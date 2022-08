Rettegnek a magyarok a kamatrobbanástól? Sokan még a nagy baj előtt lépnek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bár az infláció miatti kamatemelések nyomán drágábbak lettek a személyi kölcsönök, a K&H-nál továbbra is népszerűek ezek a hitelek. A pénzintézet közel 4 százalékkal nagyobb összegben folyósított személyi hiteleket az idei év első öt hónapjában, mint egy évvel korábban. A személyi kölcsönök átlagos összege kicsivel 1,8 millió forint alatt volt májusban, ez minimális csökkenésnek felel meg az egy évvel korábbi, valamivel 1,8 millió feletti összegtől. A csökkenés elsősorban azzal magyarázható, hogy az egyre népszerűbb teljesen online személyi kölcsönöknél alacsonyabb az átlagos hitelösszeg, mint a fiókokban igényelt konstrukcióknál. A teljesen online is igényelhető személyi kölcsönök, melyeket a számítógépről, mobilról vagy tabletről indítanak és fejeznek be, egyre nagyobb teret nyernek: ma már az igénylések több mint 50 százaléka ezen a csatornán érkezik a bankhoz.

Felgyorsult Magyarországon az infláció, az áremelkedés megzabolázása érdekében a jegybank kamatemelési sorozatba kezdett, ennek eredményeként a hitelkamatok is feljebb kerültek. Ugyanakkor a K&H-nál továbbra is népszerűek a személyi kölcsönök - közölte a pénzintézet a saját statisztikái alapján. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az idei év első öt hónapjában a folyósított személyi kölcsönök összege 3,8 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A személyi kölcsönök jelentős részét, 43 százalékát lakáscélra veszik fel az érintettek, jellemzően felújításra. Az autóvásárlás részesedése 29 százalékos - mondta Árva András, a K&H lakossági szegmensért felelős marketingvezetője. A banknál májusban a folyósított személyi kölcsönök átlagos összege 1,8 millió forint alatt volt, ez minimális csökkenésnek felel meg az egy évvel korábbi, az 1,8 milliót kicsit meghaladó értékhez képest. A csökkenés hátterében pedig az áll, hogy az egyre népszerűbb teljesen online személyi kölcsönök átlagösszege hagyományosan elmarad a fiókhálózatban igényelt hitelek átlagos - 2 millió forintot - meghaladó átlagától. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Árva András azt is hozzátette, minden tizedik személyi kölcsönt hitelkiváltásra vesznek fel, ami azt mutatja, hogy a kamatemelkedések ellenére még mindig megéri egyes esetekben felvenni a jelenlegi feltételekkel a személyi kölcsönt és lecserélni a korábbi években, magasabb kamattal igényelt hitelt. Az átlagos hitelösszegek alakulásáról a K&H szakembere azt mondta, egyértelműen látszik a teljesen online, számítógépről, táblagépről vagy okostelefonról igényelhető személyi kölcsönök népszerűsége. Az elejétől a végéig online végezhető igénylés akár nyaralás alatt, vagy otthon a kanapén ülve is lehetséges. Így aztán nem csoda, hogy a teljesen online kölcsönök részesedése a banknál mára elérte az 50 százalékot.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK