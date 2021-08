Rengeteg magyar igényel ilyen hitelt a bankoktól: ennyi pénzt kérnek pontosan

Óriási érdeklődés mutatkozik a Magyar Bankholding tagjainál is igényelhető Babaváró kölcsön iránt: indulása óta a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék Csoport együttesen több mint 211 milliárd forint kölcsönt folyósítottak az ügyfeleiknek. Az államilag támogatott hitelkonstrukció a gyermekvállalás előtt álló házaspároknak nyújt segítséget.

A 2019. július 1. és 2021. június 30. közötti időszakban a Budapest Bank 37,17 milliárd, az MKB Bank 35,11 milliárd, a Takarék Csoport pedig 139,35 milliárd forint értékben folyósított Babaváró kölcsönt, ezzel a házaspárok eddig összesen több mint 211 milliárd értékben igényelték a terméket a Magyar Bankholding tagbankjainál. Az ügyfelek döntő többsége a maximális, 10 millió forintos összeget kérvényezte - írja közleményében a holding.

A Magyar Bankholding 2021 márciusában fogadta el a tagbankok egyesítésére vonatkozó öt éves stratégiáját, amelynek meghatározó eleme, hogy Magyarország második legnagyobb bankja a teljes piaci spektrumot és minden ügyfélszegmenst ki tud szolgálni. A bankcsoport a saját termékek mellett állami és jegybanki kedvezményes konstrukciók közvetítésével a magyar családok aktív támogatását is célozza.

A két éve indult Babaváró program kedvező feltételek mellett biztosít szabad felhasználású kölcsönt. A 2019. július 1-je és 2022. december 31-e közötti időszakban igényelhető kölcsönre az állam kezességet vállal. Az államilag támogatott hiteltermék maximális összege 10 millió forint, és legfeljebb 20 évre igényelhető.

„A Magyar Bankholding és annak tagbankjai számára is kiemelt jelentőséggel bír, hogy az állami kezdeményezésre megvalósuló családtámogatási programokból maximálisan kivegyük a részünket. Meggyőződésem, hogy az erre épülő hitelkonstrukciók jelentős segítséget nyújtanak a magyar családoknak, ezért is váltak és válnak a jövőben is az elsők között elérhetővé a három pénzintézet ügyfelei számára ezek a termékek. A hazai tekintetben egyik legszélesebb, saját és állami hiteltermékeket biztosító termékportfóliónkkal, valamint az ország legnagyobb fiókhálózatával a felmerülő finanszírozási igények teljeskörű kielégítését kívánjuk biztosítani” – mondta dr. Barna Zsolt, a Magyar Bankholding Igazgatóságának elnöke.