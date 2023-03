Mi lesz ebből? Óriási adósságba kerülhet Magyarország, ha nem jönnek az EU-pénzek

Ha záros határidőn belül nem érkeznek meg az EU-s források, akkor pótlólagos devizakötvény-kibocsátásra lehet szükség - ezt mondja egy elemző. A fő cél: elkerülni a bajt.

3-4 ezer milliárd forintos devizakötvény-kibocsátásra lehet szükség az Államadósság-kezelő Központnál, amennyibn a kormány nem tud hamarosan megállapodni Brüsszellel, és nem jönnek meg gyorsan az EU-s források, amelyek a magyar gazdaságnak jelentős szükséget jelent - ezt mondta a Világgazdaságnak Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője.

Amint a szakértő rámutatott: az elmúlt hónapokban lezajlott globális hozamemelkedés, az országkockázati felár növekedése jelentősen összefügg az uniós források bizonytalanságával. Varga Zoltán szerintarra lenne szükség a baj elkerülése érdekében, hogy a kormány mielőbb haza tudja hozatni az uniós forrásokat.

Összességében a kamatkiadások a GDP 3-4 százalékát is kitehetik, mely nagyon jelentős teher. Egyrészt a lakossági PMÁP állampapírok inflációkövetőek, tehát amíg magas az infláció, ezen kötvények kamatkiadása is jelentős. Másrészt az elmúlt hónapokban lezajlott globális hozamemelkedés, az országkockázati felár növekedése, mely összefügg az uniós források bizonytalanságával is, a frissen kibocsátott kötvények elvárt hozamszintjét is jelentősen emelte. A helyzeten rövid távon is segítene, ha a kormány konstruktívabb kommunikációt folytatna az Európai Unióval fennálló vitában

- mondta Varga Zoltán.