, hogy még a K&H, ezen mutatót tekintve a piacon messze a legvonzóbbnak tűnő ajánlata esetén is jóval magasabb költségekkel kell számolnunk, mint mondjuk egy személyi kölcsön esetében. Kalkulátorunkban böngészve az egymilliós hitelösszegre 15,61 százalékos THM-el kecsegtető ajánlatot is találtunk a CIB Banknál, sőt maga a K&H is kínál ilyen típusú kölcsönt már 22,37 százalékos teljes hiteldíj mutatóval, szemben a hitelkártyájukkal, ahol ez a mutató 26,2 százalékos.

Fontos persze tisztázni, hogy hitelkártyát alapvetően senki - aki kicsit is tudatos - nem az alacsony költségvonzata miatt választ. Ennek a terméknek egész mások az erősségei. Utóbbiak közé tartozik, sőt talán azok közül a legjelentősebb a vásárlások után járó, százalékos alapú pénzvisszatérítés. Ennek mértékében, illetve maximalizált összegében is igen nagyok a különbségek, de jellemzően 1-3 százalékot kaphatunk így vissza a tranzakció után, az összeghatár pedig évente 30 és 96 ezer forint közé esik.

Változó viszont az is, hogy az egyes bankoknál mely tranzakciók után és milyen feltételek mentén juthatunk hasonló kedvezményhez. Ezekről a gyakran változó kondíciókról mindig érdemes tájékozódni a bankunk honlapján. Fontos mindenesetre előzetesen tudni arról is, hogy míg számos banknál minden típusú vásárlás után "csak" egy százalékos a visszatérítés mértéke, van ahol akár akciós periódusok alatt, akár állandó jelleggel kiemelt visszatérítés jár bizonyos termékkörökre. Jelenleg például az OTP Banknál a ruházati cikkekre, míg a CIB Banknál több termékkörre is (otthon, szépségápolás, elektronika, utazás, szórakozás) 3 százalékos pénzvisszatérítés jár. De érdemes a többi pénzintézetnél is végigböngészni az igénybe vehető kedvezményeket, akár a Pénzcentrum kalkulátorában.

A bankok mindezeken felül különleges akciókkal is igyekeznek új ügyfeleknek értékesíteni hitelkártyáikat. Ilyen a pénzintézetek egy soránál elérhető egyszeri csatlakozási bónusz, illetve az ehhez hasonlóan igen elterjedt díjmentes utasbiztosítás. De gyakoriak még a vásárlással érvényesíthető kedvezmények is, melyek segítségével akár az értékhatárt meghaladó összegű pénzvisszatérítéshez is juthatunk. Utóbbiakat jellemzően a bankokkal partneri kapcsolatban lévő cégeknél tudjuk érvényesíteni.

A hitelkártyák közel mindegyikénél a szolgáltatás része emellett, hogy jutalékmentesen vásárolhatunk velük belföldön és külföldön egyaránt, ahogy az általában 15-45 napos türelmi idő is, amin belül kamatmentesen költhetünk a keretösszegünkből.

A készpénzfelvétel viszont máshogy működik, mint a betéti kártyáknál. A hitelkártyák esetében ez ugyanis mindenhol fizetős szolgáltatás. Tranzakciónként jellemzően 2,25-6,84 százalékot kell otthagyunk a bankoknál és jellemzően van egy minimális díj is, ami miatt nem igen éri meg alacsonyabb összegeket készpénzre váltani a kártyánkról.

Még ma is sok a sötét folt a hitelkártyákkal kapcsolatban

Annak oka, hogy a hitelkártyák adott körülmények között számos előnnyel kecsegtet és egyre tudatosabban is használjuk már ezeket a termékeket, a magyarok túlnyomó része ma is ódzkodik az ilyen termékektől. Bár a fenntartások egy része teljesen jogos, sok fakad közülük abból, hogy ezen termékek pontos definíciójával sincsen mindenki tisztában.

Mivel sokak fejében még mindig összemosódik néhány fogalom, feltétlenül fontos tisztázni, hogy mi a különbség a "bankkártya" és a hitelkártya között. Előbbi egy gyűjtőnév, mely utóbbin kívül az úgynevezett betéti kártyákat is magában foglalja, tehát két igen eltérő típusú termékre is hivatkozhatunk ezzel jelzővel.

A betéti kártya a meglévő bankszámlánkhoz kapcsolódó fizetőeszköz, ami fizetéskor és készpénzfelvételkor az azon található összeget használja. Ilyen típusú kártyával a magyarok többsége rendelkezik, legtöbben bérüket is erre kapják és a előszeretettel használják ezt akár a készpénzzel szemben is. Mint azt a legtöbben tapasztaltuk, az ilyen kártyával való vásárlás az esetek túlnyomó részében díjmentes.

A hitelkártyával hozzáférhető összeg ezzel szemben, ahogy az a nevéből is látszik egy a bankunk által nyújtott kölcsön. Az erről elköltött pénzt ezért bizonyos időszakonként (jellemzően havonta) vissza kell térítenünk a pénzintézet felé, a szolgáltatónk pedig a következő időszakban újra rendelkezésre bocsájtja a szerződésnél megállapított keretet. Kamatot ugyan az elköltött összeg után nem számolnak fel, mindaddig míg időben mindent visszafizetünk, a készpénzfelvétel azonban rögtön kamatozik.

A hitelkártya igénylésének feltételei is vannak. A nagykorúság mellett jellemzően a bankunk egy minimális összegű havi jövedelmet vár még el. Bár egy ilyen kártya kiváltása komoly vállálás, de előnyei is vannak a betéti kártyával szemben. A már említett kedvezmények, illetve a könnyebben hozzáférhető áruhitelek mellett adott esetben könnyebbség lehet az is, hogyha adataink illetéktelen kezekbe kerülnek, a saját megtakarításainkhoz nem férnek majd hozzá a tolvajok.

A hitelkártya árnyoldala akkor mutatkozik meg, ha nem tudjuk időben visszatéríteni az igénybe vett hitelt, hiszen ilyenkor már a kamatteher is rárakódik a visszafizetendő összegre. Ha szeretünk készpénzt használni, azt is érdemesebb a betéti kártyánkról felvenni, hiszen a hitelkártya esetében komoly költségekkel, illetve kamatokkal is számolnunk kell.

A folyószámlahitel a másik olyan termék, aminél sokak szemében nem teljesen tiszták a különbségek a hitelkártyával összevetve. A folyószámlahitel pedig eredendően más termék, annak célja ugyanis jellemzően egy kisebb, aktuális pénzhiány megoldása. A kölcsön ennek esetében a folyószámlánkat terheli, tehát tekinthető akár annak hitellel való "felduzzasztásának" is.

Ez azt jelenti, hogy a bankszámlánkon lévő összeg mínuszba is mehet, a hitelkeretből tovább költekezhetünk, mindenféle megkötés nélkül. Fontos, hogy a hitelkártyával szemben itt nincs türelmi időszak. A fennálló kamatot napi szinten számolja fel a bankunk, sőt a fel nem használt kölcsönre is felszámolhatnak további díjakat.

