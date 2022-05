Elképesztő, ami a magyar bankokban folyik: egyre drágulnak a hitelek, és hol van a vége

Márciusra 8300 milliárd forintra nőtt Magyarországon a készpénzállomány a napi.hu információi szerint, ami mellett rekord mennyiségű lakáshitelt vett fel a lakosság, annak ellenére is, hogy emelkedtek a kamatok.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint március végén 8300 milliárd forintot is meghaladó készpénzmennyiséget halmoztak fel a magyarok, amiből csaknem 8 ezer milliárd forint a lakosságnál és a cégeknél halmozódott fel. Ebben nagy szerepet játszhat az, hogy februárban jelentősebb pénzhez jutott a lakosság egy jó része, hiszen ekkor történt az szja-visszatérítés, és a 13. havi nyugdíjakat is februárban utalták el. De az orosz-ukrán háború kitörése is sokakat ösztönözhetett arra, hogy növeljék az otthon tartott készpénz mennyiségét. Legyen szó forintról vagy valutáról.

Több mint 806 milliárd forint többlet került februárban a háztartások bankszámláira, viszont ez márciusra már megfordult és 185,5 milliárd forinttal több pénzt vettek ki bankszámlájukról a magyar családok, mint amennyi pénz odakerült. Ezzel párhuzamosan a lekötött betétek volumene sem nőtt, sőt lecsökkent 2430 milliárd forintra, annak ellenére is, hogy a betétkamatok emelkedni kezdtek.

A kamatok emelkedése viszont a jelek szerint nem vette el a háztartások kedvét a hitelfelvételtől: rekord mennyiségű, 136,7 milliárd forintnyi lakáshitel-szerződést írtak alá, míg 43,5 milliárd forintnyi személyi hitelt igényeltek.