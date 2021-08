Megrohanták a magyarok a bankokat: így húzzák be a legjobb hiteleket

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint nem hagyott alább a magyar lakosság hitelfelvételi kedve: nyáron is szárnyalnak a legnépszerűbb hitelformák. Idén júniusban közel dupla akkora összegű személyi kölcsönt fizettek ki a bankok a lakosságnak, mint tavaly ilyenkor, de a kereset élénkülése a babaváró hitelek és a lakáscélú hitelek szegmenseit sem kerülte el. Vajon mi áll a hitelfelvételi kedv élénkülésének hátterében?

Közzétette a júniusi hitelezési statisztikáit az MNB, így most már a második negyedévben zajló folyamatokat is egészében láthatjuk. Az adatok alapján a válságból tavasszal megindult kilábalást folyamatos élénkülés követte.

A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint amíg áprilisban még csak 37,63 milliárd, májusban már 42,66 milliárd, júniusban pedig 47,71 milliárd forint volt a magyar háztartásoknak nyújtott forint személyi hitelek új szerződéseinek összege. A második negyedévben tehát hónapról hónapra növekedett a hitelfelvételi kedv. Ezzel együtt a mostani összeg a 2019 végi, 2020 eleji bármelyik hónap kifizetéseiét is meghaladja, tehát már a válság előtti szinten mozog.

Ahogy az ábránkon is látszik, a június kifejezetten erős volt. Már az is hatalmas eredmény, hogy sikerült beérnie a hitelezésnek a járvány előtti szintet, az igen gyenge tavaly júniusi számokhoz képest a hitelszegmens iránti érdeklődés igazán drasztikusan megugrott, így a kifizetések összegében 95,7 százalékos növekedést produkált. Egyébként nemcsak a személyi kölcsönök terén láthatjuk a pozitív tendencia folytatódását: a babaváró kölcsönök kifolyósított összegei is növekedtek, az előző hónaphoz képest 7,7 százalékkal . A lakáskölcsönök pedig sorban a negyedik hónapban döntöttek rekordot. Az elmúlt bő négy évben soha nem volt ilyen nagyságú az új szerződések összege egy hónap alatt: 136, 35 milliárd forint.

Ahogy a fenti grafikonon is látható, a személyi hitelek mellett a lakáscélú hitelek és a babaváró hitel népszerűségében is folytatódott növekedés a második negyedévben. Ennek oka a válságból való kilábalás miatti javuló hangulat mellett az emberek anyagi helyzetének javulása állt.

Ezt megerősíti az Intrum és a GKI legújabb negyedéves lakossági fizetőképességi indexe is. A felmérés alapján az elmúlt félévben rohamos tempóban javult a magyar háztartások pénzügyi helyzete. A jövedelmeket, megtakarításokat, adósságokat és más mutatókat egyesítő mérőszám 2021 második negyedévében átlagosan 47 pont volt, ami éppen hogy elmarad a pandémia előtti két negyedév átlagától.

Mitől indult be a hitelfelvételi kedv?

Bár a növekedés hátterében részben az alacsony bázis áll, azon kívül is nagyon magas. A személyi hitelekre vonatkozó grafikonon látható korábbi MNB-s adatok is alátámasztják, hogy papíron a hitelek felvétele normál körülmények között is hasonlóan alakul.

Bár az első negyedéves hitelfolyósítási adatok még jócskán elmaradtak a válság előtti két évben látottaktól, a második negyedéves számok már megközelítik azt. Júniusban pedig már a 2019-es évi összeget is 480 millió forinttal meghaladta a kifizetések száma. A tavalyi helyzettel pedig, amikor éppen ezekben a hónapokban vetette vissza legjobban a járvány a hitelezést, az idei számokat szinte össze sem lehet vetni, akkora a különbség.

A hitelfelvételi kedv hátterében részben a már említett ok, a magyarok fizetőképességének fokozatos növekedése áll. Negyedéves összehasonlításban a fizetőképességi index 20 százalékkal növekedett, hiszen az idei első negyedév pontszáma 39 volt. Amennyiben éves viszonylatban, 2020 második negyedévéhez képest vizsgáljuk – ez az időszak volt a pandémia által okozott recesszió csúcsa – az index legfrissebb értékeit, úgy a javulás már több, mint 64 százalék.

A második negyedéven belül is növekedő tendenciát mutatott a fizetőképesség: áprilisban 42,2, májusban 46,9, júniusban pedig 51,6 ponton állt az Intrum-GKI indexének értéke. Az idei júniusi érték már magasabb, mint a koronavírus-járvány előtti utolsó, 2019 júniusi index.

Emellett a január 1-jétől igényelhető felújítási támogatás, és a februártól elérhető felújítási kölcsön hatására is sokan gondolhatták át tavaszi-nyári felújítási terveiket és döntöttek úgy, hogy hitelt vesznek fel ezek megvalósítására.

Az egyik hazai hitelintézet tapasztalatai is megerősítik, hogy a magyar lakosság hitelfelvételi szándéka a tavalyi visszaesés után kvázi visszaállt a válság előtti szintre. Júniusi kutatásuk eredményei szerint a magyarok 11 százaléka tervez hitelt felvenni a következő egy évben, legutóbb 2019 áprilisában volt ilyen magas ez az arány. Az augusztusi mélypont után a hitelüket törlesztők aránya is elérte a tavalyelőtti átlagos (49%) szintet, a gyermeket nevelők esetében pedig egy erőteljesebb növekedés után az arány elérte a 66%-ot.

A Bank magyarországi fióktelepének vezérigazgatója úgy véli, a hitelfelvételi kedvre a kínálati oldalon történő változások is pozitív hatással lehetnek. A Magyarországon 2021. január 1-től elérhető, a Magyar Nemzeti Bank által minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel termékek megjelenése pedig piacformáló tényező lehet.

A magas kamatok sem zavarják a magyarokat

Bár a 2020 márciusában bevezetett THM-plafon 2021 januárjától megszűnt, és így ránézésre már koránt sem tűnnek olyan csábítónak a banki ajánlatok, az hogy ennek nem lett hosszabb távú hatása a hitelfelvételek számában már az első negyedévben is, de a másodikban hatványozottan érzékelhető volt.

Ahogy arra számítani lehetett, az átlagos kamatok már év elején visszatértek az egy évvel korábbi szintre. A szakértők azon várakozása, hogy ahogy kifelé tartunk majd a járványból, a kamatok is emelkedni kezdenek majd egyelőre viszont nem jött be, sőt júniusban a személyi hiteleké még minimálisan csökkent is.

Júniusban a kamatok a tavaly februári szint alatt maradtak, az idén májusihoz képest enyhe, 0,16 százalékpontos csökkenést mutatva. Ami késik valószínűleg nem múlik. Hisz bár jelenleg a lakásfelújítási kölcsön erős konkurenciát jelent a személyi kölcsönöknek, ugyanakkor mint kiegészítő kölcsön a támogatáshoz, a későbbiekben tovább nőhet a népszerűsége.

Ezek a kölcsönök pörögnek leginkább

2021 számos változása közül az egyik legnagyobb a minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönök januári bevezetése. Ezek valószínűleg egyik legvonzóbb tulajdonsága a futamidő végéig fix törlesztőrészlet.

Az első hónapok tapasztalatai alapján a minősített hiteleket jellemzően magasabb hitelösszeggel, hosszabb futamidővel és alacsonyabb THM-mel (teljes hiteldíj mutató) folyósítják. A medián THM pedig a minősített hitelek esetében 13,1 százalék, közel 2 százalékponttal alacsonyabb a nem minősített termékek értékénél

Főként az óvatosabbak számára tehát igen komoly vonzereje lehet az ilyen hitelek által ígért kiszámíthatóságnak. Viszont a kölcsönök MSZH minősítésétől függetlenül is nagyon sok múlik azon, melyik pénzintézetnél igényelünk személyi hitelt. A törlesztőrészletek, THM, és visszafizetendő összegek merőben eltérhetnek akár fogyasztóbarát egy ajánlat, akár nem. Könnyen becsaphatja az ügyfeleket például az úgynevezett kezdő törlesztőrészlet, ezért mindig érdemes alaposan körülnézni és minden tényezőt számításba venni mielőtt hitelfelvételre adjuk a fejünket.

Jó, hogyha a hiteleket minél többféle szempontból össze tudjuk hasonlítani,érdemes megnézni. mekkora lesz a futamidő végén visszafizetendő teljes összeg. Ez sokat elárul arról, mennyire is éri meg felvenni az adott kölcsönt. Aki tudja, hogy hamarabb szeretne elő- vagy végtörleszteni nagyobb összeget, mint a futamidő vége, annak pedig már a szerződés megkötésekor érdemes ennek költségével is kalkulálni. Van olyan hitelkonstrukció, amelynél fix díjat állapítanak meg erre, máshol viszont százalékos rendszer van. Több millió forintnál pedig nem mindegy, hogy 1 vagy 3 százalék ez az összeg.

Az is kérdés lehet, hogy jövedelemátutalás nélkül mit tudnak ajánlani egyes bankok. Szerencsére nem kell egyesével végigböngészni a bankok ajánlatait, elég ha megnézed őket a Pénzcentrum kalkulátorában, mellyel egyszerűen és gyorsan, a személyes igényekre szabhatóan listázhatod a bankok legjobb ajánlatait.

Ahogy kalkulációnkon is látható, a bankok legjobb ajánlatainak törlesztőrészlete és THM-je gyakran viszonylag kis mértékben tér el egymástól, a teljes visszafizetendő összegekben viszont már szembetűnőbbek a különbségek.

Az új fogyasztóbarát hitelek ebből a szempontból is a legkedvezőbbek közé tartoznak, ilyen például az MKB ajánlata, ahol 3 millió forintért cserébe öt év alatt csak 3,72 milliót kell visszafizetnie az ügyfélnek. De az is igaz, hogy sokszor a fogyasztóbarát és nem fogyasztóbarát ajánlat kamatokban, összegekben eltérést sem mutat, ilyenek például az Takarékbank kölcsönei. A törlesztőrészletben ezeknél pár száz forint az eltérés, és a teljes visszafizetendő összegben is kevesebb mint 8 ezer forint.

Persze a fogyasztóbarát kölcsönök sem feltétlen mindig a legkedvezőbbek, az Erste Bank kölcsönét például a Raiffeisen Bank, a K&H és a CIB Bank MSZH minősítés nélküli ajánlatai is megelőzik.

Az Erste mellett egyébként a K&H, a Magnet és az OTP kölcsönei esetében is több mint 4 milliót kell visszafizetni 3 millió forintért cserébe. A legjobb és a legkevésbé kedvező ajánlat között pedig a teljes visszafizetendő összegben 721 ezer 859 forint az eltérés. Ezért nem mindegy, kis összegű kölcsön esetén sem, hogy melyik bankkal köt ajánlatot az ember.

Ha részletesen is kíváncsi a bankok különböző ajánlataira, a Pénzcentrum hitelkalkulátorában a személyes igényeidre szabva listázhatod a legjobb személyi kölcsön ajánlatokat, sőt a legkedvezőbb bankszámla csomagokat is.