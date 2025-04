Kész vége: bezárt a belváros egyetlen húsboltja, siratják a vidéki vásárlók, de mindhiába

Viszlát, Röfi! Az ikonkus szegedi húsbolt a múlt héten húzta le a rolót végleg. Bár hivatalos információ még nincs, a környékbeliek szerint a forgalomcsökkenés miatt dönthettek a bezárás mellett.

Az üzlet kirakatán elhelyezett „Üzletünk bezárt” felirat rögtön szembetűnik annak, aki a szegedi Szent István térre érkezik. Az ikonikus hentesbolt, amely évtizedekig szolgálta a helyieket friss húsokkal és házi kolbászokkal, húsvét után végleg lehúzta a rolót. A hír szinte villámcsapásként érte a környék lakóit, akik már a húsvét hétfőn észrevették, hogy valami nincs rendben - írta a Délmagyar.

Bár hivatalos közlemény még nem érkezett aerról, miért is zárt be a Röfi-Ker húsbolt Szegeden, a környékbeliek egyöntetű véleménye szerint a forgalom csökkenése játszhatta a fő szerepet a döntésben. A helyi pletykák szerint a boltnak a szegedi belváros mellett már nem volt esélye megélni az üllési és balástyai telephelyek mellett, ahol vélhetően kevesebb költséggel tudták működtetni az üzleteket.

A hentesbolt bezárásának híre sokakat megdöbbentett, így nem meglepő, hogy a törzsvendégek is csalódottan álltak a bolt előtt. Marika néni, aki rendszeresen járt ide a friss áruért, egyértelműen a megszokott hangulatot és a családias légkört emlegette a megyei lapnak, amit a Röfi mindig is biztosítani tudott. Most pedig üresen tátong a bolt, az utolsó darab kolbász is eltűnt a pult mögül.