Rengeteg gyermekes csúszik le az ingyenmilliókról: a legtöbben egyszerű dolgokon hasalnak el

Tízből négy érdeklődő az ellenőrzés időpontjában nem volt jogosult Babaváró hitelre valamelyik személyi feltétel nem teljesítése miatt, derül ki a Bankmonitor 2022 első tíz hónapjára vonatkozó statisztikáiból. A Bankmonitor Babaváró kalkulátorával végzett csaknem 40 ezer ellenőrzés szerint a felhasználók számára a szükséges TB jogviszony megszerzése jelentette a legnagyobb akadályt, de sokan azért nem élhetnek a lehetőséggel, mert szerepelnek a rossz adósokat nyilvántartó KHR adatbázisban, vagy még nem házasok.

A 2019 közepétől elérhető Babaváró kölcsön legfontosabb előnye, hogy az első öt évben mindenképpen kamatmentes, amennyiben pedig ezen idő alatt legalább egy gyerek születik, akkor bizonyos feltételekkel a futamidő végéig az is marad, a második és a harmadik baba érkezésekor pedig elengedik a fennálló tartozás egy részét, illetve egészét.

A Babaváró másik fontos tulajdonsága, hogy az igényléshez nincs szükség ingatlanfedezetre, a bank által folyósított, akár 10 millió forintos összeg bármire fordítható. Ennek ellenére a pénzt többnyire lakáscélra költik a párok, már csak azért is, mert részben vagy egészben önerőként szolgálhat egy lakáshitelhez, pótolva a jelzáloghitel felvételéhez elengedhetetlen önerőt.

A Babaváró hitel igénylésének azonban számos, jogszabályban lefektetett személyi feltétele van, ezek teljesítése nélkül az igénylést el fogja utasítani a bank. Ilyen például az, hogy kizárólag házasok igényelhetik, illetve a feleség igényléskor nem töltheti be a 41. életévét, de elvárás az is, hogy legalább a pár egyik tagja minimum 3 éves folyamatos TB jogviszonyt igazoljon, illetve egyikük se szerepeljen a problémás adósokat tartalmazó KHR adatbázisban.

Tízből négyen elbuktak 2022 első tíz hónapjában a Bankmonitor Babaváró hitel kalkulátort használók 56,9 százaléka teljesített minden vizsgált jogosultsági feltételt, míg 43,2 százalékuk egy vagy több ok miatt az adott pillanatban elutasításra számíthatott. Minden ötödik kalkuláló (20,8%) a minimum 3 éves, folyamatos TB jogviszony miatt vérzett el, de a házasság hiánya (16,3%) és a KHR-es múlt (13,2%) is vezető kizáró oknak bizonyult. A KHR-esek 46,8%-a ráadásul egyéb feltételt sem teljesített: közülük legtöbben nem rendelkeztek elegendő TB jogviszonnyal sem, de 26 százalékuknak NAV tartozása is volt, ami ugyancsak kizáró ok.

A Babaváró igénylést ellehetetlenítő okok közül a legtöbb orvosolható, ám kérdés, hogy rendelkezésre áll-e még elegendő idő ehhez. Mert bár a Kormány ígérete szerint a támogatás 2023-ben is elérhető lesz, több információval egyelőre nem szolgáltak. Egy házasságkötés például viszonylag rövid idő alatt lebonyolítható, mint ahogy egy fennálló NAV tartozás is gyorsan rendezhető, ám például a KHR adatbázisból kikerülni legkorábban a fennálló adósság kifizetését követően 1 évvel lehet. A folyamatos TB jogviszonyt illetően pedig az a kulcskérdés, hogy mennyi idő van még hátra a minimálisan elvárt 3 évből, hiszen nagyon nem mindegy, hogy hetekről, hónapokról, esetleg évekre van-e szó.

Nem mindegy, melyik banktól igénylitek a Babavárót

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a Babavárót igényléhez át kell esni a banki hitelbírálaton is, ahol ellenőrzik, hogy a pár rendelkezik-e a kölcsön felvételéhez szükséges jövedelemmel, majd ez alapján döntenek, hogy hitelezik-e őket, és ha igen, mekkora összeget adnak a maximálisan elérhető 10 millió forintból.

Miközben a jogszabályban rögzített jogosultsági feltételek minden igénylő esetében azonosak, a bankok hitelbírálati gyakorlata különböző, így olyanokat is elutasíthatnak, akik egyébként teljesítik a jogszabályi elvárásokat. Hiába 18 év például a Babaváró esetében a jogosultság alsó korhatára, a bankok egy része csak 21-23 éves kortól hitelez, de például a férj életkorának felső határa is különböző az egyes intézményeknél, miközben ezt nem említi a jogszabály.

A Bankmonitor szakértőinek tapasztalatai szerint azonban a jövedelem elfogadását illetően meglévő különbségek jelentenek legtöbbször problémát. A bankok egy része bizonyos ágazatokban dolgozókat például nehezebben hitelez a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben, így akár megfelelő összegű igazolt jövedelemmel is kikosarazhatják az igénylőket. Ha egy igénylést elutasít a bank, azt egy másik még befogadhatja, ezért fontos előre tájékozódni az egyes bankok egyedi elvárásairól.