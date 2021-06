Az infláció miatt most még kedvezőbbek az amúgy is olcsó lakáshitelek, de közel a jóvilág vége

2021. májusában az infláció 5,1% volt, ez megegyezik az áprilisi átlagos áremelkedés mértékével. Vagyis továbbra is 8 éves rekordon van a drágulás Magyarországon. Az érték nem okozott meglepetést – az elemzők nagyságrendileg ekkora áremelkedésre számítottak -, az viszont döntő lehet, hogy a nyár folyamán az infláció hogyan alakul. Szakértők vizsgálata alapján a lakáshitel árai nem emelkedtek érdemben májusban, emiatt a legolcsóbb hitelek THM értéke az infláció mértékének a felét sem éri el. A helyzet azonban júniusban megváltozik.

A KSH adatai alapján az éves áremelkedés mértéke 5,1% volt Magyarországon májusban. Ezzel továbbra is rekord szinten maradt az infláció üteme. Ettől függetlenül az elemzőket nem lepte meg az infláció nagysága. A gazdaság újraindulásával, az oltási program előrehaladásával – járványveszély mérséklődésével – várható volt az infláció átmeneti megemelkedése. (Ez a trend nem csak hazánkban, hanem az egész világon tapasztalható.) - írja a Bankmonitor.

Ahol a szakértők véleménye szerint a növekvő áremelkedés fényében még inkább szembetűnő, hogy a lakáshitelek ára nem emelkedett érdemben májusban sem. Az infláció azt mutatja meg, hogy egy adott árukosárért egy év múlva mennyivel többet kell fizetnünk. Egy hitel THM értéke pedig azt hivatott érzékeltetni, hogy egy kölcsönnek milyen mértékű az éves átlagos költsége: nagyságrendileg ennyit fizetünk ki a futamidő alatt a tőkén felül évente.

Ha tehát az infláció magasabb, mint a kölcsön éves átlagos költsége, akkor megérheti a hitelt felvenni.

Hiszen a kölcsön összegét azonnal elköltve több árut tudunk venni, mint amennyit a hitelösszeg és az éves költség együttes összegéből tudnánk megvásárolni egy év múlva. (Természetesen egy hitel hosszú futamidejű, az infláció pedig adott évre szól, emiatt hosszú időtávú adatok összehasonlítása ilyen módon nem szerencsés.)

A legolcsóbb lakáshitel THM értéke nem érte el a májusi infláció felét sem

Ma már nem az számít különlegesnek, hogy egy lakáshitel THM értéke az infláció alatt van. Jelenleg a legtöbb hitel teljes éves költsége nem éri el az aktuális infláció értékét. A legnépszerűbb 5 és 10 éves kamatperiódusú hiteleknél a Pénzcentrum lakáshitel kalkulátora alapján az ajánlatok 91-100 százalékának THM értéke kedvezőbb a májusi inflációnál. De a fix kamatozású hitelek közel háromnegyede is kedvezőbb költségekkel rendelkezik az áremelkedés tavasz végén mért értékénél.

legolcsóbb 5 éves kamatperiódusú lakáshitel THM értéke – 15 millió forint hitelösszeg, 20 éves futamidő és 400 ezer forint jövedelem beállítása mellett – az infláció májusi értékének felét sem éri el. Pedig az 5 éves kamatperiódus nem a legkockázatosabb lehetőség, a kamatot ugyanis 5 éven belül nem módosíthatja a bank egyoldalúan.

Júniusban kamatot emelnek a bankok

A helyzet azonban megváltozik, júniusban több pénzintézet is áremelést jelentett be - írják az elemzők. (Például a legolcsóbb ajánlattal rendelkező UniCredit Bank is kamatot emel június 10-től.) A drágulás mértéke nem jelentős 0,3-0,5 százalék, ezzel a hitelköltségek jellemzően továbbra is az infláció alatt maradnak.

Ettől függetlenül egy 0,5 százalékpontos kamatemelés – 20 millió Ft hitelösszeg és 20 éves futamidő esetén – miatt az induló törlesztőrészlet 5 ezer forinttal emelkedne meg. Ez az emelkedés nem számottevő, a hitelajánlatok kamata, THM értéke pedig továbbra is igen alacsony szinten maradna.