Fontos változás a földhivatalokban: ez rengeteg hitelfelvevőt érint, erről tudniuk kell

MTI Link a vágólapra másolva

Speciális szabályokat vezetett be a kormány a földhivatalok esetében az igazgatási szünet idejére - közölte a Miniszterelnökség pénteken. A közlemény szerint a legtöbb állami ügyfélszolgálathoz hasonlóan az ingatlanügyi hatóságoknál is szünetel az ügyintézés december 22. és 2023. január 9. között. Az ez idő alatt beérkezett kérelmeket a földhivatalok január 9-én dolgozzák fel, ezért az ügyfélszolgálatok legkorábban január 10-én nyitnak ki. A kormányhivatalok azt javasolják az ügyfeleknek, hogy a földhivatalokhoz a kérelmeket legkésőbb december 20-ig nyújtsák be.

Az igazgatási szünetről szóló kormányrendelet szerint a kormányzati igazgatási szervekben - bizonyos kivételekkel - az érintett időszakban szünetel a munkavégzés, és ügyfélfogadás sem lesz. Felhívták a figyelmet arra, hogy a földhivatalok esetében speciális szabály, hogy az igazgatási szünet alatt elektronikusan vagy postán érkező beadványokat az ingatlanügyi hatóság 2023. január 9-én dolgozza fel, így ezeket a tulajdoni lapon is január 9-i dátummal széljegyzi. Megjegyezték, hogy a december 22-én folyamatban lévő ügyek ügyintézési időtartama, illetve az ügyfelek hiánypótlásra meghatározott határideje is kitolódik, vagyis a szünet ideje nem számít bele az ügyintézési határidőkbe. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A kormányhivatalok a fentiek miatt azt javasolják, hogy a magánszemélyek, ügyvédi irodák, közjegyzők és más szervezetek lehetőség szerint még az igazgatási szünet előtt, vagy csak azt követően adják be beadványaikat a földhivatalokhoz. A földhivatalok és más kormányhivatali ügyfélszolgálatok ünnepek körüli nyitvatartásáról a kormányhivatalok weboldalán lehet tájékozódni - áll a Miniszterelnökség közleményében.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK