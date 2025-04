Eltűnt a messzeföldön híres balatoni csoda: nyoma veszett a tihanyi visszhangnak

A legendás tihanyi visszhang régen világszám volt: mindenki hallani akarta a visszhangdomb csodáját, ahol a kiáltás akár 12-szer is visszaverődött, egyre erősödő hangerővel. A 20. századra lassan elhalványult a különös visszhang. Vajon hová lett a híres jelenség? A tihanyi visszhang titka azonban máig izgalomban tartja a félszigetre látogatókat.

A tihanyi visszhang máig élő legendája nem csupán egy természeti jelenség, hanem a magyar kultúrtörténet egyik különös rejtélye is, amely hosszú évtizedek óta foglalkoztatja a kutatókat és a látogatókat egyaránt. A korabeli, megbízhatónak tekinthető feljegyzések szerint a tihanyi visszhang nemcsak visszaverte az elkiáltott szavakat, hanem akár 16 szótagos mondatokat is visszajuttatott a hallgatókhoz, méghozzá akár 12-szer ismétlődve, egyre erőteljesebb hangerővel. Ezt a különös akusztikai jelenséget a világ minden tájáról érkeztek csodálni - írta a Veol.hu.

A visszhang ereje azonban az 1900-as évek elején drasztikusan csökkent. A korabeli újságok is foglalkoztak a hangjelenség gyengülésével, ami már akkoriban is aggodalmat keltett. A Balatoni Szövetség 1910-ben fel is kérte Schuller Alajos műegyetemi tanárt, hogy vizsgálja ki az okokat. Schuller szerint az apátság és a visszhangdomb közé épült házak, valamint a park fáinak növekedése okozhatta a visszhang eltűnését. Javaslata szerint a domb megemelése segíthet a hanghatás visszaállításában.

Bár a javaslatot kezdetben támogatták, sokáig nem történt konkrét lépés. Végül 1935-ben átmeneti megoldásként egy kilátóteraszt építettek a domb tetejére, amely valóban visszahozta egy időre a visszhangot. A Schuller által javasolt okokat azonban többen is megkérdőjelezték, hiszen az épületek és a fák már a visszhang gyengülése előtt is jelen voltak a környéken. Később más tényezőket is felvetettek, például a hegyoldal szikláiban végzett bányászatot, amely befolyásolhatta az akusztikai környezetet.

Volt idő, amikor még egy „kiabáló embert” is bevetettek

A negyvenes években különös módját is kitalálták a visszhang „életben tartásának”: megjelent a „kiabáló ember” intézménye, aki egy gramofontölcsérrel erősítette fel a turisták hangját, így idézve vissza a régi hatást. Az ötvenes évek végén egy hangmérnök is megvizsgálta a helyszínt, aki újra a park fáit és egy közelben álló alpesi tetős házat nevezte meg bűnösként. Bár a ház átalakítása megtörtént, a visszhang nem tért vissza.

A hatvanas-hetvenes évek újabb elméleteket hoztak: az egyik szerint az apátság homorú vakolatának síkra cserélése rontotta el a visszaverődést, míg egy másik szerint a környék városi zajszintjének növekedése egyszerűen elnyomja a visszhangot, még ha az ugyanúgy jelen van is. Bár sok elmélet született és számos kutatás történt, a tihanyi visszhang eltűnésének pontos oka máig nem ismert, így a jelenség továbbra is megőrzi titokzatos hangulatát.